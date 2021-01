Dona da “melhor cerveja do mundo” lança bebida sem álcool por 6 reais

A Estrella Galícia, cervejaria espanhola familiar fundada há mais de um século, está trazendo pela primeira vez ao Brasil dois rótulos de cerveja zero álcool. Segundo a empresa, o lançamento visa atender a uma crescente demanda de consumidores que têm buscado bebidas não alcoólicas.

Está faltando dinheiro para 2021? Investir na bolsa pode ser o primeiro passo. Conheça os cursos da EXAME Academy

Na Europa e nos Estados Unidos, já é possível encontrar uma variedade razoável de cervejas sem álcool. No Brasil, a demanda pelas famosas 0.0 também parece estar crescendo.

No final do ano passado, por exemplo, a Heineken, marca preferida dos brasileiros segundo o Credit Suisse, trouxe para cá a sua zero álcool e superou as expectativas de venda nos primeiros meses após o desembarque.

No caso da Estrella Galícia, as 0.0 estarão disponíveis em duas versões: a Black e a Tostada. Ambas as garrafas, de 220 ml, custarão 6.59 reais.

A Estrella Galicia 0,0 Black passa por um processo de desalcoolização por destilação a vácuo. Ela fica pronta depois de 30 dias de maturação a partir de uma cerveja tipo coupage, produzida com quatro tipos de malte e das variedades Nugget e Sladek. O resultado é uma cerveja preta cheia de sabor e que aproveita a plenitude sensorial dos maltes e lúpulos, mas sem álcool. De cor escura, com reflexos de cobre e generosa espuma, seus aromas de maltes torrados lembram cacau e caramelo, com notas sutis de madeira e café, além de pequeno toque floral do lúpulo.

–

Já a Estrella Galicia 0,0 Tostada tem a vantagem adicional de utilizar uma mistura de seis tipos de maltes com diferentes graus de tostagem e lúpulo das variedades Nugget, Perle e Sladek. Os produtores utilizam a técnica da “fermentação interrompida” para produzir esta cerveja saborosa, equilibrada e refrescante. A cerveja possui uma brilhante cor de rubi e espuma persistente que embelezam o copo durante a apreciação. Seus aromas adocicados lembram biscoitos e notas profundas que remetem à crostas de pão, com ervas moderadas e notas florais do lúpulo.

–

Segundo Luis Alvar, mestre cervejeiro da Estrella Galicia da Espanha, a crescente procura pelas cervejas 0.0 foi o que motivou os dois rótulos inéditos. “Nossa equipe tem dedicado muito esforço para expandir a proposta de cerveja que apresentamos aos nossos consumidores, sempre mantendo o espírito artesanal da casa. O resultado é o lançamento de Estrella Galicia 0,0 Tostada e Black, duas receitas únicas que esperamos constituir um novo incentivo para os adeptos da cerveja sem álcool”, diz.

Melhor cerveja do mundo

No ano passado, a décima edição do World Beer Challenge, evento que é considerado o “Oscar das Cervejas”, coroou a linha 1906 da Estrella Galícia como a melhor do mundo.

Na ocasião, foram avaliadas 355 cervejas produzidas em todo o mundo, das quais 56 foram ranqueadas e premiadas com medalhas de ouro, prata e bronze. Com base em critérios de qualidade e sabor, duas cervejarias espanholas — Estrella Galícia e Mahbebudou San Miguel — saíram na frente e conquistaram os 6 primeiros lugares do ranking, marcando 100 pontos, pontuação máxima.

Para a cervejaria Estrella Galícia, o prêmio foi triplo. Tanto a 1906 Reserva Especial, a 1906 Red Vintage e a 1906 Black Coupage ficaram no topo da lista de melhores do mundo. Os rótulos premiados estão a venda no Brasil e saem a partir de 12,90 reais.