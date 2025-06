Documentário de EXAME Casual revela o melhor restaurante do Brasil em 2025; assista

Os reis da alta gastronomia baiana. Assim podem ser definidos os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, que comandam o restaurante autoral Origem, em Salvador, o primeiro na capital baiana a oferecer um menu degustação exclusivo. Em 2025, a casa alcançou o primeiro lugar na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, elaborada por EXAME Casual.

A eleição contou com a participação de 65 jurados, incluindo importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional. Cada jurado indicou os dez melhores restaurantes em que esteve nos últimos 12 meses, sem ordem de importância.

Nesta quarta edição da lista, foi a primeira vez que um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo chegou ao topo. Dividida em quatro atos, a degustação reverencia os povos originários e destaca as quitandeiras e quituteiras, mulheres que, através da culinária, conquistaram sua liberdade e sustentaram suas famílias durante o período colonial.

Entre os pratos que resgatam sabores históricos, destaca-se a carne de sol com lentilha beluga e farofa de beiju de massa. O cabrito supermacio, servido com purê de abóbora defumada, couve crocante e paçoca de carne-seca, também é um dos grandes sucessos da casa. No ano passado, o restaurante figurou em segundo lugar e, nesta edição, conquistou o topo da lista. Conheça a história do Origem no documentário abaixo.