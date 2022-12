Do tradicional ao vegetariano, 15 restaurantes com encomendas de ceias de Natal

Seja uma ceia de Natal para poucas pessoas, ou com a mesa rodeada de familiares e amigos, selecionamos 15 lugares com menus para encomenda que atraem diversos paladares. Na seleção há pratos sertanejos, como do restaurante Mocotó, uma seleção vegetariana, do restaurante Chou, e pratos clássicos, como peru e bacalhau, do Emporio Fasano. As sobremesas não ficam de fora, com macarons da May Macarons e tortas da confeiteira Marilia Zylbersztajn.

Chou

Para este fim de ano, a chef Gabriela Barretto, do restaurante Chou pensou em receitas frescas e leves, descomplicadas, que podem ser servidas quentes, mornas ou mesmo frias, para compor as sugestões de ceia. Há a versão onívora, com um Filé de costela com osso assado lentamente na brasa, e a vegetariana, com Berinjela grelhada com tabule de trigo integral e pecã, ervas frescas e molho de tahine verde no lugar do assado.

Ceia Onívora inclui: Salada de folhas jovens com peras caramelizadas, nozes pecã & queijo azul; Ricotta cremosa feita por nós com za’atar & menta; Pão de Campo do Futuro Refeitório; Galette de cogumelos & tomilho; Salada de feijões variados, pimenta de cheiro, cebola roxa & ervas frescas; Filé de costela com osso assado lentamente na grelha com chimichurri; Batatas rústicas amassadas com ovo, manjerona fresca & mostarda; Sticky toffee banana pudding com laban (iogurte) feito por nós. R$ 1793 para 6 pessoas ou R$ 958 para 3 pessoas.

Já a Ceia Vegetariana inclui: Salada de folhas jovens com peras caramelizadas, nozes pecã & queijo azul; Ricotta cremosa feita por nós com za’atar & menta; Pão de Campo do Futuro Refeitório; Galette de cogumelos & tomilho; Salada de feijões variados, pimenta de cheiro, cebola roxa & ervas frescas; Berinjela grelhada com tabule de trigo integral e pecã, ervas frescas & molho de tahine verde; Batatas rústicas amassadas com ovo, manjerona fresca & mostarda; Sticky toffee banana pudding com laban (iogurte) feito por nós. R$ 1009 para 6 pessoas ou R$560 para 3 pessoas.

Serviço: Rua Mateus Grou, 345, Pinheiros. (11) 3083-69987. Encomendas até 17/12 pelo e-mail thais@chou.com.br. A retirada da ceia será feita no dia 24/12, ao meio-dia, no Chou. @restaurantechou

Mocotó

Para o final de ano, o restaurante comandado pelo chef Rodrigo Oliveira preparou 5 menus especiais para serem finalizados em casa. As ceias servem de 3 a 4 pessoas e tem valores entre R$ 329 e R$389. O cliente escolhe uma proteína, três acompanhamentos e uma sobremesa. Também é possível acrescentar itens extras como mais opções de acompanhamento ou sobremesas.

Os principais incluem a Carne de fumeiro: copa lombo de porco curada e defumada na casa, acompanha pimenta de bico e babaganoush sertanejo; o Frango orgânico assado com seu próprio molho, mostarda, missô e manteiga de garrafa. Acompanha farofa de cuscuz com bacon e damasco; a Carne de sol: nossa tradicional carne de sol acompanhada de alho assado e pimenta biquinho; a Moqueca sertaneja (vegana): cozido de caju, banana da terra, maxixe, abóbora e folhas da horta. Acompanha farofa crocante de castanha e coco queimado; e o Pirarucu na nata: cozido de pirarucu na nata com batata e repolho. Acompanha arroz de cheiro verde.

Entre os acompanhamentos temos itens como hommus com cogumelos assados, cuscuz de milho com vegetais, purê de mandioca, baião de dois, salada ceasar do sítio, entre outros. E para a sobremesa: bolo de chocolate com cupuaçu e castanha-do-pará, pudim de doce de leite aromatizado com semente de umburana e crocante de malte, sorvete de coco com ameixa em calda, sorvete de iogurte com pêssego em calda.

Os pedidos são feitos pelo Goomer e o cliente escolhe o local de retirada: Vila Medeiros, Shopping D ou Mocotó Café do Mercado de Pinheiros.

Emporio Fasano

A Rotisseria do Emporio Fasano irá oferecer uma série de pratos prontos à la carte. Serão receitas típicas das festas de fim de ano e menus completos que servem até doze pessoas.

Na seleção de entradas, o cuscuz paulista com camarão (R$ 350 o quilo), a salada de grãos, romã e fruta secas (R$ 195 o quilo), o salpicão de peru (R$ 169 o quilo), o brandade de bacalhau (R$ 690 o quilo), o salmão com blinis (R$ 399 o quilo) e a tábua de frios (R$ 450).

Com uma variedade de pratos tradicionais de Natal e Réveillon, a Rotisseria oferece uma ampla variedade de proteínas, massas, arrozes e acompanhamentos diversos. O bacalhau confit com batata e tomate (para quatro pessoas – R$ 480), o ravióli de bacalhau com molho tomate (para quatro pessoas – R$ 179 – 900 g/ para seis pessoas – R$ 219 – 1,1 kg), o tender glaceado com mostarda e mel com molho de laranja (para seis pessoas – R$ 420 – 1,3 kg) e também o peru recheado com molho de champagne (para quatro pessoas – R$ 890 – 3,5 kg/ para seis pessoas – R$ 1.190 – 5 kg/ para doze pessoas – R$ 1.790 – 10 kg), entre outras opções, que podem servir até doze pessoas, compõem o menu de pratos principais.

Entre os acompanhamentos disponíveis, vale garantir a farofa doce (R$ 179 o quilo), os legumes grelhados (R$ 89,90 o quilo), o arroz vermelho com frutas secas (R$ 169 o quilo), o roastbeef (R$ 259 o quilo) ou a burrata artesanal Fasano (R$ 240 o quilo).

Além dos pratos à la carte, os clientes terão a possibilidade de escolher um dos menus fechados, que servem quatro, seis, oito ou doze pessoas (os preços variam de R$ 1.671 a R$ 4.992). O menu para seis pessoas, por exemplo, traz salpicão de peru, brandade de bacalhau, salada de grãos, romã e frutas secas, chester com frutas secas e molho de champagne, ravióli de ricota, limão siciliano e nozes, arroz vermelho com frutas secas, farofa salgada e lentilha (R$ 2.234).

Serviço: Rua Bela Cintra, 2.245 - Jardins. contato@fasanoemporio.com.br e (11) 3896-4300. De segunda a sábado, das 7h30 às 21h, e aos domingos e feriados, das 9h às 19h.

Nonna Rosa

O clima natalino já toma conta do restaurante italiano Nonna Rosa, do restauranteur Marcelo Muniz. Além do panetone de chocolate e tradicional, símbolo do Natal, que já está sendo vendido no restaurante, será possível encomendar a farta ceia de Natal. Composta por duas saladas – a de feijão branco, lentilha, cebola roxa, tomates e a de bacalhau com grão de bico, cebola e batatas – além de dois pratos principais com a clássica Paleta com arroz natalino e batatas souté e a Lasagna de berinjela. Para as sobremesas, a Torta Caprese com compota de frutas vermelhas e o Panne Cioccolato. A ceia que atende bem quatro pessoas, custará R$ 1.500 e acompanha uma garrafa de vinho.

As encomendas de todos os produtos natalinos do Nonna Rosa podem ser realizadas até o dia 22 de dezembro. Já a retirada ficará disponível no restaurante até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, às 16h.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 – Jardins. (11) 2369-5542. De segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h. @osterianonnarosa

Ícone Asiático

Para quem deseja levar o melhor da gastronomia asiática ao seu final de ano em família, o restaurante Ícone Asiático, na Vila Madalena, disponibilizará a seus clientes opções de encomendas de refeições completas para o Natal e Ano Novo.

Dentre as entradas disponíveis no cardápio, que servem até quatro pessoas, as opções são: Ceviche – mix de peixe branco, atum e salmão com cebola roxa, pimenta dedo-de-moça, molho Sú, azeite e frutas da época; Berinjela selada com missô e mel; Potato mayo – salada de batata à moda japonesa com bacon, ovo, maionese japonesa, cebolinha e cebola roxa; Farofa de Panko; e Chahan – arroz frito japonês, legumes picados, frango picado e ovo mexido. O cliente pode escolher três das entradas para acompanhar os pratos principais (também servem 4 pessoas). São eles: Salmão ao forno com tomates-cereja e ervas (R$ 650); Atum selado com crosta de gergelim e manteiga de nozes (R$ 650); Bacalhau braseado com saque mirim, azeite, dill, zimbro e alho (R$ 750); e Galeto assado levemente picante ao estilo coreano (R$ 480). Todos pratos servem quatro pessoas.

As encomendas podem ser feitas pelo telefone da casa. Serão aceitos pedidos de Natal até o dia 23 de dezembro, até as 12h (retirada até dia 24, às 18h), enquanto os de Ano Novo poderão ser realizados até o dia 30 de dezembro (retirada até dia 31, às 18h).

Serviço: Rua Fidalga, 79 – Pinheiros. (11) 2667-6217. De terça a sexta das 12h às 15h, sábado das 13h às 23h e domingo das 13h às 16h. @iconeasiatico

Mesa III Rotisseria

A chef Ana Soares, da Mesa III Rotisseria, criou uma série de receitas que podem ser combinadas ao gosto do cliente para montar uma mesa farta, colorida e festiva. As sugestões estarão disponíveis na loja do Sumaré, à pronta entrega, a partir do dia 24/11.

Para beliscar, há Empadinhas de camarão (R$90, 6 unidades) e Empadinhas de palmito (R$60, 6 unidades). Para começar a refeição, há Terrine de alcachofra, chèvre, tomate confitado, manjericão (R$230 o quilo), que pode ser servida com o Pesto leve de manjericão (R$70, 200g), e Terrine de ave, feita com peru, pimenta-verde e pistache (R$250 o quilo), que pode ganhar companhia de Tapenade de azeitonas pretas, passas e nozes (R$50, 200g). Também vai bem para começar a refeição o Rosbife tonnado (R$95, 250g).

Com bacalhau, ingrediente tradicional nesta época do ano, Ana prepara Trouxa de bacalhau confitado, poró, batatas, azeitonas e cebolas (R$180 o quilo) e Salada de bacalhau, lentilha, passas, amêndoas e cebolas douradas (R$150 o quilo). Para quem prefere uma refeição sem carne, há também Vegetais à siciliana (R$115 o quilo), com farofa de pão, passas, nozes, aliche, tomilho, Galette integral de cogumelos (R$ 180), Tatin de tomate ao chèvre (R$180) e Lasagna de abobrinha, berinjela, tomate, stracciatela, farofinha de pão e ervas (R$175 o quilo).

Os assados no forno a lenha elevam qualquer refeição a uma ocasião festiva. Por isso, Ana sugere Rótulo de peru (R$260 o quilo), que pode ser servido com Creme laranja (R$72,50) ou Calda (coulis) de frutas vermelhas (R$50, 300ml), Confit de pato (R$350 o quilo) ao Molho delicado de champignons (R$70), e o Pernil de cordeiro (R$350 o quilo) com Creme limão (R$75). Para acompanhar essas pedidas, algumas sugestões são: Nhoque à Romana (R$50), de semolina, com Manteiga de porcini (R$70, 160g) ou Manteiga de sálvia (R$45, 160g) e Pappardelle seco (R$75, 300g) na Manteiga de sálvia (R$45, 160g).

Especialidade da chef, as massas frescas produzidas artesanalmente também figuram entre as sugestões para as festas. Há Panzerotti de ricota cremosa, figo e nozes (R$95, 500g) na Manteiga de sálvia (R$45, 160g), e Tortelli ao queijo brie, mix champignons, porcini e avelã (R$92,50, 500g) que vai bem com Creme parmesão (R$75) ou Creme ervas (R$75). Também estão entre as opções o Cappelle de pato, perfume de laranja, amêndoas (R$85, 500g) ao Creme laranja (R$72,50) e o Raviolone de ossobuco, raspas de limão e laranja (R$60, 500g) que combina bem com o Molho delicado de tomate (R$55) e com o Molho delicado de champignons (R$70).

No arremate, Ana selecionou sobremesas igualmente deliciosas, caso das verrines Manjar de Príncipe (R$95, 400g), feita com gemas e amêndoas, Tiramissú (R$95, 350g) e Manga-maracujá (R$95, 400g), que leva frutas marinadas, cachaça e alecrim. Também para adoçar, há Pudim de brioche com frutas secas e amêndoas (R$180), Galete de figos frescos e amêndoas (R$170), Cake choco-avelãs (R$240) e Sorvete de mel (R$55, 500ml).

Serviço: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. (11) 3868-5500 e (11) 94746-2417. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 16h. Domingo e feriados, das 9h às 14h. http://www.loja.mesa3.com.br @mesa3_rotisseria. Receitas disponíveis à pronta entrega a partir de 24/11.

Adega Santiago

Que tal aproveitar o Natal com inspiração das cozinhas espanhola e portuguesa? Se pareceu uma boa ideia, o Adega Santiago preparou um combo com o tradicional arroz de pato, considerado um dos queridinhos da casa – com coxa desfiada no próprio caldo, linguiça portuguesa, favas e batata palha –, além de mousse com chocolate 70% cacau para servir até quatro pessoas por 494 reais.

Os pedidos poderão ser feitos por telefone ou e-mail (contato@adegasantiago.com.br), até a terça-feira, 20, que antecede o feriado, com entrega programada para dia 24 de dezembro. Também será possível retirar as encomendas na própria unidades, além de pedir pelo Ifood ou pelo delivery da própria rede.

Serviço: Rua Sampaio Vidal, 1.072 – Jardim Paulistano – Tel: (11) 3081-5211 e (11) 7791-9942. De segunda à quarta, das 12h às 15h e das 18h às 23h; de sexta e sábado, das 12h às 00h; domingo, das 12h às 22h. http://www.adegasantiago.com.br

Dinho’s

Alguns pratos clássicos ganham destaque na casa comandada pelo restaurateur e chef Paulo Zegaib, como o Bacalhau Porto Imperial, que leva batatas, cebola, alho confit, brócolis e azeitonas. Mas não será preciso sair de casa para desfrutar a ceia, já que a Rotisserie Dinho’s aceitará encomendas para as festividades e, nesse caso, o prato custa 1.535 reais para dez pessoas e já acompanha arroz.

Para quem preferir outras opções, o restaurante oferece Filet Wellington, tradicional corte selado por fora e rosado por dentro, coberto com presunto cru e duxelles de champignons e envolto em massa folhada, por 1.380 reais para dez pessoas ou 1.050 reais para cinco pessoas. Também será oferecido Tender Made fatiado à Califórnia com molho e compota de furtas por 420 reais o quilo.

Como acompanhamentos o Arroz ao Champagne (180 reais o quilo) é feito com creme de leite e amêndoas laminadas, enquanto a Farofa Rica (325 reais o quilo) combina farinha de milho flocada, ovos, bacon, presunto, azeitonas pretas e cheiro verde.

Os pedidos podem ser feitos pelo telefone 11 98360-8257 até dia 20 de dezembro, com pagamento antecipado. As retiradas são no restaurante – Rua Professor Azevedo Amaral 70 – na véspera do natal, 24, das 10h às 16h.

Serviço: Rua Professor Azevedo Amaral,70 – Jardins – Tel: (11) 3016-5333. De terça a sexta-feira, das 11h30 às 16h e das 19h às 23h; sábado, das 11h30 às 23h; domingo e segunda-feira, das 11h30 às 18h. http://www.dinhosjardins.com.br

Rancho Português

Em clima de fim de ano, o Rancho Português lançou um cardápio para encomendas de Natal e Ano Novo com receitas que fazem sucesso no restaurante, além de sugestões inéditas. Em destaque, há cinco tipo de assados: Leitão Inteiro à Moda da Bairrada (1.235 reais para oito pessoas); Lombo Recheado com Chouriço e Damasco (182 reais o quilo); Peru (231 reais o quilo); Pernil Recheado com Azeitonas e Chouriço (182 reais o quilo); e Tender (248 reais o quilo).

Ainda serão oferecidas outras especialidades, como o Bacalhau (cada porção equivale até 3 pessoas) em cinco versões: ao Forno no Azeite (371 reais), com posta gratinada ao forno com batatas coradas, tomate em rodelas, salsinha, pimentão, ovo, alho, cebola; à Narciso (371 reais), com posta assada na brasa, puxada no azeite, alho, cebola, salsinha e pimentão, sempre servidas com batatas ao murro; Natas (371 reais), com posta refogada na cebola, com batatas, molho bechamel e natas; e à Zé do Pipo (371 reais), com posta corada, puxada na cebola e alho, coberto com purê de batatas e azeitonas, maionese, pimentão e salsinha, gratinado ao forno. Para finalizar, Camarão ao Curry (220 reais na porção individual).

Também há molhos: Agridoce com Abacaxi (48 reais na porção para três pessoas); Agridoce com Castanhas Portuguesas (64 reais); Agridoce com Castanha de Caju (62 reais); e Tomate, Cebola e Pimentão (48 reais). Para acompanhar os principais, serão oferecidos diferentes tipos de guarnições para até três pessoas, como Arroz com Uvas Passas (48 reais), Arroz com Brócolis (40 reais), Arroz com castanha portuguesa (63 reais) e Farofa com bacon (40 reais).

Os pedidos devem ser feitos pelo telefone (11-2639-2077) até na quinta-feira anterior ao Natal, 22, ou até a quinta-feira antes do Ano Novo, 29. As retiradas devem ser feitas no restaurante na Vila Olímpia, até 16hs dos dias 24 e 31.

Serviço: Avenida Dos Bandeirantes, 1051 – Vila Olímpia – Tel: (11) 2639-2077. De segunda a sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 18h. http://www.ranchoportugues.com.br

Taberna 474

O gastrobar comandado por Ipe Moraes – também à frente de Adega Santiago e Casa Europa – terá um menu especial de Natal para encomendas. Com raízes portuguesas, a casa foca na culinária da orla portuguesa com toques brasileiros, a exemplo de peixes, frutos do mar e carnes, sempre feitos na grelha à lenha e carvão.

Como prato principal, o Taberna 474 terá o tradicional Arroz de Camarões, que é preparado no caldo de peixe e camarão, tomate, cebola, aspargos, palmito pupunha e camarão, além de servir pudim de leite como sobremesa. Esse menu para compartilhar serve até quatro pessoas e custa 568 reais.

Os pedidos podem ser realizados por meio do tel: 3062-7098 ou no contato@taberna474.com.br.No delivery próprio (taberna474.accon.app/menu) nos dias 3 e 24 de dezembro. Já as encomendas precisam ser realizada até o dia 20.12 para entrega no 24 até meio dia. As quantidades são limitadas por estoque.

Serviço: Rua Maria Carolina, 474 – Jardim Paulistano – Tel: (11) 3062-7098. Segunda das 12h às 15h e 19h às 23h; terça a quinta das 12h às 15h e 19h às 23h30; sexta e sábado das 12h às 00h; domingo das 12h às 19h. http://www.taberna474.com.br

Sobremesas

May Macarons

Com o Natal se aproximando, a May Macarons preparou diversos mimos e presentes para agradar a quem amamos nesta data tão especial. Sob o comando da chef Mayra Toledo, a confeitaria espera atingir um recorde de vendas depois de dois anos de hiato em razão da pandemia.

A sugestão mais refinada é a torre de chocolate com macarons. Feita 100% de chocolate ao leite Luisa Abram, serve de suporte para armazenar os macarons e vira uma árvore de Natal comestível. Estão disponíveis duas versões dessa gostosura que enfeita a mesa: a que comporta 24 macarons (R$ 540) e a maior, que vem com 40 unidades (R$ 585). Os docinhos podem ganhar cores e sabores personalizados, de acordo com a preferência do cliente. Outra opção é a caixa torre, com 50 macarons (R$ 430), que fica linda em qualquer mesa de Natal.

Serviço: Alameda Campinas, 1049 - Jardim Paulista. (11) 2385-9011. De terça a sexta, das 10h às 18h30. Segunda e sábado, das 10h às 17h. Delivery: Loja online - https://maymacarons.com.br/loja-online/

Marilia Zylbersztajn

Marilia Zylbersztajn usa ingredientes conhecidos nas festas em duas receitas criadas especialmente para o Natal. Frutas secas, como damasco e cranberries, combinadas a nozes e pecã são as estrelas de um bolo e uma torta perfeitos para incrementar a mesa da ceia natalina.

Para quem não quiser deixar para a última hora: já é possível encomendar as duas receitas criadas especialmente para as festividades. Uma delas é o Bolo de laranja com damasco, nozes e cranberries caramelizadas, alto e fofo, com cobertura caramelizada. A outra sugestão é a Torta de noz pecan, mel e hortelã, de base crocante, recheada com creme e coberto com as nozes. Ambas as sugestões estão disponíveis em dois tamanhos: 23 centímetros de diâmetro (serve de 10 a 12 fatias e custa R$180) e 28 centímetros (serve de 15 a 17 fatias e custa R$270). As encomendas para o Natal devem ser feitas até 17/12, mas podem esgotar antes dessa data, se os pedidos atingirem a capacidade máxima de produção da confeitaria.

Serviço: Confeitaria Marilia Zylbersztajn. Rua Fradique Coutinho, 942, Vila Madalena.

De terça a domingo, das 10h às 18h. Entregas com pedidos via WhatsApp, pelo 11 96570-0094 (frete sob consulta). Encomendas para o Natal devem ser feitas até o dia 17/12.

Douceur

Sob comando da confeiteira Ludmilla Nogueira, o ateliê especializado em sobremesas finas preparou doces para as celebrações de fim de ano, como a torta de peras feita com massa de sablée, creme de amêndoas assadas e frutas em caldas com amêndoas laminadas (de 105 a 150 reais). Ainda há torta de frutas vermelhas com marzipan, queijo mascarpone e frutas vermelhas (160 a 280 reais).

Também é possível encomendar torta com figos frescos, massa de nozes, doce de leite argentino com figos frescos e ganache de champagne (290 a 480 reais) ou o Bolo da Fortuna, com massa rica em especiarias e mel de abelhas, além de damascos secos, tâmaras, avelãs, nozes, amêndoas, castanha de caju, castanhas do Pará, figos secos, pistaches e cereja em calda. Também há mousse de chocolate finalizado com suspiro de chocolate (89 reais na porção com 500g).

Serviço: Atendimento com hora marcada em São Paulo – Tel: (11) 97348-2326. @adouceur_doces

Tiramisù Sossi

Você é fã dessa sobremesa italiana? O que não faltam são opções nas mãos da chef Lara Carolinas, que comanda uma casa dedicada ao tiramisù. Prova disso é que existem versões de pistache, avelã, chocolate branco com amarena, caramelo salgado e damasco com amêndoas.

É possível escolher entre diferentes tamanhos: P (30 reais clássico e 36 reais sabores), M (55 reais clássico e 58 reais sabores) e G (75 reais clássico e 78 reais sabores), além de travessas para até oito pessoas (180 reais) ou 12 pessoas (220 reais). Também é possível levar a própria travessa para que a sobremesa seja montada na hora.

Ainda existe uma opção em formato de bolo – sob encomenda – que leva três discos de biscoito savoiardi molhados na calda de café com vinho marsala, creme de queijo mascarpone e finalizado com cacau em pó (220 reais).

Serviço: Rua Mateus Grou, 15 – Pinheiros; Rua Marselhesa, 447 – Vl. Mariana – Tel: (11) 98284-3338. Terça a domingo das 12h às 20h.

Feliciana Pães e Outras Histórias

Em pleno Mercado Municipal de Pinheiros, o refúgio montado por Ana Paula Sater serve de vitrine para as criações da chef Mariane Adania – que são exibidas orgulhosamente na vitrine. Além dos já habituais pães, bolos, doces e porções como quindim ou pão de queijo, a casa preparou um menu natalino com bolo de nozes e geleia de damasco (200 reais); bolo com especiarias, noz-pecã e frutas secas; torta de noz-pecã (170 reais), bem como potinhos com pequenas porções de gingerbread ou nozes açucaradas; e a clássica banoffee, torta de banana com creme de doce de leite e chantilly.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros – Tel: (11) 98284-3338. De segunda a domingo das 08h às 18h. @feliciana.paes

