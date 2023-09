Do Sul ao Nordeste: conheça os 5 maiores teatros do Brasil

Não há quem não se encante com a atmosfera mágica do teatro. Seja com peças clássicas como as de Shakespeare ou shows contemporâneos das mais variadas bandas de rock, estar entre as cadeiras de uma sala de espetáculos é sempre uma experiência única.

No Brasil, existem teatros dos mais diversos, desde as pequenas salas, com foco intimista, até os grandes salões com milhares de lugares. A seguir, confira a lista dos cinco maiores teatros do país.

1. Auditório Araújo Vianna – Porto Alegre/RS

Com mais de 4,25 mil lugares, o Auditório Araújo Vianna é um marco histórico da capital gaúcha. O teatro foi inaugurado em 1927, onde hoje é o prédio da Assembleia Legislativa, e foi remodelado e transferido na década de 1960, no Parque Farroupilha. Sua importância artística é tão significativa quanto a arquitetônica e, por isso, em 1997, o prédio foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre.

Com projeto dos arquitetos Moacyr Moojen Marques e Carlos Maximiliano Fayet, o Auditório Araújo Vianna recebe os principais shows da cidade. Na primeira parceria público-privada do setor cultural na capital gaúcha, está sob a gestão da Opinião Produtora, que tem desde 2020, via licitação, o direito de gerir a casa por 10 anos.

2. Teatro Acadêmico da Aman – Resende/RJ

Voltado principalmente para o público interno da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), o teatro tem 2.825 cadeiras e foi concluído em 1990, embora já tivesse sido inaugurado dois anos antes. Ele fica dentro dos terrenos da Aman e recebe de espetáculos de ballet a shows contemporâneos.

3. Teatro Positivo – Curitiba/PR

Desde 2008, Curitiba conta com um dos maiores e mais modernos teatros de todo o país. Cada um dos 2,4 mil lugares do Teatro Positivo, localizado dentro do campus da Universidade Positivo, tem vista privilegiada do palco em que já se apresentaram atrações nacionais e internacionais.

A acústica cuidadosamente trabalhada em sua arquitetura grandiosa é um dos pontos fortes do espaço. O maior teatro do Paraná tem projeto arquitetônico assinado por Manoel Coelho e inspirado no teatro grego Epidaurus, do século 4 a.C.

Na sua fachada posterior, recebe um mural do artista plástico Sérgio Ferro com 170m² e 4,2 mil peças em cerâmica. É administrado pela UP Experience, que atua nas áreas de cultura, esportes e ciência, com mais de 300 espaços para eventos.

4. Teatro Guararapes Chico Science – Olinda/PE

Olinda – e sua vizinha, Recife – é uma das cidades históricas mais importantes do Brasil. Por isso, nada mais justo que ocupar o quarto lugar da lista com o Teatro Guararapes Chico Science. São 2.396 lugares, entre a plateia e o balcão, que recebem espetáculos há 40 anos, desde que o espaço foi inaugurado. O teatro faz parte do Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon-PE), administrado pela Empetur.

5. Theatro Municipal do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro/RJ

São mais de cem anos de história e muitos espetáculos inesquecíveis. O Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi fundado em 1909 e viu os primeiros anos do Brasil República de um local privilegiado: o centro da capital fluminense. Inspirado na Ópera de Paris, o prédio histórico tem capacidade para 2.252 espectadores que podem apreciar óperas, concertos e espetáculos de balé nacionais e internacionais.