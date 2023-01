Do RN ao RS: os destinos turístico que os brasileiros mais querem conhecer em 2023

Com o objetivo de mapear quais os destinos nacionais e internacionais que as pessoas gostariam de conhecer em 2023, o Zarpo, agência online de viagens, realizou uma pesquisa, com mais de 500 pessoas de diferentes cidades e estados. O levantamento ficou divido com 47,9% dos participantes citando destinos nacionais, enquanto 50,3% citaram destinos internacionais.

Entre os dez destinos nacionais mais mencionados estão: Natal (RN) em primeiro lugar, seguido por Gramado (RS), Maceió (AL), Fernando de Noronha (PE), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR), Jericoacoara (CE), João Pessoa (PB), Maragogi (AL) e Penha (SC).

A pesquisa revelou que foram citadas 59 cidades brasileiras, sendo 26 da região Nordeste, 12 do Sudeste, 10 do Sul e o restante dividido entre as outras regiões.

O levantamento mostra que 20,3% dos destinos citados (entre a região, os estados e as cidades) são os nordestinos. Os destinos baianos foram também os mais citados, 12 no total: Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, Morro de São Paulo, Trancoso, Chapada Diamantina, Praia do Forte, Caraíva, Curumuruxatiba, Ilha de Comandatuba, Imbassaí e Arraial d’Ajuda.

Com o retorno das viagens internacionais acontecendo com cada vez menos restrições em relação à pandemia, mais da metade dos participantes da pesquisa citaram destinos fora do Brasil como desejo para conhecer em 2023.

O país com mais citações foi Estados Unidos, que também teve Orlando, destino turístico famoso especialmente pelos parques temáticos da Walt Disney World, liderando a lista de cidades fora do Brasil citadas na pesquisa. Destinos americanos representaram 12% das respostas. Depois dos Estados Unidos, os outros países mais citados foram: Portugal, Itália, Chile, Argentina, Espanha, Grécia, México, França e Canadá.

A Europa também ganhou força e representou 20,2% das respostas dadas, seguida pela América do Sul, que teve 7,7% das pessoas citando países do continente e em terceiro lugar estão os destinos caribenhos, com 6,3%. Entre os 29 destinos internacionais citados, 11 são da América do Sul, com destaque para a Argentina, com Buenos Aires, Bariloche, Ushuaia, Mendoza, El Chaltén e Patagônia.

Top 10 destinos nacionais

Natal, no Rio Grande do Norte Gramado, no Rio Grande do Sul Maceió, em Alagoas Fernando de Noronha, em Pernambuco Fortaleza, no Ceará Foz do Iguaçu, no Paraná Jericoacoara, no Ceará João Pessoa, na Paraíba Maragogi, em Alagoas Penha, em Santa Catarina

Top 10 países

Estados Unidos Portugal Itália Chile Argentina Espanha Grécia México França Canadá

Top 10 destinos internacionais