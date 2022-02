Do fundo do mar ao espaço: relógio da Panerai é usado em missão espacial

Não é incomum que os relógios Panerai sejam vistos em indivíduos reconhecidos no trabalho ou no lazer, mas um dos clientes mais recentes está em uma categoria própria. Em 19 de janeiro deste ano, durante Atividades Extraveiculares (EVAs) que fazem parte da Expedição 66 da Estação Espacial Internacional, o cosmonauta Anton Shkaplerov usava um relógio Panerai Radiomir de 45 mm (PAM210) amarrado na luva esquerda de seu traje espacial Orlan. Com isso, a Panerai passou a fazer parte de um pequeno grupo de marcas cujos relógios foram expostos diretamente ao espaço sideral.

O Panerai Radiomir PAM210 foi visível em várias ocasiões durante sete horas de imagens transmitidas pela NASA TV no momento da EVA. O fato de ter sido usado durante a operação é uma prova dos rigores que os relógios Panerai podem suportar. As temperaturas externas encontradas durante um EVA variam de 121ºC quando exposto à luz solar a -157ºC quando um astronauta está na sombra. Embora os relógios Panerai tenham um longo legado ligado às façanhas dos mergulhadores navais e ao ambiente hostil do mundo subaquático, é evidente que sua resistência se estende além da atmosfera da Terra.

No entanto, a Panerai não tinha conhecimento prévio de que o cosmonauta Shkaplerov usaria o relógio durante sua jornada, e soube de sua presença por observadores que entraram em contato com a marca.

Anton Shkaplerov com o relógio Panerai Radiomir de 45 mm (PAM210). Anton Shkaplerov com o relógio Panerai Radiomir de 45 mm (PAM210).

A missão espacial de estreia da marca foi uma surpresa total. “Quando soube do ocorrido por vários jornalistas, pensei que estivessem brincando”, disse o CEO da Panerai, Jean-Marc Pontroué. “Demorou quatro ou cinco dias para perceber e verificar se a história era verdadeira. Temos sorte de ser uma marca altamente reconhecível. Por causa do formato da almofada e do mostrador icônico do relógio, as pessoas puderam identificá-lo como sendo da Panerai. É como uma ocasião em que inesperadamente descobrimos um relógio Panerai em uma celebridade em um filme. Aprendemos sobre isso ao mesmo tempo que o resto do público.”

Houve apenas uma modificação notável do Panerai Radiomir PAM210, uma referência que não está mais em produção, de seu estado original: “Como os militares italianos no passado, o cosmonauta usava o relógio sobre seu equipamento”, disse Pontroué. “Precisava de uma nova alça que se encaixasse em seu traje espacial. Uma alça extra, extra grande foi adicionada.”

“Estamos honrados que o Sr. Shkaplerov tenha levado nosso relógio com ele em sua missão. Até onde sabemos, nunca houve um relógio Panerai no espaço antes e nunca tivemos uma estratégia para desenvolver produtos para o espaço. Estamos acostumados a operar em profundidades negativas em vez de altitudes positivas, mas produzimos alguns dos relógios mais robustos do mundo. Estamos acostumados a testar nossos relógios em condições difíceis.”

Assim que a missão for concluída em 28 de março, o CEO aguardará os detalhes de desempenho do relógio. “Quando a missão terminar, gostaríamos de convidar o Sr. Shkaplerov para nos trazer seu relógio para que possamos vê-lo, consertá-lo, restaurá-lo, mas temos que descobrir para quem chamar!”