Do esportivo ao megaiate de luxo: Azimut apresenta novidades no Miami Boat Show

Considerada a maior exposição de barcos do mundo, com mais de mil embarcações em exibição e projeção de público superior a 100 mil visitantes, o Miami International Boat Show atrai os olhares de apaixonados pela náutica do mundo inteiro, inclusive uma grande parcela de brasileiros.

Realizada todos os anos em fevereiro, a feira deste ano já tem data confirmada de 15 a 19, em Miami, nos Estados Unidos. O evento, que é uma importante vitrine para os maiores estaleiros exibirem seus modelos de destaque, na edição 2022, gerou mais de US$ 955 milhões em negócios.

A Azimut Yachts, maior fabricante de embarcações de luxo do mundo, é a principal atração do Miami Boat Show para os amantes de iates e, mais uma vez, pretende impressionar o público com uma gama de cerca de 15 embarcações, que vai desde a esportiva Azimut Verve, de 42 pés, Azimut Grande Trideck, megaiate com 38 metros de comprimento, quase 8 metros de largura, três andares, além de um quarto pavimento (flybridge) para banhos de sol.

Destaque também para a gigante Azimut Grande 27 Metri, modelo avaliado em mais de R$ 55 milhões e que desde 2020 passou a ser fabricado também no estaleiro do Brasil, única filial produtiva fora da Itália. Somente por aqui já teve 12 unidades vendidas, sendo que oito foram entregues e quatro estão em fase de produção.

“Esta é uma oportunidade excelente para o público, inclusive o brasileiro, conhecer a ampla gama de embarcações fabricadas pela Azimut Yachts para o mundo e que impressiona os mais variados e exigentes públicos. Todos os modelos têm como base o alto conforto e a excelência italiana. Porém, em termos de dimensões, destaque para a Azimut Grande 27 Metri e a Azimut Grande 32 Metri. Impressionam ao mesclar o clássico com o contemporâneo e pelo design de interiores assinado por profissionais italianos mundialmente renomados trazendo um projeto inspirado em residências de alto luxo sem deixar de lado o conforto e a usabilidade”, comenta o CEO da Azimut Yachts Brasil.

Com fábrica no Brasil desde 2010, a Azimut registrou no país, durante o ano náutico 2021/2022 (01 setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022) R$ 400 milhões de faturamento. Já para o período 2022/2023 a projeção é de ultrapassar R$ 500 milhões, o que representa um crescimento de 25%. “O mix de produtos mudou. Estamos focados em embarcações maiores e isso impacta no faturamento. Crescemos também em quantidade de barcos, já que foram lançados novos modelos e aumentamos a produção para atender, junto com as unidades italianas, o mercado mundial”, afirma Caputo.

Da grande frota de barcos que será apresentada em Miami, os visitantes poderão conhecer as suas variadas coleções. Além dos gigantes de alto luxo da linha Grande, estarão expostos modelos da coleção Verve (com motorização de popa e design atraente e marcante); embarcações da “S” (que se destacam pela esportividade, conforto desempenho e tecnologia), e os iates da coleção Flybridge (clássicos e com alto refinamento italiano).

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.