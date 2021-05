Do e-commerce para as gôndolas: Evino inicia vendas em supermercados

Maior e-commerce de vinhos da América Latina, com mais um 1 milhão de clientes só no Brasil, a Evino anunciou com exclusividade à Casual EXAME que iniciará suas vendas também no mundo offline, o que compreende restaurantes, hotéis e, principalmente, redes de supermercado.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Em março, a marca iniciou testes para vender seus vinhos em adegas compartilhadas nos escritórios da WeWork. Agora, está colocando suas marcas (próprias e importadas) e kits de vinhos nas prateleiras de supermercados como Sam’s Club, Carrefour e Sonda.

Com um e-commerce sólido, o responsável pela captação de novos clientes nos espaços físicos será Marcos Leal, cofundador da marca e CEO da Evino Empresas. A nova frente, focada em conquistar o varejo, deve ultrapassar os 10 milhões de reais em investimento até o final do ano.

No balanço dos últimos 12 meses da marca, as mudanças de hábito que surgiram com o isolamento social fizeram com que o faturamento aumentasse 62% em 2020 em relação a 2019. “Depois de oito anos selecionando mais de 40.000 garrafas de vinhos para os brasileiros, a Evino se tornou referência na importação e curadoria da bebida. Sabemos onde estão os consumidores de vinho, quais são seus hábitos e desejos, e com essas informações podemos atuar de forma precisa no mundo físico", diz Marcos Leal.

Nos supermercados, as gôndolas da Evino serão identificadas com o selo da marca. Todos os produtos disponíveis nas lojas físicas continuarão sendo vendidos online. Assim como no e-commerce, os famosos kits Evino também estarão presentes no varejo.