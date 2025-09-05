Djokovic x Alcaraz: duelo geracional do US Open terá os ingressos mais caros da história do torneio

Entre os jogos do US Open até agora, nenhum fez os fãs tão desesperados quanto o confronto entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, disputado nesta sexta-feira, 16h, em Nova York (EUA). Mesmo não valendo a final, a partida já entrou para a história: tem os ingressos mais caros de todas as edições do torneio.

A expectativa em torno do jogo levantou o preço das entradas. No assento mais barato, o valor gira em torno de R$ 5,4 mil (US$ 996, na cotação atual). Na arquibancada inferior, podem superar os R$ 48,5 mil (US$ 8,9 mil). Os melhores lugares ao lado da quadra chegam a impressionantes R$ 126 mil (US$ 23 mil).

O valor é ainda mais expressivo quando comparado com a outra semifinal do US Open, que acontece também nesta sexta-feira, 5, às 20h. A partida entre o italiano Jannik Sinner, hoje número 1 do mundo, e o canadense Felix Auger-Aliassime tem ingressos a partir dos US$ 300 (R$ 1,6 mil, na cotação atual).

Duelo geracional

O encontro representa um duelo de gerações. O experiente sérvio, com 100 títulos na carreira — 24 deles de Grand Slam e uma medalha de ouro olímpica —, contra o jovem espanhol, que busca o segundo título no Grand Slam americano. Será a primeira vez que Djokovic e Alcaraz se enfrentam no US Open, embora os dois já tenham se cruzado em outras competições. Das oito partidas que disputaram um contra o outro, Djokovic ganhou cinco, e Alcaraz três.

O duelo geracional reflete momentos cruciais da carreira de ambos os atletas. No início de junho deste ano, Djokovic, de 38 anos, deu indícios de que pode estar próximo da aposentadoria. Após a derrota para Sinner na semifinal do Aberto da França, anunciou que não sabia se disputaria Roland Garros em 2026. "Pode ter sido minha última partida aqui. Não sei", disse ele em entrevista coletiva. "Por isso estava um pouco mais emotivo no final. Pode ser a última temporada neste ano."

O tenista sérvio começou a jogar profissionalmente em 2003 e venceu o primeiro Grand Slam em 2008, no Australian Open. Oito anos mais tarde, completou o Carrer Grand Slam ao ganhar o French Open — o primeiro homem desde Rod Laver, em 1969, a segurar todos os quatro majors simultaneamente. Foi o jogador número 1 do mundo por um recorde de 428 semanas, e terminou oito vezes nessa colocação, outro recorde. Hoje, ocupa o sétimo lugar.

Alcaraz, do outro lado, é um dos jogadores mais jovens a atingir o topo do ranking ATP. Tornou-se número 1 do mundo em 2022, aos 19 anos, e já conquistou 22 títulos ATP — cinco Grand Slams entre eles. Em 2023 e 2024, venceu Djokovic nas finais de Wimbledon, e se tornou bicampeão do torneio. Hoje, está na segunda posição entre os melhores do mundo, atrás de Sinner.