Djokovic: "Federer é muito importante para o tênis, espero que volte logo"

O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, disse na quarta-feira que espera que o rival Roger Federer volte em breve à ação competitiva e possa jogar novamente com os melhores, depois de o suíço ter anunciado que não irá disputar o Aberto da Austrália, em janeiro.

Federer, de 40 anos, disse à mídia suíça que é improvável que retorne às competições até meados de 2022, à medida que se recupera de múltiplas cirurgias no joelho, e acrescentou que ficaria "extremamente surpreso" se pudesse jogar em Wimbledon, torneio do Grand Slam que ele já ganhou oito vezes.

O tenista 20 vezes campeão de torneios do Grand Slam disse que deve voltar a correr em janeiro e só retornar aos treinos em quadra em março ou abril.

"Roger é um ícone do nosso esporte e as pessoas ao redor do mundo o amam. Todos adoram vê-lo jogar, adoram vê-lo por aí", disse Djokovic após garantir uma vaga nas semifinais do torneio ATP Finals com uma vitória de 6-3 e 6-2 sobre o russo Andrey Rublev.

"Ele é muito importante para nosso esporte dentro e fora de quadra. Para o bem de nosso esporte, espero sinceramente que possamos vê-lo jogar pelo menos outra vez. Tenho certeza de que ele não quer terminar sua carreira desta maneira", acrescentou.

Djokovic está buscando igualar o recorde de Federer de seis títulos do ATP Final. Ele está no topo da classificação do Grupo Verde com duas vitórias em duas partidas e enfrentará o britânico Cameron Norrie em seu último jogo do grupo, na sexta-feira.