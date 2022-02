Djokovic decidiu se vacinar contra a covid-19, diz biógrafo

A novela envolvendo o status de vacinação contra a covid-19 de Novak Djokovic pode estar perto do fim. Segundo um biógrafo do jogador, Daniel Muksch, o sérvio cedeu e deve receber o imunizante em breve.

"Pelo que eu ouço de seu entorno, acredito que ele esteja para se vacinar. Talvez a final em Melbourne tenha contribuído para isso. Os 21 títulos de Rafael Nadal estão o impulsionando nesse sentido", afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal austríaco Heute.

Fora do Australian Open, o primeiro grand slam da temporada, após ter seu visto cancelado pelas autoridades australianas devido à não vacinação, o atual número 1 do mundo se viu ainda mais longe do recorde de títulos nos quatro grandes torneios do tênis. O torneio acabou vencido pelo espanhol Rafael Nadal, que desempatou a contagem com Novak e Roger Federer, chegando ao 21º. Ele parabenizou o colega após a conquista:

Além de ficar para trás na questão competitiva, o jogador corre o risco de ser barrado em outros torneios por não ter recebido a vacina. A situação poderia se complicar se ele não puder disputar os Masters 1000 de Miami e Indian Wells, o que o tiraria do topo do ranking da ATP.

Muksch diz ainda que o sérvio está acostumado ao "papel de estranho", mas não foi a favor das manifestações de sua família em seu país durante a crise que vive na Austrália. Seus pais e irmão concederam entrevistas coletivas tumultuadas, com reações agressivas a perguntas negativas e até entoando cânticos patrióticos.

"Djokovic nunca se oporia publicamente a seu pai. Foi assim que ele foi criado. Por outro lado, ele definitivamente não aprova o que aconteceu em Belgrado durante os dias loucos em Melbourne."