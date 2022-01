DJ Vintage Culture: 'quero ganhar notoriedade também como empresário'

"Na pandemia, eu percebi que precisava olhar para outros negócios, porque o mercado de shows estava parado", diz Lukas Ruiz, conhecido nos palcos e na internet como DJ Vintage Culture, que conta 4.3 milhões de seguidores no Instagram e acaba de virar uma chave em sua vida profissional: além de artista, passou a ser empresário."Pretendo ganhar notoriedade também como empresário, superando o estigma de ser apenas DJ. Quero ver os frutos do espaço que eu consegui na mídia impulsionando produtos", afirma.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Os produtos que Vintage cita são o gim e a vodca. Isso porque o DJ recentemente se tornou sócio do grupo de bebidas Ministry, uma destilaria fundada em 2016 que produz e engarrafa seus produtos na Rússia.

Além de usar seu alcance para ser o garoto-propaganda da marca, Vintage contou à EXAME que faz questão de participar da gestão da Ministry. "Meu time e o time da Ministry estão sempre em contato para bolar campanhas. Eu participo desde a parte criativa até a elaboração de novos produtos", diz.

Vintage entrou como sócio no negócio no final de 2021, ao lado do fundador e CEO da Ministry, Jow Sendeski. Com a presença do DJ, a marca espera faturar 20 milhões de reais em 2022. “Vintage se apaixonou pela nossa missão e valores. Sendo referência no mundo todo, acreditamos que nossa parceria pode levar a marca a um patamar mundial”, diz Sendeski.

Em outubro, a dupla revelou um dos seus maiores lançamentos da marca: a vodca Silver e a edição especial vodca Black Edition. A bebida já conquistou o prêmio Elite Brand e o selo qualidade de ouro ROSTEST.

A Vodca Ministry pode ser encontrada por 99 reais no site da marca.