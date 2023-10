Disney Treasure: novo cruzeiro terá programação inspirada nos parques

Viver sete noites imersas totalmente no universo Disney. Essa é a experiência de fazer um cruzeiro temático da companhia do Mickey. Melhor ainda quando toda a aventura une experiências e atrações inspiradas nos parques temáticos da Flórida, um dos destinos mais visitados pelos brasileiros. Isso é o que promete o Disney Treasure, o mais novo navio da frota da Disney Cruise Line que fará sua viagem inaugural em dezembro de 2024.

Ainda em construção, em um estaleiro na Alemanha, o navio terá capacidade para 4.000 passageiros, 1.555 tripulantes, 1.246 cabines, sendo a maior parte (84%) externas. A primeira viagem será um cruzeiro de sete noites no Caribe Oriental saindo de Porto Canaveral, na Flórida, no dia 21 de dezembro de 2024, seguido por uma temporada de itinerários de sete noites por diversos pontos do Caribe. Os preços parte de US$ 3.986 para duas pessoas, com taxas incluídas, em cabine interna. Os pacotes já são vendidos pela companhia.

A bordo, os hóspedes encontrarão muita similaridade com o irmãos mais novo do Disney Treasure, o Disney Wish, mas com decorações e atrações exclusivas, com espaços temáticos e entretenimento ao vivo inspirados em histórias memoráveis como “Aladdin”, “Coco” e “Zootopia”.

“O Disney Treasure dará vida a novas estórias, combinando experiências únicas com entretenimento extraordinário, gastronomia de nível mundial e hospitalidade incomparável que tornam cada viagem tão memorável”, diz Sharon Siskie, vice-presidente sênior e gerente geral da Disney Cruise Line. “Enquanto traçamos um curso de aventura, estamos muito empolgados para que as famílias descubram a emoção e a exploração que esperam por você a bordo do sexto navio da frota da Disney Cruise Line”.

Parque temático em alto-mar

Pela primeira vez, a tradição das famosas atrações dos parques temáticos chegarão à Disney Cruise Line com uma programação exclusiva. O Skipper Society, um lounge temático perto do Grand Hall, trará a icônica atração Jungle Cruise dos parques Disney de forma inédita para o mar.

O Periscope Pub se tornará o primeiro local da Disney Cruise Line inspirado na aventura do filme de Walt Disney de 1954, “Vinte Mil Léguas Submarinas”, e na famosa atração dos parques, que foi inaugurada no Walt Disney World de 1971 a 1994. O design dos interiores em estilo submarino recorrerá a influências steampunk do Século XIX, com metais polidos e toques industriais por toda parte.

Inspirado no Epcot, a Suíte Tomorrow Tower terá peças de arte dinâmicas, detalhes em metal fundido e pontos mais futuristas em vidro colorido que lembram a atmosfera do bairro World Discovery, dentro do parque em Orlando. Com quase 186 metros quadrados de área de estar, a suíte acomodará oito hóspedes e contará com áreas designadas para comer, dormir e se divertir, além de outras vantagens, como cozinha completa e elevador privativo.

Gastronomia

A Plaza de Coco será a primeira experiência gastronômica teatral com tema do filme “Coco” (Viva - A Vida É Uma Festa, na versão em português) da Disney e Pixar. Esse espaço de entretenimento com teatro terá mesas de refeição ao redor de um palco central, com apresentações e efeitos exibidos que se espalharão por toda a sala.

A loja de doces Jumbeaux’s Sweets será um representação da famosa sorveteria do Jumbeaux Café, da movimentada metrópole dos mamíferos apresentada no filme “Zootopia”. Rodeado por interiores rosa, arquitetura em estilo vitoriano e uma escultura dos policiais Judy Hopps e Nick Wilde, os hóspedes serão servidos com humor e coração em uma casquinha cheia.