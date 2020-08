Disney tem primeira personagem bissexual em desenho animado

Uma nova animação do Disney Channel, “The Owl House” (A Casa da Coruja), promete ser um marco para a comunidade LGBTQI+: o desenho traz a primeira protagonista bissexual de uma animação Disney.

A criadora da série, Dana Terrace, contou em sua conta no Twitter que, por ser bissexual, se preocupava com tal tipo de representatividade nos desenhos. No episódio “Enchanting Grom Fright”, a personagem Amity quer convidar sua amiga Luz, a protagonista de 14 anos, para o baile de formatura da escola. Durante o show, Luz mostra interesse tanto por homens quanto por mulheres.

Dana Terrace, que agradeceu aos executivos do canal por estarem abertos a esse tipo de personagem nos desenhos, revelou também que precisou insistir muito para conseguir colocar na tela a personagem bissexual. Segundo ela, um executivo da Disney disse para ela que não poderia haver personagens gays na história.

A bissexualidade de um personagem é algo inédito para a Disney, mas já existem outros personagens da comunidade LGBTQI+ em seu time de personagens. O filme da Pixar “Dois Irmãos” traz uma mulher lésbica, enquanto o curta-metragem “Out” tem um personagem gay.

Marvel

Braço da Disney, a Marvel nunca colocou explicitamente um personagem não-heterossexual em seus filmes do “Universo Cinemático Marvel”, mas isso deverá mudar. Ainda esperando lançamento, “The Eternals” terá um casal gay e mostrará o primeiro beijo gay em um filme Marvel.

Além disso, o ator e diretor Taika Waititi, diretor de “Thor: Ragnarok”, quer incluir uma história no quarto filme da franquia, “Love and Thunder”, que mostre o lado “queer” de Valkyrie, personagem de Tessa Thompson.