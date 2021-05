Disney reabre parques depois de 13 meses e emociona os fãs; veja fotos

Depois de 412 dias fechados, os parques da Disney no estado americano da Califórnia foram reabertos ao público na última sexta-feira, 30. Emocionados, os fãs da marca dona do Mickey Mouse se enfileiraram nas portas dos parques horas antes do horário oficial de abertura.

Nos seus 66 anos, os parques nunca foram fechados por mais que um dia. Em casos pontuais, como o assassinato do presidente Kennedy, a empresa fechou as atividades momentaneamente. Com a pandemia de coronavírus, não foi possível fazer o mesmo. Só depois de 13 meses, com os casos controlados na região, é que o estado da Califórnia permitiu a reabertura.

A reabertura é tão simbólica para a companhia que até mesmo o presidente do conselho da Disney, Bob Iger, e o presidente executivo da companhia, Bob Chapek estavam presentes para dar as boas-vindas aos visitantes.

A empresa adotou algumas medidas de segurança para minimizar os riscos de transmissão de coronavírus. Por enquanto, os parques operam só com 25% da sua capacidade. Funcionários e visitantes são obrigados a usar máscara e manter distância nas filas e nos brinquedos. Personagens queridos do público, como Mickey e Pateta também estão impedidos de dar abraços nos visitantes.

Mesmo com as mudanças, o público está feliz de poder voltar. Os ingressos para a primeira semana de reabertura estão esgotados, segundo a página da empresa. Para evitar turistas de outros estados, a Disney limitou o acesso a moradores do estado da Califórnia.

Em entrevista ao jornal americana Los Angeles Times, fãs que costumavam frequentar os parques semanalmente comentaram sobre a alegria do retorno. "É como voltar para casa para nós", disse, entre lágrimas, a jovem Claudia Martinez, que estava acompanhada da mãe e da tia. Já para Melissa Howell of Clovis, poder retornar aos parques dá a sensação de que a vida está voltando ao normal. "Foi um longo ano", disse a visitante.

Mas não foi só para os fãs que o fechamento foi complicado. A Disney anunciou a demissão de mais de 32.000 funcionários por causa dos efeitos da pandemia sobre seus negócios de parques temáticos e resorts. Ao todo, a companhia administra 12 parques na América do Norte, Ásia e Europa.

O parque mais visitado da companhia por brasileiros, o Walt Disney World, em Orlando, na Flórida, está reaberto desde julho de 2020.