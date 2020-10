Disney emite “alerta de racismo” em clássicos como Peter Pan e Dumbo

A Disney atualizou e reforçou o aviso, em vigor desde o ano passado, que sinaliza conteúdo racista em seus filmes clássicos. Quando assistidos na plataforma de streaming Disney+, filmes como “Dumbo”, “Peter Pan” e “Mogli: O Menino Lobo” emitem um alerta sobre esteriótipos que aparecem ao longo do filme.

“Este programa inclui representações negativas e/ou maus-tratos de pessoas ou culturas”, mostra o aviso. “Esses estereótipos já eram errados na época e continuam errados agora.”

A mensagem acrescenta que, em vez de remover o conteúdo, “queremos reconhecer seu impacto prejudicial, aprender com ele e iniciar conversas para criarmos juntos um futuro mais inclusivo”.

Outros filmes que trazem o alerta são “Aristogatas“, que mostra um gato de “cara amarela” tocando piano, “Peter Pan“, onde nativos americanos são mostrados com “peles vermelhas” e “O Vagabundo e a Dama“, que traz várias formas de racismo e estereótipos culturais.

A empresa já havia adicionou um alerta sobre racismo em novembro de 2019, no entanto, era muito mais breve do que é mostrado agora. “Este programa é apresentado como foi originalmente criado. Ele pode conter representações culturais desatualizadas.”

Alguns filmes, como Song of the South (“A Canção do Sul”), não estão disponíveis na plataforma Disney+ por possuírem conteúdo racista.

Racismo e estereótipos em filmes clássicos da Disney

O Vagabundo e a Dama (1955): Dois gatos siameses, Si e Am, são retratados com estereótipos anti-asiáticos. Há também uma cena em um canil onde cachorros com “sotaque” retratam os estereótipos dos países de onde suas raças são — como Pedro, o chihuahua mexicano, e Boris, o russo Borzoi.

Aristogatas (1970): Um gato siamês chamado Shun Gon, dublado por um ator branco, é retratado com uma caricatura racista de um asiático — além de tocar piano com “hashis”, os pauzinhos de madeira usados por países asíaticos como talheres.

(1970): Um gato siamês chamado Shun Gon, dublado por um ator branco, é retratado com uma caricatura racista de um asiático — além de tocar piano com “hashis”, os pauzinhos de madeira usados por países asíaticos como talheres. Dumbo (1941): O corvo principal, que ajuda Dumbo a aprender a voar, se chama Jim Crow — uma referência a um conjunto de leis segregacionistas do sul dos Estados Unidos do início do século XX — e é dublado por um ator branco, Cliff Edwards.

(1941): O corvo principal, que ajuda a aprender a voar, se chama — uma referência a um conjunto de leis segregacionistas do sul dos Estados Unidos do início do século XX — e é dublado por um ator branco, Cliff Edwards. Mogli: O Menino Lobo (1968): O personagem King Louie, um macaco com poucas habilidades linguísticas, canta um estilo de jazz de Dixieland (New Orleans) e é mostrado como preguiçoso. O personagem foi criticado por ser uma caricatura racista dos afro-americanos.