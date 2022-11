Disney anuncia compra do 'Global Dream', um dos maiores navios de cruzeiro do mundo

A divisão de cruzeiros do grupo americano Disney anunciou a aquisição do "Global Dream", um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, ainda inacabado, que há meses aguardava um novo dono em um hangar na Alemanha.

Genting HK, um grupo asiático de viagens e lazer, foi quem encomendou o navio de sua subsidiária alemã MV Werften. Ambas as empresas faliram, porém, vítimas da pandemia da covid-19 que paralisou os cruzeiros.

Desde então, o destino do mastodonte dos mares é incerto.

"Sua construção será concluída no antigo estaleiro da MV Werften em Wismar, sob a supervisão de Meyer Werft", estaleiro com sede em Papenburg, na Baixa Saxônia, que já construiu três outros navios de cruzeiro para o grupo, anunciou a Disney Cruise Line em um comunicado divulgado na quarta-feira (16).

O preço de compra não foi divulgado.

Em junho, a administração da MV Werften indicou que o navio, com um custo total estimado de 1,5 bilhão de euros, ainda precisava de 600 milhões de euros para ser concluído.

O "Global Dream" será renomeado, seu exterior, redecorado em "cores inspiradas no Mickey Mouse", e ficará fora dos Estados Unidos. Com capacidade para cerca de 6.000 passageiros e 2.300 tripulantes, espera-se que navegue pelos mares a partir de 2025.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.