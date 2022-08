Dicas para montar uma cozinha completa: 5 itens que não podem faltar no seu projeto

Ter uma cozinha completa é essencial para nossa rotina. A variedade de eletrodomésticos facilita a preparação de pratos - o que é excelente para quem tem pouco tempo para cozinhar - e os armários ajudam a manter a organização do espaço.

É por isso que o primeiro passo para fazer um projeto de cozinha completa é pensar em quais móveis e utensílios são necessários para o seu dia a dia, assim é possível planejar um ambiente que seja perfeito para sua rotina em casa.

Ao fazer essa avaliação, considere 5 tópicos importantes: armários, eletrodomésticos, organizadores, jogo de panelas e área de preparação e higienização dos alimentos - eles são fundamentais para garantir que você tenha um modelo de cozinha completo e funcional.

1. Armários funcionais

Uma coisa é certa: quanto mais armários na cozinha, mais organizada ela será! Mas nem sempre o espaço dos armários é aproveitado de acordo com sua necessidade.

Para não errar na escolha dos armários, bancadas e prateleiras, nossa dica é fazer uma lista com todos os tipos de utensílios e eletrodomésticos que você costuma usar diariamente. É a partir dessa lista que será possível calcular o que é mais importante: ter armários amplos para usar como despensa ou diferentes gaveteiros para guardar utensílios. Tudo isso deve ser considerado.

A cozinha precisa ser um ambiente organizado e prático para o dia a dia, então planeje os móveis para deixar tudo que você usa com frequência nos armários mais próximos, e os que menos usa, no alto. Assim você não perde tempo procurando pelos utensílios certos.

2. Eletrodomésticos variados

Além da geladeira e do fogão, tenha outros tipos de eletrodomésticos por perto, como uma airfryer (fritadeira sem óleo), batedeira, liquidificador, cafeteira, máquina de lavar louça ou até uma mini adega climatizada… tudo isso facilita a preparação e higienização cozinha.

Inclusive, se você está trabalhando de home office, essa variedade de eletros é ainda mais importante, porque eles ajudam a ganhar tempo na preparação de pratos saudáveis e deliciosos.

3. Organizadores

Mesmo que os armários sejam planejados de acordo com sua rotina, é importante ter diferentes tipos de organizadores espalhados pela cozinha.

Entre os organizadores mais importantes, podemos destacar:

Organizadores de temperos;

Organizadores de tampas de panelas;

Organizadores de potes e panelas;

Organizadores de talheres;

Vale a pena comprar potes de vidros de diferentes tamanhos para colocar cereais, temperos e bolachas de modo organizado nos armários. Também é interessante colocar etiquetas nos potes para facilitar a localização dos organizadores.

4. Jogo de panelas

As panelas também fazem parte da cozinha completa. Tenha tamanhos de panelas variados e de materiais de qualidade, que sejam práticos de limpar - acredite, isso é essencial para quem precisa ganhar tempo ao higienizar a cozinha.

Também é interessante ter modelos variados de panelas para preparar diferentes tipos de pratos, sempre que quiser. Organize o armário para deixar as panelas mais usadas no dia a dia na frente, bem fácil de encontrar, e as menos usadas na parte de trás. Isso facilita na hora de preparar as refeições e a manter cada coisa em seu devido lugar.

Dica: a panela também pode fazer parte do design da cozinha. Compre um jogo que esteja dentro da paleta de cores e no mesmo estilo que a decoração. Um espaço alegre e colorido pode contar com panelas amarelas, cor de rosa ou vermelhas. Acredite, é um detalhe simples mas que transforma sua cozinha!

5. Área de preparação e higienização de alimentos

O balcão amplia a funcionalidade da cozinha. Existem diversos formatos que você pode fazer de acordo com o seu espaço, como:

Cozinha com ilha : a bancada é feita no centro da cozinha ou para dividir a cozinha da sala de estar. Geralmente é instalado um cooktop e uma cuba na bancada, assim como armários.

Cozinha em L : esse é o melhor modelo para aproveitar os cantinhos da cozinha.

Cozinha em U: assim como a em L, a bancada é feita ao redor de todo a parede, para garantir mais espaço de apoio no dia a dia;

Cozinha americana : embora seja uma bancada simples, feita apenas para dividir ambientes, é possível fazer um balcão funcional para servir as refeições ou apenas de apoio para auxiliar na preparação de pratos deliciosos.

Essas dicas de decoração foram criadas pela Equipe da Viva Decora.

