Nem mais nem menos. Dicas para montar uma mala perfeita de viagem

Quem nunca chegou ao destino e percebeu que levou coisa demais, coisa de menos, ou não pensou bem na combinação de roupas e calçados? Acontece. Muito, aliás. Quase metade dos brasileiros (48%) costuma exagerar na quantidade de bagagem e 45% esquecem algo essencial, de acordo com um levantamento da plataforma de viagens Booking.com.

O segredo para montar a mala perfeita, segundo a consultora de imagem Ana Vaz, está no planejamento. “Informe-se com antecedência sobre o destino e o clima. Isso ajuda na hora de escolher tecidos, peças e acessórios”, diz Ana.

A stylist também sugere tecidos que não amassem na mala, que rendam diferentes combinações, e que sequem depressa quando lavados no local. Vale ainda priorizar peças lisas e em cores neutras (branco, cinza, bege, cru, cáqui) e levar sempre um par de Havaianas na mala. “Além de ocuparem pouco espaço, eles fazem ótimas combinações”, afirma Ana.

Uma mala para cada ocasião

Para ajudar os viajantes, a EXAME Solutions produziu, em parceria com Havaianas, três malas perfeitas para o público masculino – uma para cada tipo de viagem. De bônus, tem ainda sugestões de looks para usar no dia.

Viagem urbana

Priorize roupas e calçados leves e bem confortáveis para bater perna pela cidade, conhecer bons restaurantes e tomar um drinque em um bar no fim do dia. Nos pés, a sugestão é um par de Havaianas mais descolado, com estampa.

Viagem para praia/resort

Como o destino combina com mais cor, dá para brincar com os chinelos coloridos, fazendo dos pés um ponto de encontro de cor e criatividade. “Para compor diferentes produções, inclusive, é legal levar na mala mais de um par”, recomenda Ana. Acessórios como bonés, óculos escuros e shoulder bags também são uma boa pedida. Para facilitar na hora da escolha, toda a linha de bags da Havaianas é water-friendly; ou seja, não danifica em caso de contato com a água.

Viagem de negócios

Tons mais neutros e tecidos mais sofisticados como o linho são escolhas acertadas. Quer jantar no restaurante do hotel com um look confortável e, ao mesmo tempo, estiloso? Aposte em Havaianas de tiras mais largas – ideais para programas que pedem um visual um pouco mais arrumado.

A ordem faz a diferença

Tudo separado? Roupas, acessórios, nécessaire, Havaianas… então é hora de colocar tudo (em ordem) na mala.

Primeiro, distribua os calçados, todos embalados para não sujar o interior da mala. No fundo, eles não amassam nem deslocam as roupas; Em seguida, disponha roupas, cuecas e acessórios (estes podem ser encaixados nos cantinhos ou dentro dos calçados, para otimizar o espaço); Por cima, vai a nécessaire com os produtos de higiene (lembre-se de proteger os líquidos com sacos plásticos).

Original do Brasil desde 1962

Se hoje os chinelos são tão versáteis no guarda-roupa masculino, Havaianas é certamente a grande responsável. Ao longo de seus mais de 60 anos de Brasil e quase 30 no exterior, a marca brasileira que inventou a sandália de dedo de borracha conseguiu transcender a ideia convencional de chinelo, se tornando uma escolha não apenas para momentos informais mas também um acessório de moda atemporal.

“Havaianas é unânime. Consegue circular nos mais diversos territórios, desde o universo fashion das passarelas das semanas de moda até o barzinho da esquina”, pontua Mariana Rhormens, diretora de marketing Latam de Havaianas “Mais do que um chinelo, somos hoje uma marca de lifestyle que preza por uma vida livre, sem amarras.”

Homens mais ousados já vêm incorporando chinelos, inclusive, em ocasiões antes pouco usuais. Criolo, no Grammy de 2022; Pedro Scooby, no Baile da Vogue do mesmo ano; e o diretor Gabriel Martins, no Hollywood Brazilian Film Festival, por exemplo, usaram Havaianas em seus looks de festa, evidenciando a versatilidade do calçado em qualquer ocasião.

Criolo, no Grammy 2022: no red carpet, com muito estilo e Havaianas no pé (Havaianas/Divulgação)

10 mil passos por dia

Por fim, vale lembrar que a mala inteligente requer itens não só versáteis mas também de qualidade. No caso dos chinelos, durabilidade, conforto e estabilidade são os atributos mais valorizados pelos homens, segundo a Havaianas.

A marca é a única de chinelos, no Brasil, com o selo de conforto do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC). Os chinelos são feitos para durar mais de 10 mil passos por dia.

"Reconhecemos a preferência dos homens por produtos lisos e cores neutras e equilibramos essa demanda ao oferecer também opções personalizadas, valorizando a diversidade de estilos"Mariana Rhormens, diretora de marketing Latam de Havaianas

Segundo Mariana, além do design único, isso se deve à escolha diferenciada de matéria-prima. “Havaianas utiliza borracha em sua composição, que não apenas confere uma resistência superior ao desgaste, mas contribui de maneira significativa para o conforto ao caminhar”, esclarece a diretora de marketing.