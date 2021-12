Dicas de enfeites de Natal para a sala de estar

Uma boa decoração não exige grandes produções. Mas com boas escolhas, é possível deixar os ambientes de casa mais bonitos, não comprometendo a sua harmonia visual.

Saiba como utilizar os enfeites de Natal mais simples e delicados para transformar completamente sua casa para o final de ano.

Menos quantidade, mais informação

Neste momento, em que vivemos uma rotina onde passamos mais tempo dentro de casa, não podemos exagerar demais nas produções de decoração de Natal.

“(...) se a sua praia é evitar muita decoração, talvez o estilo minimalista seja a pedida para o seu Natal. Dessa forma, você poderá evitar grandes e complexas decorações, ao mesmo tempo, em que cria um ambiente moderno, atrativo e simples. Assim, essa é uma boa alternativa para quem não tem muito espaço, ou prefere menos objetos decorativos", segundo o Blog Sedil.

-

“(...) é preciso entender que esse tipo de decoração só funciona em ambientes com cores mais claras. Isso porque, com cores fortes e chamativas, a decoração minimalista será totalmente ofuscada e não fará efeito".

O motivo é não sobrecarregar visualmente os espaços que habitamos para que eles se mantenham harmoniosos e de energias equilibradas, proporcionando conforto e bem-estar. Por isso, a primeira recomendação que damos é investir em uma menor quantidade de enfeites, dando toques sutis de alegria e diversão nos ambientes.

Encare a decoração da sua casa do mesmo jeito com que você lida com a produção do seu look no dia a dia. Ou seja, pode-se recorrer a acessórios, mas com cautela e seguindo uma coerência de linguagem, proporções, e paleta de cores.

Explorando estratégias de efeitos visuais

Elaborar uma decoração de Natal com menos elementos não significa que o resultado será monótono e triste. Para atingir o efeito desejado, devemos explorar as possibilidades de criação de efeitos visuais.

Primeiro brincar com as alturas dos arranjos e outras peças colocadas em locais estratégicos da casa. Inclusive uma ideia super bacana é transmitir mensagens escritas por meio destes agrupamentos.

-

É interessante ainda trabalhar com diferentes texturas - como de galhos e pinhas. Também com transparências - talvez com peças de vidro - e brilhos - seja de artigos metalizados, velas ou luzinhas.

Por último, não podemos deixar de citar o poder das cores. Além da paleta tradicional, em verde e vermelho, podemos abusar do dourado, uma forte tendência de decoração 2021-2022.

Usando e abusando da criatividade para poupar

Quando falamos sobre poupar, não estamos necessariamente citando a questão financeira, mas o consumo consciente. Lembrando que o Natal é uma festa em que a principal mensagem é o amor representado através da partilha, da comunhão.

Então, de fato, o foco principal dessa comemoração deveria ser o amor, que também deveríamos ser pelo nosso planeta. Diante disso, a proposta de decoração que temos é aquela mais minimalista, sustentável e ecológica possível.

-

O pinheirinho pequeno colocado em melhor destaque na sala pode ter muito mais força visual do que um pinheiro grande no cômodo.

Artigos com muita luz e brilho podem praticamente preencher áreas inteiras da decoração. E muitos ornamentos também podem ser feitos com galhos, pinhas e até flores, folhas e frutos encontrados no jardim de casa.

Ainda é possível personalizar copos e outros frascos de vidro como castiçais. Adaptar baldes metálicos como cachepôs para pinheiros, caixa de madeira ou travessa dourada como centro de mesa, e usar sousplats de fibra ou em tons de vermelho e verde como base para arranjos.

Por último, fazer capas de almofadas e meias de crochê para lareira; assim como customizar quadrinhos com restos de papel de presente, tinta e glitter.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.