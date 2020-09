Diana Rigg, Lady Olenna em Game of Thrones, morre aos 82 anos

Faleceu na manhã desta quinta-feira, 10, a atriz inglesa Diana Rigg, aos 82 anos. A informação foi divulgada pela BBC após confirmação dos familiares. “Ela morreu pacificamente esta manhã. Estava em casa com sua família, que pediu privacidade neste momento difícil ”, disse Lionel Larner, agente de Rigg.

A causa da morte não foi informada, mas parte da imprensa internacional está relatando que Rigg morreu de um câncer que foi diagnosticado em março deste ano. O último papel interpretado pela atriz foi Lady Olenna, ou a Rainha dos Espinhos, na série da HBO “Game Of Thrones”. O personagem rendeu a atriz uma indicação ao Emmy e uma legião de fãs.

Além de Game Of Thrones, Diana Rigg passou pelo teatro, televisão e cinema. A atriz ganhou destaque internacional ao interpretar a esposa de James Bond no filme “007 – A serviço secreto de sua majestade”, em 1960. Indicada a melhor atriz de televisão por “Mother Love”, a atriz ganhou um BEFTA em 1990.

Em um comunicado à imprensa, Lionel Larner, agente e amigo de Rigg, disse que “ela era um ser humano lindo, gentil e generoso que realçou a vida de todos que a conheciam. Também foi uma atriz incrível. Ela deixa um grande vazio” lamentou.

Nascida em Doncaster, na Ingleterra, em 1938, Rigg cresceu por um breve período na Índia antes de retornar ao Reino Unido para estudar em um internato. Ela se matriculou na Royal Academy of Dramatic Art em 1955. Rigg alcançou a fama no palco com seu papel na peça de Ronald Millar “Abelard e Heloïse”, pela qual ganhou a primeira de três indicações ao Tony, considera o Oscar do teatro.