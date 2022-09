Diadora lança e-commerce com tênis a partir de R$ 169 no Brasil

Eis que a italiana Diadora lançou um e-commerce para o mercado brasileiro – com linhas de running, training, casual, chuteiras e de vestuário. E essa movimentação é apenas parte do projeto do Grupo Oscar para aumentar a participação da marca por aqui: o varejista adquiriu direitos de marketing há seis meses e tem 155 lojas físicas. Próximo passo será patrocinar eventos esportivos.

De um lado, a empresa terá opções de tênis com preços a partir de 169 reais (ainda que haja opções até 449 reais) e roupas; do outro, investiu na realização da corrida SC21K, considerada uma das mais importantes meia maratonas do país e que será realizada entre os dias 19 e 20 de novembro. Assim, a ideia é consolidar a Diadora como marca “fortemente ligada” ao segmento running.

Desde que foi fundada, a empresa de sportswear manteve relação próxima com diferentes esportes: foi patrocinadora de brasileiros icônicos, como o jogador Zico e o piloto Ayrton Senna, bem como do tenista Gustavo Kuerten, o Guga, tricampeão de Roland-Garros. E também forneceu equipamentos a equipes de futebol, como Atlético-MG, Bahia, Palmeiras e a própria Seleção Italiana.

Para os tênis da linha casual, como o Eco Duomo 22, a Diadora lançou mão de materiais sustentáveis e reciclados, a exemplo dos cadarços e borrachas reaproveitadas, da lona ecológica e até da camurça 100% sintética. Mas a empresa também destaca tecnologias exclusivas de modelos vendidos no país, como o solado de “Light EVA” do tênis Spartacus para mais “resposta e amortecimento”.

