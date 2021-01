Dia Nacional do Queijo: lojas online fazem sucesso com delivery do produto

A fama do queijo brasileiro vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. Em 2019, o Brasil conquistou 56 medalhas no 4º concurso Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, na França, incluindo 4 medalhas Super Ouro. Tanto que a premiação, pela primeira vez, saiu da França no mesmo ano para investigar o sucesso dos queijos brasileiros, com a edição do Mundial do Queijo Brasil, em Araxá. Com 953 inscritos (nacionais e estrangeiros), premiou 239 queijos, sendo 17 medalhas Super Ouro para queijos brasileiros. Com ainda mais medalhas no país e somado à pandemia, o mercado online de laticínios foi impulsionado. Para comemorar o Dia Nacional do Queijo, conversamos com produtores e lojistas e selecionamos alguns sites pelo país que revendem queijos premiados.

Quem já não ouviu falar dos queijos Pardinho, Senzala ou Mimo nos últimos tempos? Premiados, trouxeram notoriedade para os queijos artesanais brasileiros, tanto que no primeiro semestre de 2020, a procura por queijo cresceu 32,8% em comparação ao ano anterior, segundo dados da Nielsen. Segundo a Abiq (Associação Brasileira das Indústrias de Queijo) o consumo de queijo no Brasil é de 5,5 quilos por habitante ao ano, a meta para 2021 é alcançar 7,5 quilos.

Para Enzo Benati, cofundador e produtor de queijos da marca Cuitelo Real, houve um aumento do mercado consumidor de produtos artesanais e com isso, surgiram muitas lojas online de revenda de queijos, que foram impulsionadas pela pandemia. “Nossa venda de produtos dobrou no último ano com a distribuição para lojas online. Para nós, vale mais a pena revender para as lojas que, muitas vezes buscam o produto aqui no sítio [em Itapeva, MG], do que nós investirmos em um e-commerce”, diz o produtor que conquistou duas Medalhas de Prata no Mundial do Queijo Brasil, e uma Medalha de Ouro e outra de Bronze no Prêmio Queijo Brasil 2019.

“Hoje enviamos para lojas de São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia”, conta Enzo que passou a vender seus queijos para mais de 12 lojas, desde o ano passado. Uma delas é a Ao Queijo em Florianópolis, do mineiro Tiago Pascoal. O negócio surgiu quando Pascoal levou alguns queijos de Minas Gerais para vender aos amigos no Sul do país, em 2015. A demanda começou a crescer e surgiu a ideia de abrir um negócio online com eventos mensais para assinantes do clube do queijo que montou em 2016.

Outro negócio que começou online foi o Chico Queijos em Curitiba. Através do Instagram e WhatsApp, o ex-advogado, Francisco Mesquita, o Chico, cansado da advocacia, decidiu começar uma loja online de queijos brasileiros. “Em 2019 rodei mais de 10 mil quilômetros por Minas Gerais e São Paulo, conhecendo as microrregiões, e fazendo uma curadoria de produtos. Meu negócio estava indo bem e quando achei que a pandemia iria acabar com as vendas, minha carteira de clientes quintuplicou com os pedidos por delivery”, conta o mineiro de Belo Horizonte.

O sucesso nas redes sociais foi tão grande, que nesta semana, Chico inaugurou sua primeira loja. Tanto a loja Chico Queijo quanto o Ao Queijo são vendidos os produtos lácteos do Pará ao Rio Grande do Sul. “A maioria dos nossos queijos são mineiros, por conta da oferta, mas meu foco é o queijo brasileiro. Nos últimos três anos a produção paraense começou a se regulamentar e trouxe uma oportunidade maior de comercialização legal, isso no Brasil inteiro. Um cenário muito forte é o Paraná, que antes nunca se ouvia falar como produtor de queijos”, explica Pascoal.

Um dos fortes impulsionadores da regularização das queijarias artesanais foi o Selo Arte, que garante a venda interestadual dos queijos, com o selo não é necessário o registro do SIF (Serviço de Inspeção Federal). Estima-se que 170 mil produtores de queijo artesanal podem se regulamentar através do Selo Arte.

