Dia Mundial Sem Carne: 3 receitas vegetarianas para comemorar a data

Com as segundas-feiras sem carne, a proposta foi lançada pelo ex-beatle Paul McCartney e sua filha Stella em 2009. Porém, ainda nos anos 1985 foi lançado o Dia Mundial Sem Carne, comemorado todos os anos no dia 20 de março. A data reforça a luta pela redução do consumo de carne em virtude dos danos ao meio ambiente. Para celebrar a data, três chefs compartilharam suas receitas vegetarianas com Casual. Os pratos também são uma ótima pedida para entrarem no seu cardápio do dia a dia.

Moqueca de palmito pupunha com banana da terra e cogumelos paris

Receita do chef Elízio Correa da Silva, do Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada

- 70g Palmito pupunha

- 70g Banana da terra

- 30g Cogumelo Paris

- 45g Pimentões vermelho, amarelo e verde

- 15g Cebola roxa

- 20g Tomate italiano

- 1 Ovo cozido

- 30 ml Leite de coco

- 15 ml Azeite de dendê

- 3g Alho

- 3g Cebola

- 1g Gengibre, cúrcuma, coentro e pimenta dedo de moça a gosto

- 10 ml Manteiga de garrafa

Modo de preparo:

Refogue no azeite de dendê e na manteiga de garrafa a cúrcuma, o gengibre, cebola branca, pimenta dedo de moça, o alho, os pimentões, o palmito, a banana da terra e os cogumelos Paris. Deixe cozinhar por 4 minutos. Acrescente leite de coco, tomate, cebola roxa e deixe ferver por 2 minutos. Coloque no prato de servir e decore com folhas de coentro e ovo cozido em pedaços.

Risoto de queijo brie com cupuaçu

Receita do chef Silvio Lopes, do Hotel Golden Tulip Brasília Alvorada e do restaurante Seu Jambu

Para o risoto (4 porções)

- 2 xícaras (400g) de arroz arbóreo (dica: não lave o arroz)

- 1 cebola média cortada em cubinhos

- 1/2 xícaras (120 ml) de vinho branco seco de boa qualidade

- 3 colheres de sopa de manteiga (com sal) gelada

- 1 litro de caldo de legumes fervente (receita abaixo)

- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

- 250 g de queijo brie cortado em cubos

- Castanha do Pará (ralada na hora, sobre o prato já pronto), sal e pimenta do reino (moída na hora) a gosto

- Doce de cupuaçu em ponto de corte

Para o caldo de legumes:

- 2 cenouras cortadas em cubos

- 2 cebolas cortadas ao meio

- 1 salsão ou alho poró cortado em pedaços grandes

- Ervas aromáticas a gosto, como tomilho, sálvia, manjericão e alecrim

Refogue todos os ingredientes e adicione 1,5 litro de água. Deixe ferver de 30 a 45 minutos, acrescentando mais água, se necessário.

Modo de preparo:

Aqueça um fio de óleo com 50g de manteiga e refogue a cebola até murchar. Adicione o arroz e mexa para incorporar tudo por 1 minuto, então adicione o vinho e continue mexendo até evaporar. Aos poucos, e sem parar de mexer, adicione o caldo de legumes para dar o ponto. Concha a concha, até os grãos ficarem macios e úmidos. Quando o risoto estiver no ponto, adicione o restante da manteiga, o parmesão e o brie e mexa até ficar tudo cremoso e misturado. Finalize com o doce de cupuaçu em pedacinhos e sirva em prato fundo, e decore com a castanha do Pará ralada.

Ravioli vegano

Receita do chef Ricardo Albuquerque, do Hotel Golden Tulip Natal Ponta Negra

Massa:

- 400g farinha de trigo

- 170ml de água morna

- 10g de sal

- 20ml de azeite de oliva

Modo de preparo da massa:

Misture a farinha com o sal, em seguida acrescente a água morna e o azeite. Misture bem a massa até ficar homogênea. Deixe descansar por 30 minutos em ambiente refrigerado, coberta com papel filme. Em seguida, abra a massa com um rolo ou um cilindro próprio para massas, em uma bancada com farinha de trigo. Disponha uma massa sobre a outra, com o recheio no meio, e corte em círculos.

Recheio:

- 20g cogumelo shitake

- 20g cogumelo shimeji

- 20ml azeite de oliva

- 30g cebola picada

- 80g purê de batata doce

- 15g alho picado

Modo de preparo do recheio:

Deixe de molho em água quente os cogumelos por 15 minutos, em seguida, escorra e corte em pedaços pequenos. Refogue o alho e a cebola no azeite e, em seguida, coloque os cogumelos e refogue mais um pouco. Acrescente o purê de batata doce. Misture tudo e acerte o sal e a pimenta do reino. Deixe esfriar e recheie os raviolis.

Molho de tomates frescos:

- 80g tomates sem pele e sem sementes

- 80ml molho de tomate

- Salsinha picada para finalizar

Montagem:

Aqueça o molho de tomate e coloque no fundo do prato. Disponha os raviolis já cozidos, por cima do molho. Acrescente mais um pouco do molho de tomate e coloque os tomates picados sem semente e sem pele por cima, finalizando com salsinha a gosto.