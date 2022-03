Dia mundial sem carne: 15 restaurantes com pratos sem proteína animal

Todo dia 20 de março é celebrado o Dia Mundial Sem Carne. A iniciativa surgiu em 1985 com a FARM (Farm Animal Rights Movement), com o objetivo de fazer uma reflexão e conscientizar sobre o impacto que o consumo de carne traz ao mundo e os benefícios de uma alimentação sem a proteína animal.

No Brasil o consumo de proteína vem diminuindo. Esse novo hábito é conhecido como flexitarianismo e o número de adeptos passou de 29% em 2018 para 50% em 2020.

Para comemorar o dia, selecionamos 15 restaurantes com diversas opções no cardápio sem proteína animal.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.

Hospedaria

Hospedaria é um dos restaurantes queridinhos da Mooca e é conhecido pelo cardápio italiano. Para comemorar o Dia mundial sem carne a sugestão é o parmegiana de berinjela (R$58) - macarrão parafuso, muito molho de tomate da casa, berinjela empanada, creme de queijo meia cura e molho pesto. Feito a lenha.

Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca (11) 2291-5629 @hospedariasp

Ama.zo

Para os amantes da comida Peruana, o Ama.zo é uma ótima opção para quem quer saborear também pratos sem carnes. Há uma sessão do cardápio exclusiva vegetariana. Uma das opções, é o Chaufa (R$ 68) - Arroz salteado com vegetais e shitakes , cogumelos eryngui no molho teriyaki e couve frito.

Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos (11) 99560-4321 @amazoperuano

Osteria Nonna Rosa

O restaurante italiano comandado pelo chef Carlos Leiva, tem como sugestão para o Dia mundial sem carne o Rivioli di Pere & Formaggio (R$68) - ravioli de queijo brie e pera caramelizada.

Rua Padre João Manuel, 950 – Jardins (11) 2369-5542 @osterianonnarosa

Onesttà

Aos que preferem a tradicional pizza paulista, com oito pedaços e bem recheada, também podem escolher pizzas vegetarianas na pizzaria Onesttà, de Fellipe Zanuto. Entre as opções está a Alho Frito, com molho de tomate, catupiry e alho frito (R$ 29); a de Rúcula com Tomate seco, feita com mussarela de búfala, pesto de rúcula e alho frito (R$ 35) e a clássica Napolitana, com molho de tomate, mussarela, rodela de tomate, manjericão, alho cru e parmesão (R$ 29).

Rua do Oratório, 113 – Mooca (11) 2268-4865 @onesttapizza

Me Vá

Me Vá é uma viagem pela Espanha moderna. O chef Marco Aurélio Sena está à frente das panelas do restaurante que foi inaugurado no ano passado. Separamos o prato saborosíssimo couve-flor grelhado (R$30) - romesco, migas com alhos, e azeite de manjericão.

Rua Ferreira de Araújo, 285 - Pinheiros (11) 3816-0588 @restaurantemeva

Exquisito

Exquisito é um bar latino-americano que se tornou referência em culinária e coquetelaria latinoamericanas e tendo sido um dos primeiros restaurantes a oferecer ceviche, lomo saltado e saltenas na capital. Para ocasião o bar selecionou Quesadillas de cogumelos e salsa de milho (R$26), feita com duas tortillas de milho chapeadas e recheadas com queijo, cogumelo e acelga. Acompanha sala de milho com alho poró.

Rua Artur de Azevedo, 2079 – Consolação. Reservas no whatsapp (11) 2323-5432 @baresquisito

Botanikafé

No Botanikafé é possível encontrar pizza de gorgonzola preparada com molho de gorgonzola gratinado com mix de folhas fortes (R$ 42), a surpreendente pizza de beterraba agridoce feita com molho de beterraba agridoce com rúcula e queijo de cabra (R$ 44), a de abobrinha com mussarela, molho de tomate, abobrinha e queijo de cabra (R$ 44) e uma versão vegana com molho de palmito com mix de cogumelos e farofa de nuts (R$ 45). Todas estão disponíveis no jantar das unidades Pinheiros e Jardins e também pelo delivery da Rappi.

Al. Lorena, 1765 – Jardins @botanikafe

NOU

Um dos primeiros restaurantes do baixo-Pinheiros, o NOU tem diversas opções veganas e vegetarianas. Caso do Raviolli de gorgonzola com castanhas e redução de balsâmico e amora (R$ 62) ou o Bowl vegano mix de folhas, abóbora, aspargos, figo, quinoa, homus, edamame, semente de abóbora ao molho de Tahine (R$ 60).

Rua Armando Penteado, 12 – Higienópolis (11) 3562-8003. Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros (11) 2609-6939. Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros (11) 3064-0033 @nourestaurante

Negroni

O pizza-bar dedicado ao drinque italiano de mesmo nome também tem destaque para suas redondas que não levam carnes. Caso da de Burrata que leva o queijo, tomate, parmesão, manjericão e pesto (R$ 53), a de Cogumelo – Portobello salteado no azeite, gorgonzola, parmesão e rúcula (R$ 46) e a de Abobrinha italiana com queijo de cabra, lâminas de abobrinha, parmesão, limão siciliano e manjericão (R$ 40).

Rua Padre Carvalho, 30 – Pinheiros (11) 2337-4855 @negroni.sp

Chimi Choripanes y Drinks

Casa especializada em choripán argentino, o Chimi Choripanes oferece o sanduíche com a opção de linguiça vegana, à base de soja, assada na parrilla com lenha e carvão, assim como manda a tradição argentina. No cardápio, pedidas como o Provoleta (R$ 41), à base de linguiça artesanal, provolone na brasa, maionese de páprica picante e molho chimichurri da casa, servido no pão de fermentação natural braseado e o Pimentão (R$ 38/salão) e R$ 35/delivery), servido com pão braseado, linguiça, mussarela, pimentão vermelho na brasa e chimichurri da casa. Outra opção são os combos, que incluem choripán, batata frita e água ou refrigerante. O trio composto pelo Provoleta sai por R$ 53 e o combo do Pimentão é oferecido por R$ 50.

Rua Artur de Azevedo, 969 - Pinheiros - São Paulo/SP @chimichoripanes

Avoca Toast

Primeira casa de São Paulo especializada em avocado, o Avoca Toast oferece opções para os adeptos de alimentação sem carne, como o Avoca Pink Hummus Bowl (R$ 42) que leva base de quinoa, rúcula, tomate cereja, cebola roxa, pink hummus da casa (à base de beterraba com grão de bico e grão de bico crocante e finalizado com avocado fatiado, o Avoca Beet Hummus (R$ 25), preparado com avocado fatiado, homus de beterraba, salpicado com grão de bico crocante, salsinha picada e páprica, servido no pão de fermentação natural tostado e o Avoca Seeds (R$ 21), à base de pasta de avocado Hass temperado com sal marinho, limão siciliano, e levemente salpicado com flocos de pimenta calabresa, sementes de abóbora e girassol torradas.

Rua Medeiros de Albuquerque, 141 – Beco do Batman. @avocatoast.br

A Pizza da Mooca

A pizzaria pioneira no estilo napolitano tem boas opções para quem não quer consumir carne. A primeira é a Caprese – molho de tomate, mozzarella de búfala, tomate cereja, tapenada de azeitona preta e manjericão (R$ 44), a de Funghi com molho bechamel, mix de cogumelos frescos e queijo cacciocavalo (R$ 43) e a Veggie – molho de tomate, brócolis, tomate confit, alcachofra e rúcula (R$ 41).

Rua da Mooca,1747 - Mooca. Rua João Moura, 529 – Pinheiros @apizzadamooca

Juanito’s Empanadas

Ponto de encontro dos amantes das autênticas empanadas argentinas, o Juanito’s Empanadas celebra o Dia Mundial sem Carne, oferecendo entre os dias 20 e 27 de março, versões veganas de dois clássicos do cardápio da casa: as empanadas de carne suave e carne picante (R$10,90/salão e R$11,90/delivery), disponíveis em todas as unidades. Preparadas artesanalmente, a versão vegana da empanada de carne suave leva massa especial preparada sem banha de porco e recheada com de carne de soja, cebola, pimentão e azeitona. Já a empanada vegana de carne picante segue a mesma receita da empanada de carne suave, salpicada com flocos de pimenta calabresa.

Alameda Lorena, 572, Jardins @juanitosempanadas

The Taco Shop

Oferecendo um pedacinho da Califórnia em São Paulo, o The Taco Shop oferece pratos típicos da cozinha do sul do estado norte-americano em suas unidades no Itaim, Pinheiros e Ribeirão Preto. Destaque para a Salada Fajita (R$ 38,90), que leva mix de folhas verdes, milho grelhado, vegetais grelhados, salsa fresca, fatias de avocado e tiras de tortilla, servida com molho balsâmico. Já o Healthy Burrito de vegetais (R$ 35,70), que leva cogumelos shimeji branco, shimeji preto, shitake, broto de feijão, milho, abobrinha e cebola roxa preparados na chapa com azeite, guacamole, quinoa, grãos de feijão preto, milho grelhado, salsa fresca, molho especial e alface, servido na tortilla de trigo ou integral e acompanhado de tortilla chips.

Itaim – Rua Jesuíno Arruda, 512 – Itaim Bibi

Pinheiros – Rua Ferreira de Araújo, 381 – Pinheiros

Ribeirão Preto - Av. Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 1175 - Loja 13 (Shopping Mirante Plaza Sul) - Ribeirão Preto/SP

@thetacoshop_br

Buco

O bar-pizza-boteco tem opções bem criativas quando o assunto é pizza sem carne. A primeira delas é a Figo e Taleggio, feita com massa de fermentação natural, queijo tallegio, figo em calda, melado de cana e rúcula (R$ 47), a Argentina – molho de tomate artesanal, mussarela, alho frito e manjericão (R$ 38) e a clássica Abobrinha – com molho cacio e pepe, abobrinha italiana, parmesão e raspas de limão siciliano (R$ 38).

Rua Delfina, 38 – Vila Madalena (11) 2737-2852 @buco.pizzabar