Dia Mundial dos Oceanos: Panerai e Razer anunciam parceria para conservação de arraias manta

No Dia Mundial dos Oceanos, comemorado hoje, 8, a Panerai, uma marca global de relógios de alta qualidade enraizada no know-how da relojoaria suíça e na excelência do design italiano, e Razer, a marca líder global de estilo de vida para gamers anunciam parceria com uma organização ambiental sem fins lucrativos, a Conservation International (CI) para apoiar a pesquisa de espécies marinhas.

A parceria se concentrará no monitoramento por satélite das arraias manta e para coletar dados, incluindo temperatura, profundidade e localização que, quando combinados, alertam perigos e outras informações usadas para informar sobre o manejo de conservação desses animais e seus habitats.

O programa das arraias Manta é liderado pelo renomado cientista, ecologista dos recifes de corais e conservacionista marinho, Mark Erdmann, da “Conservation International”. "Os dados contínuos de nossa pesquisa sobre arraias Manta nos levou ao desenvolvimento de meios de vida sustentáveis com oportunidades para as comunidades locais, apoiar a criação de novas áreas de proteção e contribuir com informações para mudanças na política que protegem essas espécies e seu ambiente oceânico. Nós estamos animados para ampliar este programa junto com Panerai e Razer”, diz Erdmann.

Em outubro passado, durante a RazerCon, o evento digital anual da Razer para celebrar tudo que é relacionado a jogos, as duas empresas anunciaram seu compromisso de melhorar a cultura oceânica apoiando uma causa no campo da preservação dos oceanos.

Este compromisso contribuirá também para a “Iniciativa de Conservação do Oceano Panerai”, missão desenvolvida em parceria com o COI-UNESCO, programa de educação da Década das Nações Unidas da Ciência do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável.

A “Iniciativa de Conservação do Oceano Panerai” é uma campanha educacional mundial entre 100 universidades do mundo para esclarecer os alunos sobre como uma marca de luxo como a Panerai pode ser uma força para o bem do planeta, graças ao seu sério compromisso com a sustentabilidade e, assim, levar ao conhecimento de milhares de estudantes sobre a importância do oceano.

A Razer também compartilha com a Panerai, compromissos pela sustentabilidade e lançou seu programa de dez anos para proteger a natureza e preservar o meio ambiente, #GoGreenWithRazer em 2021. Desde então, a Razer liderou a tarefa de tornar a sustentabilidade endêmica em seus jogos, oferecendo à sua comunidade de jogadores ainda mais maneiras de se envolver em suas causas verdes.

“O objetivo da preservação dos oceanos é uma consideração indispensável em tudo o que fazemos, na fábrica e além dela. Nossa parceria com a Razer e a ‘Conservation International’ não é exceção e demonstra nossa abordagem de 360 graus para melhorar o ambiente marinho e o meio ambiente em geral. O projeto mostra de forma convincente que proteger a vida selvagem oceânica não é um jogo de soma zero. Em vez disso, ao proteger a Manta estamos apoiando um ecossistema saudável, incluindo as pessoas que fazem parte dele”, diz Jean Marc Pontroué, CEO da Panerai.

“A sustentabilidade tornou-se uma parte importante de tudo o que fazemos, tecendo ações ao longo de todo nosso ecossistema.” diz Patricia Liu, chefe de equipe da Razer.

“Com o incrível apoio de nossa engajada comunidade, já alcançamos alguns grandes marcos, como salvar um milhão de árvores em parceria com a CI. Agora que unimos forças com Panerai, estamos dedicando nossos esforços à conservação dos oceanos e mais uma vez estamos felizes em firmar novamente parceria com a CI e desta vez em apoio ao seu programa de acompanhamento da Manta”.

Além disso, em dezembro próximo, a Panerai apresentará uma série de edição limitada de um relógio com a estética da assinatura Razer, feito com materiais reciclados.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.