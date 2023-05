Dia mundial do coquetel: Saiba onde provar as melhores receitas em São Paulo

O próximo sábado, 13, será de festa para os bares e bartenders do mundo todo, já que é celebrado o Dia Mundial do Coquetel. A data foi criada em 2016, pela Associação de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) e Associação de Barmen de Portugal, com o intuito de homenagear os profissionais da área.

Diferente do drinque, que é quase sempre preparado com a técnica montado, em que basta colocar os ingredientes dentro do recipiente, o coquetel, tem uma confecção mais complexa e, de acordo com a International Bartenders Association (IBA) é a combinação de, pelo menos, uma bebida alcoólica destilada com alguns modificadores (bitters, xaropes, licores etc.), e segundo especialistas, ainda é necessário a adição de um dulçor, que é geralmente um torrão de açúcar

Engana-se quem pensa que é simples chegar a uma combinação que seja excepcional ao paladar. A técnica da mixologia, além de muito antiga pode ser considerada uma verdadeira arte, já que para conseguir elaborar o coquetel perfeito, os bartenders misturam sabores que se complementem em perfeita harmonia, tal como um artista pinta um quatro e um maestro rege uma orquestra. Em comemoração à data, separamos casas em São Paulo para apreciar os melhores coquetéis clássicos e autorias:

Baretto

Localizado no piso térreo do hotel Fasano, o Baretto é uma ótima opção para quem quer desfrutar de um ambiente intimista e confortável, assistindo shows de artistas renomados que acontecem bem próximo ao público. Além disso, é possível apreciar o melhor da coquetaria clássica como o Cosmopolitan (R$ 55), preparado com vodka Ketel One, limão, licor de laranja e suco de cranberry, o Dry Martini (R$ 62) com Gin Tanqueray e vermute seco e o Negroni (R$ 60) com Gin Tanqueray, vermute seco e aperitivo italiano.

Serviço

Endereço: Rua Vitório Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista

Telefone: (11) 3896 400

Horário: De segunda-feira a sábado, das 19h às 2h

Capacidade: 50 lugares

Cartões de crédito e débito: Todos

Acesso para deficientes, Wi-fi, Couvert artístico (R$ 60) e Valet/Manobrista no local

Cristal

A Cristal CasaMia, restaurante recém-inaugurado em Pinheiros, é o novo projeto da tradicional pizzaria Cristal, conhecida por suas deliciosas e tradicionais pizzas de massa fina. Além dos pratos, preparados pelo chef Rodrigo Bizzo, ainda é possível apreciar os magníficos coquetéis da casa como os clássicos como Negroni (R$ 38) e Margarita (R$ 38), e os autorais criativos, como o Amazônico (R$ 38), com base de cachaça, xarope de amêndoa, limão e o “gran finale” que o torna ainda mais irresistível: a formiga saúva e uma flor comestível na superfície do copo. Outra criação da casa que vale a pena provar é o Banana Punch (R$ 38) com base de run, banana e a tradicional mistura de cravo e canela.

Serviço

Endereço: Rua Costa Carvalho, 234 – Pinheiros

Telefone: 11 94398-3778

Horário de funcionamento: terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta, sábado e domingo, das 12h às 23h.

Cartões de crédito e débito: sim

Site: https://www.cristalcasamia.com.br/

Astor

O charmoso bar Astor, templo da coquetelaria clássica, encanta por ser uma casa tradicional com clima irreverente e boêmio. Por lá, é possível encontrar o chopp sempre geladinho e coquetéis elaborados, que de tão bonitos despertam a vontade antes mesmo do primeiro gole. Os clássicos como dry martini (R$ 43) com gin tanqueray, vermute seco e azeitona; negroni (R$ 43) feito de gin tanqueray, campari e vermute tinto e o manhattan (R$ 51) com base de whisky bourbon, vermute tinto, bitter angostura são sempre uma ótima pedida. Os autorais, todos por (R$ 44) como o caju amigo com base de vodka ketel one, limão, suco de caju e compota de caju; i fiori com aperol, jerez fino, morango, verjus soda, solução salina e o citrus blossom, feito de astor gin, xarope de laranja com alecrim, cítricos, blend de bitters completam a experiência na casa.

Serviço

Endereço: Rua Delfina, 163/ Vila Madalena Telefone: 5555-2351

Horário de funcionamento: Segunda-feira: 12h-023h. Terça e quarta-feira: 12h -00h. Quinta-feira: 12h- 1h. Sexta-feira e sábado: 12h -020h Capacidade: 155 lugares

Cartão de crédito e débito: todos

Subastor

Descendo as escadas do famoso bar Astor Vila Madalena, você encontra escondido atrás de uma cortina de veludo, o SubAstor, o bar abaixo do bar. Charmosa e misteriosa, a casa é reconhecida por sua excelência em coquetelaria, sendo considerado um dos melhores bares de São Paulo. Por lá, os visitantes podem se deliciar com os autorais deliciosos e criativos: o refrescante Bijoux Caju (R$ 46) que leva gin, vermute bianco exclusivo Astor, licor Bizantino, fermentado de caju, lúpulo, orgeat, xarope Falernum e limão taiti, o Breu Branco (R$ 55) que tem um toque seco e mentolado, por conta da mistura entre Bourbon Bulleit, vermute bianco Astor, resina de breu branco e bitter de alcachofra e, por fim o Butiá Sour (R$ 46) com toque aveludado e aroma marcante atingido pela harmonia perfeita entre o Gin, Lillet Blanc, butiá, xarope de coco, ácido cítrico, clara pasteurizada e pixuri.

Serviço

Endereço: Rua Delfina, 163/ Vila Madalena Telefone: 5555-2351

Horário de funcionamento: Quarta a sexta-feira, das 17:30- 00h. Quinta- feira, das 17h30- 1h. Sexta e Sábado, das 18h- 2h.

Capacidade: 60 pessoas

Cartão de crédito e débito: Sim

O SubAstor tem outra unidade, o Bar do Cofre no Centro Histórico de São Paulo.

Dasian

O restaurante Dasian, localizado no edifício B32, é uma excelente opção para os amantes da culinária asiática. Além disso, o espaço conquista quem está em busca de um ambiente completo e moderno. Na carta de coquetéis, os clássicos com twist asiático ganham destaques com as opções aperol spitz (R$ 44) feito de aperol, espumante brut e grapefruit e negroni matcha (R$55) com roku gin, vermute cinza 1757, campari e matcha. Entre os autorais, o destaque vai para o wasabi sour (R$ 55) com gin, sake, gengibre, wasabi, maçã verde e limão siciliano

Serviço

Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732 | Térreo – Itaim Bibi. Tel.: (11) 5182-4552.

Capacidade: 280 lugares

Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 12h às 23h30. Domingo, das 12h às 22h.

Estacionamento: Valet R$ 25,00

Site: http://www.dasian.com.br Facebook / Instagram: @dasiansp

Baleia Rooftop

O restaurante Baleia fica localizado no coração da avenida Faria Lima, tem cinco ambientes diferenciados e oferece vista panorâmica para a cidade de São Paulo. O cardápio agrada a paladares distintos e é uma atração à parte, as opções vão desde peixes nobres e massas caseiras, até os melhores cortes de carnes, que são especialidade da casa. Na carta de coquetéis, os destaques vão para os clássicos mojito (R$ 36) com rum branco, hortelã, limão, açúcar e água com gás e para o espresso martini (R$46) feito com Vodka, licor de café e espresso.

Serviço

Endereço: Rua Licio Nogueira, 92 – 4 andar.

Telefone: 11 5464-8222

Horário: Segunda a sábado, das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 22h.

Capacidade: 285 lugares. Valet: a partir de R$ 30

Cartões de crédito e débito: Todos

Site: https://baleiarooftop.com.br

MII Rooftop

O MII Rooftop, restaurante grego localizado no último andar complexo Vila Anália, tem a decoração toda inspirada em Mykonos, com muita música, festa e deliciosos coquetéis, que são super saborosos e refrescantes, como os clássicos Aperol Spritz (R$ 39) com Aperol, espumante seco e club soda e Whisky Sour (R$ 42) com base se whisky, adição de angostura, clara de ovo, limão e um toque de açúcar. Além deles, os autorais e refrescantes Santorini (R$ 39) com vodka, curaçau, suco de abacaxi, xarope de capim santo e espuma de limão e o Mykonos (R$ 39) com Gin Nib de pêra, akdeniz, suco de limão e extrato de Gengibre completam a experiência na casa.

Serviço

Endereço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco Telefone: 11 2673-5378

Horário: Terça, das 12h às 16h e das 18h à 01h. Quarta, das 12h às 16h e das 18h à 01h. Quinta, das 12h às 16h e das 18 às 02h. Sexta e sábado, das 12h às 02h. Domingo, das 12h à 23h.

Cartões de crédito e débito: Todos

Reservas: https://linktr.ee/grupovilaanalia

URU Mar y Parrilla

No restaurante uruguaio Uru Mar y Parrilla, localizado na Zona Leste de São Paulo, é possível encontrar deliciosos cortes de carnes preparados na parrilha e diversos acompanhamentos. Além disso, destaca-se pelos deliciosos coquetéis Fitzgerald com base de gin, açúcar, limão e bitter e o Daiquiri com rum branco, açúcar orgânico e limão. Os autorais da casa, também são um show à parte, como o Yucumã, um delicioso coquetel frutado e refrescante, com base de Whiskey Bourbon, Licor 43, amburana e gengibre e o Vidéu, floral e cítrico com base de rum, o licor triple sec com aroma de laranja, vinho chardonnay, amêndoas e abacaxi. Todos os coquetéis custam (R$39).

Serviço

Endereço: Rua Emília Marengo, 109 – Jd. Anália Franco Telefone:(11) 2308-9499

Horário: de segunda a segunda das 12h às 22h

Capacidade: 75 pessoas no salão interno e 75 na área externa. (Ocupa Rua + 30 lugares)

Cartões de crédito e débito: Todos Acesso para deficientes, wi-fi e valet com manobrista no local (R$ 25).

Delivery: Vila Anália (aplicativo próprio) e Rappi.

Reservas: Pelo Tagme - https://lkt.bio/urumaryparrilla