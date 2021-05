Dia Internacional do Hambúrguer: 5 melhores casas para pedir no Delivery

Nesta sexta-feira, 28, celebra-se o Dia Internacional do Hambúrguer. Para comemorar, mais de 200 hamburguerias de todo o país se uniram na chamada Semana do Hambúrguer, que oferecerá descontos e cardápios exclusivos até o dia 5 de junho, através dos aplicativos de Delivery.

A ação em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, João Pessoa, e Curitiba. Para consultar os estabelecimentos mais próximos à você, basta clicar aqui.

Em São Paulo, cidade com as hamburguerias mais premiadas do país, os destaques ficam com os restaurantes John’s Burguer; Jordão Bar; Frank & Charles; NOU Burger e Matilda Lanches. Todos os estabelecimentos estão presentes nos serviços de Delivery e também oferece a opção de retirada no local. Confira:

John’s Burguer

Instalada no bairro do Limão desde 2018 (agora também com uma nova unidade delivery e take out na região da Mooca), a John’s Burguer recebeu o título de melhor hambúrguer de São Paulo em 2018 e 2019 pelo Guia do Hambúrguer. Os destaques ficam com o Nappos (29,90 reais), feito no pão de brioche com burger de 160g, gorgonzola dolce, molho de tomate caseiro, cebola crispy finalizada com mel; e com o Rei Brie (38,90 reais), com pão de brioche, burger de 160g, cheddar, alface, tomate, queijo brie de 140g empanado e frito e molho johns. Onde: Rua Roque de Morais, 54 - Limão | Rua Leme da Silva, 297 - Mooca (take away).

Jordão Bar

O Jordão Bar é uma das casas mais tradicionais do Tatuapé. O estabelecimento oferece entradas, petiscos, pratos, sobremesas e, claro, hambúrgueres. Os destaques fica com o Jordão Burger (46,90 reais) feito com hambúrguer de picanha, cheddar, cebola roxa, alface americana e molho secreto; e com o Cheddarone Burger (46,90 reais), que leva hambúrguer de picanha, molho cremoso de queijo cheddar, tomate, bacon e picles. Ambos acompanham batata frita ou rústica. Onde: Rua Apucarana, 1452, Tatuapé

Frank & Charles

Comandada pelo Chef Marcelo Campos, a casa também já ganhou o título de melhor hambúrguer de São Paulo e de segundo melhor pelo Guia Comer & Beber da Revista Veja. Os destaques ficam com o Bit Spicy (33 reais), feito com carne angus de 140g, queijo monterey jack, geléia de bacon e maionese de sriracha servido no pão clássico; e com o Old Jack (39,20 reais), feito com burger angus 140g, monterey jack, salame espanhol, cebola caramelizada com jim beam, ketchup de pimentão braseado e maionese artesanal. Onde: Rua Tinhorão, 130 - Higienópolis.

NOU Burger

Localizado no bairro de Pinheiros, o NOU Burger terá uma versão especial de lanche que será vendida somente no dia do hambúrguer: o Dry Aged (45 reais). O lanche é feito com burger de 120g, pão de brioche, queijo brie empanado e cogumelos trufados. Onde: Rua dos Pinheiros, 274.

Matilda Lanches

-

A lanchonete Matilda Lanches, da chef Renata Vanzetto, também criou uma sugestão exclusiva para o dia do Hambúrguer. O Double Julieta (28 reais) leva dois hambúrgueres fininhos na chapa, queijo meia cura, molho especial de goiabada picante e picles servidos no pão brioche. Onde: Rua Bela Cintra, 1541 | Rua Mateus Grou, 31 – Pinheiros – São Paulo - SP.







