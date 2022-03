Dia Internacional da Mulher: 10 podcasts comandados por elas

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Casual selecionou podcasts recém-lançados e consolidados que são conduzidos por mulheres. Os assuntos são diversos, de saúde mental, relacionamentos e parentalidade à cultura pop, notícias e crimes reais.

Bom dia, Obvious

Saúde mental, autocuidado, carreira, autoestima, novas curas, relacionamentos são alguns dos temas que envolvem o universo feminino e que são trazidos no podcast semanal apresentado pela CEO e diretora criativa da agência Obvious, Marcela Ceribelli. Toda segunda-feira.

Mamilos

"Diálogos de peito aberto" é o mote do podcast apresentado por Juliana Wallauer e Cris Bartis. Através dos temas mais debatidos nas semanas nas redes sociais, a dupla se aprofunda no debate aos temas, com diferentes argumentos e visões. Toda sexta-feira.

É Nóia Minha?

A roteirista e escritora Camila Fremder divide com seus convidados diversas questões do dia a dia que a fazem questionar o quão "normais" são. De pensamentos absurdos a histórias engraçadas da audiência, todos os episódios contam com convidados diferentes e suas 'nóias'. Toda quinta-feira.

Psicologia na Prática

No primeiro lugar na Parada de Podcasts por duas semanas seguidas, este podcast traz a psicóloga e especialista em Terapia Cognitivo Comportamental Alana Anijar para falar sobre saúde mental, autoestima, autoconhecimento e inteligência emocional. Tudo sempre com exemplos práticos, simples e acessíveis para aplicar os conceitos da psicologia no dia a dia e construir uma vida mais leve com relacionamentos mais saudáveis ao redor. Novos episódios às terças-feiras.

Vai Passar

Elisama Santos comanda o podcast com Thiago Queiroz, e o programa é nosso abraço em forma de podcast para todas as famílias. Os apresentadores trazem convidados incríveis para discutir sobre parentalidade, relacionamentos e autocuidado de forma leve, divertida e acolhedora. Afinal, quem tem filhos sabe que ouvir um “vai passar” no momento certo aquece qualquer coração cansado. Toda quarta-feira.

Clube do Pé na Bunda

Gabie Fernandes te ajuda a dar adeus para a sofrência e todo tipo de dor de amor neste podcast. Ao lado dos amigos Igor Pires e João Doederlein, eles formam o trio expert em falar de amor na internet com muito bom humor e comandam este clubinho seletivo para ajudar a lidar e a superar os relacionamentos e as ficadas que não deram certo. Não importa se você deu ou levou o 'fora', seja bem-vindo ao clube. Toda segunda-feira.

1001 Crimes

Bruna Roberta, Fabi Marques e Jessica Gomes se juntaram para falar sobre crimes reais neste podcast Exclusivo Spotify. Elas apresentam detalhes de casos de assassinatos que ficaram conhecidos no mundo, como o de Rui Pedro, que ficou famoso em Portugal; Hans Schmidt, o primeiro padre a ser condenado à morte nos EUA; e o Bebê Diabo, que aterrorizou as ruas de São Paulo nos anos 70. Todas quartas e sextas-feiras.

Os Fantasmas nos Divertem

As amigas jornalistas Juliana e Renata provam que quem tem medo de história de fantasma não é nada “mulherzinha”. No podcast elas comentam sobre contos assustadores, lendas urbanas de terror e ouvem relatos de ouvintes sobre experiências paranormais. Todas as terças e sextas-feiras.

Um Show de Jamile

Para quem curte um conteúdo que é tipo um programa de TV, mas sem noção, este é o podcast. Apresentado por Jamile Godoy, o podcast traz convidados ilustres para opinar sobre temas do cotidiano dos brasileiros e participar de games. Toda sexta-feira.

Quem Lê Tanta Notícia

A escritora Tati Bernardi e a psicanalista Vera Iaconelli ajudam você a entender todos os acontecimentos do Brasil e do mundo que viraram notícia neste podcast. Ao lado do advogado Thiago Amparo elas comentam os fatos, explicando, rindo e chorando. Toda quinta-feira.

