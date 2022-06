Dia dos Namorados: dicas para fazer uma decoração romântica em casa

O dia dos namorados é a data mais esperada por casais apaixonados. Mas, por conta das longas filas de espera nos restaurantes, não é o melhor dia para sair de casa. A solução para curtir a dois em clima de romance é fazer uma decoração de dia dos namorados romântica na sala de estar e no quarto.

Não precisa de muita coisa para fazer uma decoração surpreendente, e muito menos muito dinheiro. Com criatividade, é possível decorar a casa com enfeites lindos e que traduzem a essência do casal.

Defina uma paleta de cores para decoração

Fazer uma decoração temática fica muito mais fácil com a paleta de cores definida, pois é a garantia de que há harmonia em todos os enfeites.

Geralmente o amor é representado pelos tons de vermelho e rosa, mas cada casal pode personalizar a decoração com elementos que deixam o espaço mais intimista e romântico. Por exemplo:

Trocar as rosas vermelhas por girassóis;

Decorar o espaço com a cor favorita da pessoa amada;

Escolher um tema especial, como chocolates, e fazer a decoração nesta temática;

Priorize uma decoração recheada de elementos significativos para o casal. São detalhes assim que tornam o dia dos namorados tão especial para curtir a dois.

Monte uma mesa posta temática

Muitos casais preferem trocar o jantar por um café da manhã temático. As duas opções são viáveis, porém, a decoração da mesa posta é essencial para entrar no clima de romance desta data especial.

Siga a paleta de cores definida no tópico anterior para decorar sua mesa de jantar.

A decoração precisa ser completa, então não deixe de investir nos seguintes elementos para mesa posta:

Sousplat;

Jogo americano;

Jogo de pratos bonitos;

Guardanapos de pano (aproveite para dobrá-los no formato de coração);

Taças;

Esses itens podem mudar de acordo com a refeição servida. No café da manhã, tenha xícaras e copos variados, para servir diferentes bebidas matinais. Já no jantar é interessante servir vinhos e drinks.

Também aproveite para seguir doces e comidas no formato de corações. Não tem nada mais romântico do que você colocar a mão na massa para surpreender alguém.

Velas despertam a magia do Dia dos Namorados

As velas têm o poder de deixar qualquer decoração ainda mais romântica e intimista.

Espalhe velas pela casa e apague as luzes principais para conseguir um efeito ainda mais especial. Você também pode usá-las apenas como centro de mesa para fazer um tradicional jantar à luz de velas.

Uma opção que proporciona um efeito similar ao da vela é a luz de led - a famosa fairy light. Delicada, ela pode formar uma cortina de luzes atrás da mesa de jantar ou na cabeceira da cama de casal. O espaço fica ainda mais surpreendente com elas.

Espalhe flores pela casa

Entregar um buquê de flores é a marca registrada do dia dos namorados. E essa tradição também pode ser utilizada na decoração de casa. Os arranjos de flores vermelhas são os mais indicados para a data, pois vermelho é a cor do amor e paixão.

Outra forma de criar um clima romântico na decoração é espalhar pétalas de rosas pela casa, criando um caminho até o quarto de casal ou para enfeitar o hall de entrada para entregar uma experiência completa.

Não pense que usar rosas é uma regra. Existem várias espécies de flores para usar na decoração de dia dos namorados. Nossa dica é usar a flor favorita do seu parceiro(a), assim o espaço fica mais romântico. Experimente decorar com orquídeas, flores do campo ou a flor amor perfeito (para deixar ainda mais temático!).

Fotos do casal

As fotos são memórias de momentos especiais entre o casal. Espalhá-las na decoração da casa será um lembrete da felicidade e amor do casal.

Depois as fotos podem ser usadas para compor um álbum de fotografia do casal ou ser um presente especial para guardar de recordação do dia dos namorados em casal.

Além das fotos, use e abuse dos corações. Faça cortinas de corações para colocar na porta do quarto, usar no centro de mesa ou compre balões para pendurar no teto de casa. É uma forma simples, mas muito eficaz de decorar deixar seu lar no clima do dia dos namorados!

Para finalizar, surpreenda seu amor com um presente de dia dos namorados bem caprichado. Ele pode ficar em destaque na decoração ou ser entregue após o jantar.

