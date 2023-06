Dia dos Namorados: descubra por que o café é uma excelente opção de presente

O café está intimamente presente no dia a dia de todos os brasileiros. Afinal, além de ser o maior produtor do mundo, o país é o segundo maior consumidor da bebida. Com a chegada de junho e a proximidade da data mais romântica do ano, que tal inovar, valorizar a produção nacional e apostar no café como opção de presente para o Dia dos Namorados?

Invista na variedade de cafés

Atualmente, no mercado, há uma variedade muito extensa de grãos à disposição do consumidor. Para os coffee lovers, vale investir em produtos diferenciados, com sabores e aromas mais exclusivos. Os cafés aromáticos, por exemplo, são uma ótima aposta a fim de fugir do comum e experimentar novas sensações.

Outra dica importante é buscar por lotes produzidos nas Indicações Geográficas (I.G), ferramentas bastante utilizadas para valorizar os itens de determinadas regiões do país. Dessa forma, é possível provar bebidas de distintas localidades e valorizar as características, a história e a cultura por trás do presente.

Montar kits e/ou cestas com cafés de diferentes categorias e marcas também é uma excelente sugestão. Com isso, o seu amor poderá testar o seu paladar e, quem sabe, variar a sua preferência de consumo. É necessário lembrar que cada categoria diz respeito aos atributos sensoriais do café, como amargor, doçura e acidez.

Foco na qualidade do café

Independentemente do produto escolhido para presentear a pessoa amada, é preciso estar atento a sua qualidade. Uma opção é buscar pelos Selos de Certificação da ABIC nas embalagens ou verificar através do QR Code, uma garantia de transparência e de segurança alimentar.

Café é sinônimo de afeto

Uma pesquisa do São Paulo Coffee Hub, encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) revelou que a bebida é sinônimo de afeto. Ao consultar especialistas, entusiastas e o público geral sobre a melhor maneira de consumi-la, a maior parte dos entrevistados afirmou que ela deve ser compartilhada com quem se ama. Por isso, degustar um café quentinho é uma forma romântica e saborosa de aproveitar o Dia dos Namorados.

Para todos os grupos entrevistados, o alimento está relacionado a algo que ultrapassa o produto, sendo associado a sentimentos de prazer e de felicidade.