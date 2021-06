Dia dos namorados: Cornershop quer ajudar os esquecidos com entrega em 1h

O app de delivery Cornershop, operado pela Uber, está apostando na comodidade para convencer usuários a comprarem presentes de dia dos namorados por meio do serviço de entregas.

Como o novo iPhone e o leilão do 5G afetam a bolsa? Entenda assinando a EXAME.

Segundo a empresa, independentemente de como as pessoas vão aproveitar a ocasião, será possível conseguir produtos em até 1 hora antes do derradeiro momento. Para os antecipados ou esquecidos, e até mesmo quem vai comemorar a data de última hora, a oferta pode ser de grande ajuda.

É possível adquirir produtos que vão do planejamento de um jantar, como de macarrão carbonara, com ingredientes adquiridos em varejistas das redes Grupo Pão de Açúcar e Grupo Big. Até opções de autocuidado, comprando itens de skincare e relaxamento em lojas como Granado Pharmácias e The Body Shop.

Uma linha mais inesperada de produtos que também serão uma aposta para o dia dos namorados é a de itens eróticoss, "para que usuários possam aproveitar um momento mais íntimo sozinhos ou com seus parceiros". Em lojas como a JN Sex Shop e a Exclusiva Sex, é possível encontrar produtos eróticos como aparelhos eletrônicos, gadgets e outras opções.

A compras serão orientadas pelos "compradores profissionais" da Cornershop, os chamados shoppers. São eles que cuidam dos pedidos desde a seleção dos produtos, passando pelo pagamento nos parceiros, até a entrega na porta das pessoas.

"Nossa dica para evitar frustrações com os parceiros é apenas separar um tempo do dia para olhar todos os corredores da Cornershop, já que são tantas as opções disponíveis", diz Mariana D'Ignazio, head de marketing da Cornershop by Uber no Brasil.