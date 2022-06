Dia dos Namorados 2022: 15 restaurantes para comemorar a data

O Dia dos Namorados se aproxima e um bom jeito de celebrar a data a dois, é através de bons pratos. Seja presencialmente nos restaurantes, ou em casa, através de deliveries, selecionamos diversos menus desenvolvidos especialmente para a data.

Mila

No domingo, 12, o restaurante abrirá excepcionalmente para o jantar com um cardápio exclusivo criado pelo chef Pedro Pineda. O Menu de seis tempos (395 reais, para duas pessoas) mescla pratos inéditos e clássicos da osteria, sempre para compartilhar. Dentre os pratos: Carpaccio de melancia, roma e rúcula selvagem; Polenta frita, camarão e abacate; Ostras, leite de aveia e chilli; Wantan de alcachofra, aspargos e pinoli; Chateaubriand de Wagyu, batata-doce e bisque de camarão; Fudge de chocolate, compota de morango, cereja e champanhe, figo e praliné.

Já o menu vegano terá: Carpaccio de melancia, roma e rúcula selvagem; Polenta frita, banana-da-terra e abacate; Couve-flor, amêndoas tostadas e creme de leite vegetal; Wantan de alcachofra, aspargos e pinoli; Batata-doce, portobello, soubise com folhas de brócolis e gochujang; Fudge de chocolate, compota de morango, cereja e champanhe, figo e praliné.

Serviço: Rua Bandeira Paulista, 1096, Itaim Bibi. Telefone e whatsapp: (11) 2925-8442. De terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábados, das 13h às 17h e das 19h às 00h. Domingos, das 12h às 17h.

Carrasco

O pequeno bar escondido dentro do Guilhotina terá um menu de sete tempos, preparado pelo chef Cassiano Oliveira que será oferecido apenas no sábado, dia 11 de junho. De entrada terá o Sweet corn tempurá com aioli trufado, tempurá de shissô com tartar de atum e Creme de aspargos selados, aioli trufado com espuma de queijo de cabra e ovas de tobijo.

Os pratos principais serão o Lagostin ao molho de mel e lasanha de cordeiro com grana padano. Por fim, para adoçar, tartar de manga com manjericão, creme de coco e crocante e pudim de chocolate belga com creme de spirulina. O valor do jantar para duas pessoas será de 560 reais e somente mediante a reserva que será feita em turnos: 19h30 às 21h30 e das 22h às 24h.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros. (11) 3031-0955

Me Vá

O restaurante espanhol que agora tem no comando das panelas o chef Gustavo Prado terá menu fechado para dia dos namorados tanto no sábado (dia 11) com no domingo (dia 12). Por 380 reais o casal poderá desfrutar do couvert com manteiga defumada, queijo borbinha e malacaxeta e mel; de entradas terá Ostras, picles de beterraba, leite de tigre e ovas de salmão, Croqueta de rabo de boi, Stracciatella com figo caramelizado e Taco de Atum. De principal será Paella de Frutos do mar e para finalizar Tartellete de Chocolate com caramelo salgado, figos e morangos e Torta de Queijo. Quem quiser complementar a noite com Sangria ou Clericot, terá um acréscimo de 120 reais a jarra. Para ambas as datas será necessário reserva, feita por turnos: sábado das 19h às 21h30 e das 21h45 às 24h. No domingo apenas das 19h às 21h30.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 285 - Pinheiros. (11) 3816-0588. De segunda a terça das 12h às 15h e 18 às 23h, quarta a sábado das 12h às 00h e domingo 12h às 17h.

Parigi

No restaurante Parigi, comandado pelo chef Eric Berland, o Dia dos Namorados também será comemorado com um menu exclusivo, disponível durante o jantar. Para a entrada, um tartar de atum com carpaccio de tomate e caviar de limão (117 reais); como prato principal, um camarão ao champagne (233 reais) e, para finalizar a experiência, um soufflé de chocolate com sorvete de creme (56 reais).

Serviço: Rua Amauri, 275 – Itaim-Bibi. (11) 3167-1575. De segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h à 00h.

Sábado, das 19h à 00h e Domingo, das 12h às 17h.

Watanabe

O chef Denis Watanabe irá oferecer um combinado diverso para o Dia dos Namorados, nos dias 11 e 12, por 490 reais para duas pessoas. O menu inclui sushis e sahimis, guiozas de lagosta; pork belly; mini temakis criva; carpaccios de haddock e polvo; fatias de sashimi de salmão; de atum; guessô; sushis de haddock empanado com mel trufado e tarê; de polvo com aspargos; karikari maguro; ebiten especial e jyo de atum e foie gras.

Para a sobremesa, a sugestão é a esfera de chocolate com frutas vermelhas, brownie red velvet, semifredo de leite com calda de framboesa (45 reais).

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 554 - Itaim. Reservas: (11) 94463-0970.

Nouzin

A casa dedicada a café da manhã e outras comidinhas para o dia todo terá um combo fechado para quem quiser aproveitar o brunch no domingo, dia dos namorados. Por 170 reais (para duas pessoas) é possível aproveitar da cesta de pães (croissant, mini pão frances, brioche e levain); manteiga, requeijão e geleia da casa; ovos mexidos com bacon; dois sucos naturais, duas bebidas quentes; uma torta mousse de chocolate com morangos ou tigela de banana com maracujá e frutas da casa. Quem quiser incluir uma jarra de clericot, o valor vai para 240 reais. O menu do brunch também estará disponível no delivery por 190 reais (sem opção de clericot).

Rua Padre Carvalho, 204 - Pinheiros. Whatsapp (11) 97504-2201. De segunda a domingo das 9h às 18h.

A Pizza da Mooca

Quem quiser comemorar o Dia dos Namorados com uma belíssima pizza terá -- na A Pizza da Mooca -- o menu fechado por 240 reais para duas pessoas. De entrada terá Bruscheta de Parma com tomate confit e manjericão e a de tomate seco, stracciatella e raspas de limão siciliano. Depois o casal poderá escolher duas pizzas individuais com os sabores a escolha e para finalizar, calzonino de massa folhada, recheado de nutella, acompanhado por gelato de leite. Além disso, está incluso uma garrafa de vinho Entreamigos Malbec e Cabernet Sauvignon. É necessário fazer reserva.

Rua da Mooca,1747 - Mooca. (11) 2601-4653. Rua João Moura, 529 - Pinheiros (11) 3064-0060. De terça a quinta-feira e domingo, das 18h às 22h e sexta e sábado das 18h às 23h.

Hospedaria

O Dia dos Namorados será comemorado durante toda a semana dos dias 7 ao dia 12 de junho, no restaurante Hospedaria do chef Fellipe Zanuto. Por 280 reais, o casal poderá degustar o menu fechado de seis tempos composto por duas entradas (bolinho de arroz com creme de queijo e sanduba de lula na bisnaguinha de leite), dois pratos principais (arroz cremoso e fraldinha com purê de batata, demi glace e brócolis) e duas sobremesas (bolo de coco e mousse de chocolate).

Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca - São Paulo. (11) 2291-5629. De segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.

Trattoria Fasano

Quem optar por comemorar a data na Trattoria vai saborear um menu especialmente preparado para os namorados, que podem degustá-lo tanto no jantar como no almoço. Para começar, uma salada verde com brie e figo caramelizado (78 reais); depois, três opções de prato principal: risoto de camarão e pistache (155 reais), frutos do mar grelhados e tagliolini com tinta de lula na manteiga de ervas (174 reais) ou medalhão com cogumelo porcini e batata gratinada (160 reais). Na sobremesa, uma tartelete de cheesecake com creme de limão e gel de mel (42 reais).

Serviço: Rua Iguatemi s/n – Itaim-Bibi. (11) 3167-3322. De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 00h. Domingo, das 12h às 17h.

Gero Panini

As quatro unidades do Gero Panini: Itaim-bibi, Shopping Cidade Jardim, Shops Jardins e Catarina Fashion Outlet também entraram no clima da celebração dos namorados e preparam dois cardápios para a ocasião.

O primeiro é composto por uma burrata com legumes grelhados, seguido de uma pasta Alla Vodka que leva molho de tomate apimentado e vodka spicy e finaliza com o brownie com sorte de creme, 156 reais por pessoa.

O segundo menu tem como entrada a bruschetta de parma e brie, o panini de presunto cru com queijo brie, alface e tomate e encerra a experiencia com o clássico tiramisù 150 reais por pessoa.

Serviço: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 3ª andar – Shopping Cidade Jardim. (11) 3198-9491. Rua Iguatemi s/n – Itaim Bibi. (11) 3168 249431. Rua Haddock Lobo, 1626 – 3 andar.

QT Pizza Bar

Em clima de Dia dos Namorados, a QT Pizza Bar lança um menu inspirado em uma viagem à Itália pelo valor de 213 reais até 30 de junho. A opção para compartilhar inclui: 1 entrada, 1 prato principal, 1 sobremesa e 2 drinques. Também pode ser comprada a la carte.

A entrada vem do Sul da Itália, a Pizza de massa de fermentação natural tem cobertura proveniente da Úmbria e a sobremesa chega do Norte com duas paradas (35 reais). A primeira é no vilarejo de Anchiano, onde Leonardo da Vinci, aquele que muitos julgam ser o inventor da geleia, nasceu. Para homenageá-lo, uma geleia com ingredientes tradicionais do país da bota: Morango e Manjericão. Ele também leva a homenagem no nome da sobremesa, que remete a seus livros de invenções. A segunda parada fica em Vêneto, na cidade de Treviso, berço do Tiramissú. É de lá que vem nossa inspiração pra esse Bolo com base de mascarpone.

Preto

O recém-inaugurado restaurante comandado pelo chef e advogado baiano Rodrigo Freire terá menu fechado, de sexta até o domingo, dia 12. Por 244 reais, o casal poderá desfrutar de entrada, prato principal e sobremesa surpresa, além de uma taça de vinho.

Dentre as entradas, o casal pode escolher entre o Mini camarão encapotado com maionese de pimenta de cheiro e coentro, o Pastel de queijo com verduras e vinagrete ou a Carne louca no Pão delícia. Já para os principais, há a opção do Carne do sol com purê de mandioca e vinagrete de tomate verde, Moqueca de peixe com mini legumes e farofa de banana da terra ou o Arroz cremoso com leite de coco, queijo da canastra e legumes grelhados. E por fim, de sobremesa cheesecake de queijo de cabra, Licuri, banana da terra manjericão e mel, Choux recheada com coalhada de hortelã, vinagrete de goiaba ou Bolo de rolo de mel, vinagrete de frutas e chantilly de capim limão.

Rua Fradique Coutinho, 276 -- Pinheiros | São Paulo. @preto.cozinha. Horário de funcionamento: segunda, das 12h às 23h. Terça, fechado. Quarta e quinta, das 12h às 23h. Sexta das 12h as 0h. Domingo das 10h às 20h.

Ícone

Tanto no sábado 11, quanto domingo 12, (almoço e jantar) os chefs Roberto Satoru e Alexandre Ortigoso servirão o Menu Omakasê Especial. Por 500 reais, o casal terá direito de aproveitar o menu elaborado pelos chefs com 6 etapas com receitas baseadas em peixes e frutos do mar do dia. Entre ceviches, sushis, entre outras criações quentes e frias, o casal também receberá uma dose de saquê cada. Excepcionalmente na data será necessário reserva para um dos quatro horários, das 12h e as 14h, e as 19h ou as 21h, com um valor de adiantamento.

Serviço: Rua Fidalga, 79 - Pinheiros. (11) 2667-6217, de terça a sexta das 12h às 15h, sábado das 13h às 23h e domingo das 13h às 16h.

Cuia

A chef Bel Coelho criou um menu fechado especial para o jantar do Dia dos Namorados no Cuia, seu restaurante localizado dentro da livraria Megafauna, no térreo do Copan. O menu de três tempos será oferecido em dois horários, às 19h e 21h30, a 210 reais por pessoa ou 370 reais, com harmonização de vinhos.

O menu terá Couvert (Pão de fermentação natural, Manteiga artesanal, Azeite extra virgem, Caldinho de couve-flor), Salada de cogumelos grelhadas e avelãs crocantes e vinagrete de Tucupi, Robalo com molho de castanhas e pupunha assada, Café especial coado com 2 queijos e brasileiros e geleia de frutas nativas e Pavlova de figo e abacate com creme de baunilha do cerrado.

Serviço: Av. Ipiranga, 200 - loja 48 - República, São Paulo. (11) 93100-7700. De terça a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h. Reservas pelo e-mail eventos@cuiacafe.com.br ou pelo WhatsApp (11) 97617-9154.

Nonna Rosa

O chef Carlos Leiva preparou um menu especial para a data dos namorados. Servido no sábado e no domingo, apenas sob reserva, o Menu di San Valentino terá de entrada Insalata Caprese di San Valentino com seleção de tomates marinados em vinagrete de trufa, mussarela de búfala cremosa e prosciutto de Parma.

Já para os principais será servido Tagliolini in creme di pistachio (massa fresca servida em creme de pistache e queijo pecorino, finalizado com cubos de atum fresco ao perfume de trufa), o Agnello in crosta e funghi ( lombo de cordeiro em crosta de castanha, servido com parmetie de batata, aspargos grelhados e salsa de porcini) e Risotto Selvático (risoto carnaroli verde, servido com legumes da horta e emulsão de parmesão e brotos). Para finalizar, Brioche crocante al cacao e miele, rabanada de brioche de cacau, servido com ganache de chocolate belga aromatizada com cítricos, gelado de mel e frutas vermelhas. Por 390 reais o casal.

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 - Jardins. Para ambas as datas será necessário reserva, feita por turnos: sábado das 19h às 21h30 e das 21h45 às 24h. No domingo apenas das 19h às 21h30. (11) 2369-5542.

