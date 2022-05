Dia do Streaming: os 5 melhores filmes e séries para maratonar

Para o Dia do Streaming, comemorado hoje (20), selecionamos 5 estreias entre suspense e comédia, documentários e séries que valem o play. No Star+, duas estreias, incluindo o remake da série dos anos 1990, Um Maluco no Pedaço. Em Bel-Air, Will (Jabari Banks) deixa para trás a Filadélfia ao se mudar para Los Angeles. Will Smith, é o produtor executivo da série. Na Netflix, estreia mais uma temporada de O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman, um programa que combina humor, curiosidades e conversas profundas com diversos convidados.

Now and Then (Apple TV+)

A série é um suspense complexo que explora as diferenças entre os anseios juvenis e a realidade da vida adulta. A série mostra a mudança na vida de um grupo de melhores amigos da faculdade quando um deles morre durante uma comemoração no fim de semana. Vinte anos depois, uma ameaça reúne à força os cinco amigos sobreviventes e coloca em risco a vida de aparências que eles construíram.

Cyber Hell: Exposing an Internet Horror (Netflix)

Neste documentário, o diretor Choi Jin-seong conta a história de duas estudantes universitárias, um grupo de jornalistas e a equipe de policiais de crimes cibernéticos que investigaram a “Enésima Sala”, uma rede ilegal de exploração sexual online. Com entrevistas, arquivos, animações e reconstituições, o filme revela como mulheres e meninas eram coagidas a subir imagens explícitas delas mesmas em salas de bate-papo do Telegram. Os líderes da rede disponibilizavam essas imagens para milhares de usuários, que pagavam em criptomoedas. Esta é a história de um dos crimes digitais mais graves da região, da era do anonimato digital que permitiu que isso acontecesse e das vítimas que romperam o silêncio e ajudaram a fazer justiça.

O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman (Netflix)

O apresentador mais famoso da TV está de volta em O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman, um programa que combina humor, curiosidades e conversas profundas com pessoas extraordinárias. Nos seis episódios da quarta temporada do talk show na Netflix, Letterman recebe convidados como Cardi B, Kevin Durant, Billie Eilish, Julia Louis-Dreyfus, Ryan Reynolds e Will Smith.

Vale Night (Star+)

Na trama, Vini (Pedro Ottoni) resolve dar uma volta com seu filho após a mãe, Daiana (Gabriela Dias), cansada das responsabilidades da maternidade, decidir deixar a criança aos cuidados do pai e pegar um "Vale Night" para sair com suas amigas. Os problemas começam a aparecer quando Vini se dá conta de que perdeu seu filho em meio a uma saída e começa uma caçada cheia de situações inusitadas pela comunidade em que vive em busca da criança antes que Daiana volte e perceba que algo está errado. O longa dirigido por Luís Pinheiro é estrelado por Linn da Quebrada, Pedro Ottoni, Gabriela Dias, Yuri Marçal e Jonathan Haagensen.

Bel-Air (Star+)

Bel-Air é o reboot da série de sucesso dos anos 1990 protagonizado pelo Will Smith, o ator também é o produtor executivo da série. Mantendo-se à premissa original, a produção acompanha Will (Jabari Banks) deixando para trás a única casa que ele já conheceu, no oeste da Filadélfia, por uma segunda chance em um lugar desconhecido, onde ele vê sua vida virar de cabeça para baixo ao se mudar para um dos bairros mais luxuosos de Los Angeles, encontrando novos desafios e preconceitos em um mundo de riqueza e aspiração.