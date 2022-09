Dia do Sorvete: nove restaurantes e sorveterias para comemorar a data

Amanhã, 23, é comemorado o Dia do Sorvete, data escolhida pela Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvetes (Abis), um dia após a entrada da primavera, onde o clima já está mais quente e propício para o consumo do produto e, consequentemente, alavancando as vendas do setor.

Seja ele na casquinha, no palito, no pote ou ao lado de uma sobremesa requintada dos bares e restaurantes mundo afora, o sorvete está presente em todas as estações do ano. Com isso, muitos restaurantes tiveram de se render ao gelado e adicioná-lo como sobremesa fixa no cardápio. Confira alguns lugares que apostam no sorvete como parte do menu e aproveite para comemorar este dia.

Nonna Rosa

O restaurante italiano do restauranteur Marcelo Muniz tem no seu cardápio — para os amantes de sorvete com sobremesa mais quentinha — o Pane al Cioccolato: pão de chocolate caseiro morno, servido com ganache e sorvete de baunilha (R$ 38).

Serviço: R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone:(11) 2369-5542 | horário de segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h; quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h; sábado das 12h à 00h; e domingo das 12h às 17h

Ama.zo

Quem não dispensa de maneira alguma uma sobremesa com sorvete, vale se jogar no Crema Volteada, do chef peruano Enrique Paredes: pudim de leite em mel de cacau, creme inglês de cupuaçu, craqueline de castanhas servido com sorvete de jabuticaba.

Serviço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | horário de terça a sexta das 12h às 15h:30; sábado e domingo das 12h às 18h; e quinta a sábado das 19h às 23h

Modern Mamma Osteria

Torta de chocolate 70% ao Bourbon com crocante de avelã e sorvete de baunilha (R$ 32).

Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi. SP. Tel.: (11) 930838387. Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros. Serviço: Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sábado das 12h às 23h; e domingo, das 12 às 21h.

Grupo Fasano

Nas três unidades do Gero Panini, no Itaim Bibi, Shopping Cidade Jardim e Shops Jardins, destacam em seu cardápio duas opções refrescantes. O primeiro é a versão de queijo com calda de goiabada (R$ 24), incrivelmente irresistível. A segunda é a versão clássica da casa, nos sabores baunilha, chocolate ou fruta (R$ 19). No Fasano, a sugestão é o flan de chocolate com sorvete (R$ 79), servido para duas pessoas.

No Parigi, localizado no Jardim Europa, o chef Eric Berland preparou versões especiais que levam o gelado em sua composição, como o soufflé de chocolate com uma bola de sorvete de creme (R$ 56) e o sorvete cremoso que acompanha merengue de baunilha e praliné de avelã (R$ 35). A Trattoria, localizada no Itaim Bibi e com supervisão do chef Lucas Gozzani, traz para o menu a deliciosa torta sablée de chocolate com ganache de chocolate e sorvete de baunilha (R$ 42) e os famosos profiteroles com creme de gianduia, sorvete de creme e calda de chocolate (R$ 55). Já no Bistrot Parigi, comandado pela chef Vanessa Silva, as opções são: torta fina de maçã com sorvete de baunilha (R$ 52), o clássico petit gateau feito com bolo de chocolate, sorvete e calda quente (R$ 52) e as opções de sorbets e sorvetes do dia (R$ 32).

Uru Mar y Parrilla

Especializado na culinária uruguaia, o restaurante possui cardápio com quase todas as sobremesas compostas com sorvete. Começando pela panqueca de doce de leite com sorvete de creme (R$ 34), passando pelo bolo cremoso de chocolate 70% com calda de brigadeiro, flor de sal derretido na hora, crumble de avelã e sorvete de baunilha (R$ 34). O cardápio ainda oferece apenas a bola de sorvete (R$ 12) como opção de sobremesa, além do doce de leite com sorvete de morango e morangos frescos picados (R4 19), chegando ao abacaxi na brasa (R$ 19) com sorvete de coco e raspas de limão siciliano.

Feliciana Pães

O café-bistrô que fica dentro do Mercado de Pinheiros, serve o Profiterole com sorvete de cumaru (feito de forma artesanal dentro do restaurante — e calda quente de chocolate (R$ 22).

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros.

Albero dei Gelati

Sem nenhum tipo de açúcar branco ou de cana, as sugestões oferecidas em palitinhos seguem a filosofia da casa, que tem como prioridade o uso de ingredientes frescos e naturais fornecidos por pequenos produtores. Para a criação dos picolés, Fernanda estudou a possibilidade do uso de agave para adoçar os preparos. Feitos todos à base de água, os coloridos picolés podem ser encontrados nos sabores de Uvaia, fruta nativa da Mata Atlântica fornecida pela produtora orgânica Asmussen; Morango orgânico da Toca da Mantiqueira, com alecrim; Maracujá fornecido por Luciana do Ceasa, com gengibre; Amora, da Rede de agroecologia Ecovida, tanto na unidade de Pinheiros quanto nos Jardins. O valor de cada picolé com aproximadamente 40g é R$ 8.

Serviço: Alameda Tietê, 198. Jardins. Telefone: (11) 3062-2436. Rua Joaquim Antunes, 391. Pinheiros. (11) 3063 -1821.

Davvero

A gelateria apresenta seu Festival do Pistache em todas as suas unidades na cidade de São Paulo, até 21 de outubro. As receitas são 100% artesanais preparadas diariamente seguindo o modo de produção do gelato tradicional italiano. Os pistaches utilizados são importados diretamente do Irã e da Sicília. O preparo é feito com ingredientes frescos em equipamentos importados da Itália, único dentre as gelaterias brasileiras.

Os sabores foram desenvolvidos pelas irmãs e criadoras da casa Débora Tesoto e Suelen Ferrari. Além do tradicional Pistache há os gelatos de Amêndoas com pistache e Creme com pistache crocante.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 129 - Itaim Bibi. Telefone: (11) 3881-6551. Rua Afonso Braz, 351 - Vila Nova Conceição. Telefone: 3045-7880. Shopping Iguatemi Faria Lima - Av. Brigadeiro Faria Lima 2232. Telefone: 3034-1732. Fazenda Churrascada - Av.Morumbi , 5594 – Morumbi.

Gelato Boutique

Em comemoração aos dez anos de marca e ao Dia do Sorvete, a marca fará a campanha “Up Grade Gelato”. Até o dia 25, em todas as unidades, os clientes que comprarem qualquer tamanho de gelato ganham up grade. Quem comprar o tamanho P leva o M; o M leva o G e o G ganha um café espresso ou uma água nacional. Nos sabores destacam se doce de leite com cumaru; macadâmia caramelizada; caramelo de shoyu com base de creme com shoyu caramelizado; Caffé-Lime (café do interior paulista com raspas e suco de limão-taiti); Baunilha 360 (uma composição de favos do Cerrado mato-grossense, do Taiti e de Madagascar) e pistache feito com sementes de pequenos produtores. Nos sorbets escolha pelo fragola (morango), tropicale (manga e maracujá) e antico (chocolate amargo vegano à base de água).

Serviço: Jd Paulista: Rua Pamplona, 1023. Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 444. Shop. Cidade São Paulo: Av. Paulista, 1230. Telefone: (11) 3541-1532

