Dia do Sorvete: 3 receitas simples de picolé com frutas para se refrescar

Os picolés de frutas feitos em casa são verdadeiros salvadores nos dias de calor intenso. Além de serem uma opção refrescante e deliciosa, oferecem uma alternativa saudável aos produtos industrializados. Além disso, a combinação de frutas maduras e suculentas resulta em picolés que não apenas saciam a sede, mas também fornecem nutrientes essenciais, como vitaminas e antioxidantes. A seguir, veja como preparar algumas receitas de picolés.

Picolé de iogurte com morango

Ingredientes

340 g de iogurte desnatado natural

Açúcar e essência de baunilha a gosto

2 xícaras de chá de morangos maduros cortados em cubos

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os morangos e o açúcar e leve ao fogo médio. Cozinhe até obter uma calda e os morangos murcharem. Reserve e deixe esfriar. Em um recipiente, misture o iogurte, a essência de baunilha e um pouco de açúcar. Adicione os morangos cozidos e mexa. Coloque nas forminhas para sorvete, adicione o palito e leve ao congelador até endurecer. Desenforme e sirva.

Picolé de abacaxi com hortelã

Ingredientes

1 xícara de chá de água

3/4 de xícara de chá de abacaxi cortados em cubos

10 folhas de hortelã

1/2 xícara de chá de leite condensado

Folhas de hortelã para decorar

Palitos de sorvete

Modo de preparo

Bata no liquidificador a água, o abacaxi, as folhas de hortelã e o leite condensado. Depois, coloque em forminhas para sorvete e decore com o restante das folhas de hortelã. Coloque o palito e leve ao freezer por 4 horas. Desenforme e sirva.

Picolé de salada de frutas

Ingredientes

170 g de iogurte natural desnatado

5 gotas de adoçante

Morangos e kiwis cortados em rodelas a gosto

Suco de 1 maracujá

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o iogurte, o adoçante e o suco de maracujá, até obter uma mistura homogênea. Coloque os pedaços das frutas dentro de forminhas para sorvete e despeje a mistura de iogurte. Coloque o palito de picolé e leve ao congelador por aproximadamente 6 horas. Desenforme e sirva.