Dia do Pão de Queijo: 7 cafés e restaurantes para provar boas versões em São Paulo

Criado em Minas Gerais, o pão de queijo é considerado um patrimônio nacional e possui uma data de comemoração, 17 de agosto. O quitute foi criado no século XVIII, e era feito com as partes mais endurecidas ou com as sobras do queijo, misturados com polvilho. Com o passar do tempo, o pão de queijo caiu no gosto de todos os brasileiros. Seja acompanhado de um cafézinho, suco ou refrigerante, o pão de queijo está presente em qualquer hora do dia.

Mas afinal, qual é a receita para um bom pão de queijo? Segundo a chef da padaria artesanal St Chico, Helena Mil-Homens, os ingredientes precisam ser de qualidade e a temperatura certa do forno é indispensável para que o pão de queijo dê certo. “Gosto de usar o forno um pouco mais alto, para que ele fique com o recheio cremoso e a casquinha crocante”, diz.

A receita usada pela chef vem de gerações passadas. “Minha avó é mineira. Imagino que tenha bastante influência por isso. Desde que eu nasci esse pão de queijo tinha na casa dela”.

Quando se trata do queijo perfeito para a receita, Helena indica o meia cura. “Se ele não for pasteurizado ou estiver mais curado, é ainda melhor”, diz. Para um pão de queijo de qualidade, o aroma, sabor e aspecto visual precisam ser levados em conta, “ele não deve ser muito branquinho e o perfume de queijo não deve ser tão forte. Deve ser um pãozinho dourado e macio, com perfume agradável”.

Para celebrar essa data, confira lugares em São Paulo para provar bons pães de queijo.

Café Zinn

No Café Zinn, cafeteria afetiva fundada em 2021 por Daniela Coelho, o pão de queijo ganha destaque no cardápio das três unidades (Haddock Lobo - SP, Shopping Iguatemi-SP e Shopping Leblon -RJ), nas versões tradicional, de tapioca, com rosbife, com pernil, panini, deliciozinn (na chapa com requeijão) e o Mixzinn (mix dos pães de queijo tradicional e de tapioca), um dos itens mais pedidos.

Haddock Lobo Rua Haddock Lobo, 1574. Seg à seg 8hàs 20h. Shopping Iguatemi: Av. Brg. Faria Lima, 2232 -Piso Térreo. Seg à Seg, das 10h às 22h. Shopping Leblon: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Piso 0. Seg à Seg, das 10h às 22h.

St Chico

A padaria artesanal St Chico, traz em seu menu o Pão de Queijo que vem de uma receita de família feito com muito queijo da serra da Canastra pelas mãos da chef Helena Mil-Homens. A casa faz o Pão de Queijo em sua versão clássica, que sai por R$8,80 a unidade. Para acompanhar o pão de queijo, o tradicional Café Expresso (R$7,60) é uma boa pedida.

Avenida Higienópolis, 467 , Higienópolis, São Paulo – Fone: (11) 95324-5589 | R. Fernão Dias, 461 - Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 97280-9010 | Horário de segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h e domingo das 7h às 18h.

Mercadinho Dalva e Dito

O ambiente anexo ao restaurante de cozinha afetiva brasileira Dalva e Dito se divide em café e rotisseria, oferecendo a qualidade que os clientes da casa já conhecem, como os Mini pães de queijo (12 unidades por R$11). E quem não quiser sair de casa também pode provar essa delícia pedindo pelo delivery. São 200 gramas de Mini pães de queijo artesanal com queijo minas (R$22) que vêm congelados para assar quando quiser.

R. Padre João Manuel, 1115, Cerqueira César – Fone: Telefone: (11) 3068-4444 | Horário de funcionamento: De segunda a sábado das 12h às 22h, aos domingos das 12h às 16h.

Tú És Pão

A Tú És Pão, casa dedicada a pães de fermentação natural em Pinheiros, traz em seu menu uma diversidade de pães de queijo. As opções vão desde o Pão de Queijo Tradicional (R$7) – feito com blend de mussarela, meia cura e parmesão – até os pães de queijo com Goiabada (R$11), e recheados de Burrata (R$15), Requeijão (R$15), entre outros. O cardápio de bebidas também está recheado de boas pedidas para acompanhar um bom pão de queijo.

R. Rodesia, 242 - Pinheiros – Telefone (11) 2548-2908 | Horário de segunda a domingo das 07h às 20h.

Feliciana

A Feliciana Pães, padaria artesanal situada dentro do Mercado de Pinheiros, traz deliciosos pães de queijo artesanais com receita de familia, em seu cardápio. O Pão de Queijo (R$8 com 3 unidades) é feito da maneira tradicional e harmoniza perfeitamente com um bom Café Espresso com grãos torrados na bola (R$7).

Rua Pedro Cristi, 89 – Pinheiros – São Paulo/SP | Fone (11) 99534-2473 | Horários: Segunda a sábado, das 8h às 18h. Brunch, sábado das 09h30 às 18h. | @feliciana.paes

Donna

O chef Andre Mifano, à frente do restaurante ítalo-paulista Donna, traz em seu menu o Pão de Queijo Frito (R$35) como entradinha para compartilhar. Para acompanhar, a casa oferece uma excelente carta de coqueteis.

Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo | Fone: (11) 97593-9047 | Horário de segunda a quinta das 19h às 22h45, Sexta das 19h às 23h, Sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45 | restaurantedonna_

B.LEM Padaria Portuguesa

Padaria, confeitaria e restaurantes em um lugar só! Com mais de 40 unidades, a B.LEM tem inspiração e essência portuguesa em cada detalhe e produtos 100% artesanais. Inclusive, seu pastel de nata já foi eleito o melhor pela Veja SP. Como uma padaria clássica, o querido Pão de Queijo Tradicional (R$9,90), que pode ser pedido também pelo delivery.

Horário de funcionamento: a depender da unidade | https://blempadaria.com/lojas/ | @blempadaria