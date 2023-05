Dia do Hambúrguer: como fazer o preparo perfeito na churrasqueira

Neste domingo se comemora o Dia do Hambúrguer. No Brasil e no mundo. A origem é um mistério. Então só nos resta aproveitar a data da melhor forma possível. Uma dessas maneiras é o preparo na churrasqueira.

Um dos pontos que faz o hambúrguer ser saboroso é o "blend", a mistura de carnes variadas mas que tenham uma proporção de gordura para dar um gosto especial.

Um dos maiores especialistas no assunto, o Tadeu do canal Rango, revela que para fazer o hambúrguer na chapa ou na frigideira é bom usar 20% de gordura, para selar a carne. Se for preparar na churrasqueira, o ideal é usar 25% de gordura, pois com o gotejamento a fumça sobe, defumando a carne. E com relação ao ponto da carne, ao ponto para mal passado, para garantir suculência. Mas isso vai de acordo com a preferência de cada pessoa.

O pão é fundamental no hambúrguer

Sobre quantas vezes se deve moer a carne, vai depender de como se quer levá-la à mesa. Se preferir que a carne se despedaça com tamanhos maiores, sensação de steak, moa menos. Se quiser um hambúrguer mais fino e compacto, moa duas vezes, como um smash.

Já o pão, também peça fundamental do prato, ele deve ser baixo, para sustentar o hambúrguer e funcionar como um guardanapo, ser fácil de segurar e não ficar sobrando para não roubar a cena, diz Tadeu. Leve o pão à churrasqueira para dar uma tostada, esquentar e valorizar o açúcar dele.

Para complementar, o clássico queijo, não há necessidade de ser um específico, mas o ideal que sejam macios. E finalize com o clássico bacon. Confirma nossa receita.

A receita do Cheesebacon ideal

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 6 porções

Execução: fácil

INGREDIENTES

6 Pães de brioche para hambúrguer

1/2kg de acém moído

1/2kg de ponta de peito moído

100ml de creme de leite

100g de queijo cheddar

50g de bacon

2 Tomates italiano

Sal

Pimenta-do-reino

MODO DE FAZER

1 - Misture o acém e a ponta de peito e modele em discos.

2 - Leve os hambúrgueres para a grelha em braseiro forte (20 centímetros da brasa), tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando estiver "suado" na parte de cima, vire o hambúrguer e tempere novamente com os mesmos ingredientes. Também coloque na churrasqueira ao lado as fatias do bacon e retire quando estiver assado.

3 - Para preparar o molho de queijo, coloque o creme de leite na frigideira com as fatias do queijo cheddar, misture e reserve;

4 - Divida o pão, leve para esquentar um pouco na churrasqueira, retire, e comece a montar o hambúrguer com fatias finas de tomate, a carne, pedaços pequenos de bacon e o molho de queijo. Pronto para servir.

*José Almiro, churrasqueiro profissional e apresentador do canal Churrasqueadas, maior perfil de receitas de churrasco das redes sociais.