Dia do Empreendedor: 18 livros, filmes e séries sobre liderança

Na terça-feira, dia 5 de outubro, é comemorado o Dia do Empreendedor . Para além do tempo em que estão liderando ativamente seus negócios, como os empreendedores se inspiram nos momentos de lazer produtivo ? À EXAME, fundadores de grandes redes de franquias e startups brasileiras respondem quais são os livros, filmes e séries que os ajudam na carreira. Confira :

Fome de Poder (2016): O filme conta a história de ascensão de uma das maiores redes de fast food do mundo e é uma das principais referências para quem quer empreender. Para Claudinei dos Anjos, presidente da marca Anjos Colchões & Sofás, as lições tiradas do filme foram importantes para melhorar seu negócio, além de ser considerado um clássico para quem busca construir uma marca. “O filme me ajudou bastante, já assisti três vezes e toda vez aprendo algo novo”. Já para Renato Ticoulat, presidente da rede Limpeza com Zelo, a sessão é obrigatória, “quando decidi empreender, o filme me deu muita base e é obrigatório para quem quer ser empreendedor na área de franquia”, conta. O título também é recomendado pelo fundador e CEO da Emagrecentro, Dr. Edson Ramuth, “esta obra cinematográfica mostra como transformar um negócio em franquia e a importância de ser criativo e ficar atento aos detalhes para ter sucesso”.

A Grande Virada do Jerry Maguire (1996): Indicado a cinco Oscars, o longa-metragem trouxe sábias lições de vida para Celso Fortes, fundador e diretor do Açougue Vegano, primeira franquia de restaurante vegano do Brasil. “Me identifico muito com características de empreendedorismo que o filme retrata; a persistência, o trabalho árduo e a ressignificação dos valores. O dinheiro pode ser muito, mas não é tudo."

Um Senhor Estagiário (2015): A comédia dramática, dirigida por Nancy Meyers, que fala dos desafios do início de um novo emprego e principalmente o retorno ao mercado de trabalho, está na lista dos filmes mais assistidos por Bruno Gorodicht, sócio-fundador e diretor do Espetto Carioca. “Apesar de trazer uma temática leve, ele tem muito o que nos ensinar não só para a carreira, mas também para vida pessoal.”

Chocolate (2001): O romance, que conta com interpretações de grandes atores como Juliette Binoche, Johnny Depp e Judi Dench, foi um dos filmes que marcaram a história do Bendito, rede especializada em cookies, brownies e cafés gourmets. Para a fundadora, Rosana Braem, o filme foi um sinal para continuar empreendendo no negócio, que na época, era apenas um hobby. “A protagonista é uma mulher que abre uma loja de chocolate e consegue mostrar a força e poder que ele tem para as pessoas e, assim como o Bendito, um lugar onde as pessoas entram e experimentam sensações diferenciadas e lúdicas."

Mad Men (2007): Diversos títulos foram importantes para a vida empreendedora de Guilherme Mauri, CEO da Minha Quitandinha, startup de tecnologia de varejo, inclusive a série com sete temporadas, que é ambientada dentro de uma agência de publicidade dos anos 50 nos Estados Unidos. “É interessante como o executivo protagonista se relaciona com seu time e clientes, usando um carisma acima da média e uma inteligência emocional quase sempre no tom certo, além dos relacionamentos profissionais e como a vida pessoal pode impactar na vida profissional e vice-versa”.

Questão de Tempo (2013): Escolhido pelo fundador e presidente da OdontoCompany, maior rede de clínicas odontológicas do mundo, Paulo Zahr, o título foge do óbvio quando se pensa em indicações de conteúdo para empreendedores, mas a recomendação leva em consideração questões emocionais, como a retratação da vontade das pessoas serem felizes e a busca por mudar algo que por algum motivo não teve uma boa execução.

Suits (Homens de Terno): A história que se passa em um escritório de advocacia fictício na cidade de Nova Iorque foi a escolha de Gabriel Concon, fundador da rede de franquias Pizza Prime. De acordo com o empreendedor, a série tem uma narrativa ligada ao empreendedorismo, seja para quem está empreendendo pela primeira vez ou não. “A agilidade e rapidez, com raciocínio analítico na condução das negociações feitas pelos personagens e as estratégias e insights adotadas para solução dos casos são exemplos de características que marcam um empreendedor”.

Homem Absorvente (Pad Man - 2018): Para Camila Miglhorini, CEO e diretora da Mr. Fit, rede de alimentação saudável, o filme dá muitas lições e se consegue observar várias características essenciais para quem quer empreender. “Ousadia, atenção às oportunidades, persistência, pesquisas concretas, humildade e percepção, além, é claro, de um propósito, pois o personagem não era movido por dinheiro. Acho que essa é a lição mais importante”.

Livros sobre empreendedorismo

Livros sobre empreendedorismo. Livros sobre empreendedorismo.

Como fazer amigos e influenciar pessoas: O livro escrito por Dale Carnegie, publicado em 1936, continua sendo um clássico em desenvolvimento de estratégias comunicativas. Para Eduardo Tafa, CEO da rede de franquias Sofá Novo de Novo, o título foi muito importante na sua construção de empresário. “O livro me inspirou muito na questão do negócio e me ensinou que ele é feito de pessoas para pessoas”, conta.

Construindo uma vida: Publicado em 2006, o livro de Roberto Justus traz um verdadeiro catálogo de casos, referências e trajetórias que marcaram a vida do empresário e que serviu de base para Fritz Paixão, CEO da CleanNew. “Desde a importância de tratarmos do artigo intangível das empresas, de reinventarmos e diferenciarmos nosso negócio, até mostrar como o poder do propósito é capaz de superar obstáculos e desafios, tudo isso foi aproveitado na hora de abrir o negócio”.

Rebeldes Têm Asas: O livro escrito por Rony Meisler, CEO da Reserva, em conjunto com o jornalista Sérgio Pugliese, se tornou uma das grandes inspirações para Daniel Bittencourt, sócio-fundador e diretor da franquia de bares Mané.

Geração de Valor: Para Raphael Mattos, CEO da rede de anúncios em saco de pão, PremiaPão, o empreendedor completo é aquele que está sempre estudando e aprendendo algo novo, por isso, a dica de leitura é o livro escrito pelo empresário Flávio Augusto.

O lado difícil das situações difíceis, de Ben Horowitz: Cândido Espinheira, CEO da Yes! Cosmetics, empresa com mais de 20 anos de atuação no segmento de beleza e cosméticos, indica o livro pelos ensinamentos e situações reais vividas por um dos empreendedores mais respeitados do Vale do Silício. “Essa obra nos faz refletir sobre diversas situações que, muitas vezes, nos parecem impossíveis de resolver. Em momentos de crise como a pandemia, por exemplo, aproveitei para repensar como poderíamos sair mais fortes e fiz os ajustes necessários no modelo de negócio, em novos canais de vendas e com incrementos de produtos ao portfólio”, conta.

A Regra é não ter Regras, de Reed Hastings: O título é o indicado por Evandro Chicoria, sócio-fundador e CEO da Take and Go, startup que inseriu a primeira vending machine no Brasil a operar com inteligência artificial. “É um livro que explica o novo conceito de negócio, reinvenção e quebra de modelos tradicionais, com foco em execução e início para startup. Ensina, de certa forma, a criar uma cultura dentro de uma empresa, além de atrair e reter profissionais”.

High Output Management, de Andrew Grove: é a sugestão do Paulo Arruda, Co-CEO e Co-Founder da Park Education. “O livro me trouxe insights contínuos para melhorar minhas competências como líder e gestor”.

Empresas que Curam, de Raj Sisodia e Michael J. Gelb: é a indicação de Raul Matos, CEO da Biscoitê, a primeira boutique de biscoitos do Brasil. "Este livro traz exemplos e coloca luz em um novo modelo de negócio simples e profundo, aquele que tem o amor e a evolução humana como prioridade. É uma nova forma de encarar a vida, transformando a competição em colaboração, saindo da escassez para a abundância. Destaca que não há diferença entre pessoa física e jurídica, que somos apenas seres humanos que, alinhados com um propósito, podemos construir negócios extraordinários cultivando a felicidade ao longo de toda jornada".