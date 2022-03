Dia do Consumidor tem descontos de até 80% e iPhone a R$ 1.740

O Dia do Consumidor será celebrado na terça-feira, 15, e, mais que reforçar os direitos dos clientes, é também uma boa oportunidade para aproveitar descontos e economizar nas compras. De acordo com relatório da Social Miner, o faturamento na semana do feriado fechou com 6,3 bilhões de reais no ano passado – 85% de crescimento comparado a 2020. E o comércio está se movimentando para oferecer condições especiais e manter os bons resultados de venda neste ano.

Descubra qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.

Amazon

Há uma boa notícia aos interessados na assistente pessoal Alexa: o dispositivo Echo Dot já está com promoção de 100 reais em comemoração ao Dia do Consumidor e é vendido a 249 reais. E também existem outras ofertas disponíveis no site, como brinquedos e jogos com até 25% de desconto; itens eletrônicos com até 30% de desconto; além de produtos até 60% mais baratos.

Magazine Luiza

Foram prometidos mais de 10 milhões de reais em cupons promocionais para os clientes ao longo da próxima semana. Mas a rede varejista também anunciou ofertas de até 70% e cashback (que retorna parte do dinheiro gasto nas compras).

Mercado Livre

Para a Semana do Consumidor, o marketplace preparou descontos de até 70%, além de frete grátis para as compras acima de 79 reais. Outra oportunidade é a assinatura dos benefícios “Nível 6”, que incluem os serviços de streaming Disney+ e Star+, envio gratuito para compras e outros descontos, por 9,90 reais ao mês durante um ano –a mensalidade original seria de 49,90 reais.

Americanas, Shoptime e Submarino

Na disputa pela preferência do consumidor, a Americanas lançou todas as cartas: descontos de até 80%, cashback de até 50% e cupons com desconto de 10%. Já o Shoptime anuncia 70% de desconto e destaca as ofertas com IPI reduzido. Por fim, um dos destaques do Submarino é o iPhone com até 10% de desconto para o pagamento à vista e preços a partir de 1.740 reais.

Shopee

Quem comprar pelo aplicativo do marketplace terá direito a frete grátis sem valor mínimo, só que a empresa também preparou um jogo (chamado Sacode Shopee) no qual fará duas seções por dia até quarta-feira e disponibilizará cupons de até 20 reais, além de sortear “figurinhas” de até 80 reais de desconto e pacotes de “Moedas Shopee” equivalentes a 10 reais de desconto.

Casas Bahia e Pontofrio

Ainda que pertençam ao mesmo grupo, as varejistas adotaram estratégias diferentes para celebrar o Dia do Consumidor: ambas têm descontos de até 70%, mas a Casas Bahia oferece carência de até 70 dias para as compras realizadas com o cartão de crédito da empresa, enquanto o Pontofrio permite parcelar o carrinho em até 30 parcelas sem juros (também com o cartão próprio).

Dicas para os clientes

Além de pesquisar cupons de desconto e acompanhar variações de preço para evitar “pegadinhas” de falsas promoções, é aconselhável verificar a avaliação da empresa em plataformas como Reclame Aqui e consultar o Procon-SP para se certificar de que não há alerta de risco. Por fim, é importante se atentar aos requisitos de segurança do site antes de finalizar a compra.