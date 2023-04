Dia do Churrasco: três cortes da alcatra para fazer em casa

O Baby beef é uma carne macia, suculenta e considerada nobre por ser um corte protegido, com fibras pouco expostas a esforço e movimentação. Sendo assim, valorizado pela carne extremamente macia.

No quesito marmoreiro, o corte é magro (baixo teor lipídico), quase sem gordura entremeada nas fibras, ideal para quem está fazendo dieta leve e equilibrada e não quer abrir mão de comer carnes saborosas.

Extraído do miolo do Alcatra, o bombom é um corte super macio, que lembra muito o Filé Mignon. Mais macio que o Baby Beef, ele possui um sabor delicado e pouca gordura. Indicado para carne ao molho ou quem sabe um prato diferenciado. Também pode ser assado em forno e churrasqueira.

O Butcher Steak, ou em bom português, “bife do açougueiro”, recebe esse nome porque, reza a lenda, os açougueiros que realmente conheciam os cortes bovinos não vendiam essa iguaria, guardando-a para consumo próprio devido ao seu incrível sabor. Segundo Marcelo Bolinha, açougueiro e assador profissional, este corte é desvalorizado pelo seu aspecto, muito usada como carne moída de segunda. Tem cerca de 120 gramas, conta com fibras curtas, baixo teor de gordura e maciez sem igual.

Como cortar a carne

Para identificar e tirar estes três cortes da peça basta virar a parte da gordura para baixo, fazer um corte pequeno na divisa do nervo. Com o apoio da faca, retire o steak do açougueiro, e limpe os nervos. Seguindo o nervo, corte e terá o baby beef e o bombom. Um detalhe importante no preparo destas carnes é tirar todo o nervo.

Para acompanhar o churrasco de alcatra, prepare uma salada de cebola. Leve três cebolas para assar na churrasqueira no braseiro forte (20 cm da brasa). Retire da grelha e tire as cascas da cebola. Em uma frigideira, coloque fio de azeite, pedaços da cebola em canoas, tomate cereja cortado ao meio, pimenta-do-reino, sal, cheiro verde picado, misture tudo, e está pronto para servir.