Dia do Chardonnay: 5 vinhos com harmonização para celebrar a data

Nesta quinta-feira, 27, celebra-se o Dia do Chardonnay, uva nativa da região da Borgonha, na França, que é conhecida como a “rainha das uvas brancas” por dar origem a vinhos límpidos, suaves e aromáticos.

Quer aprender a investir melhor? Inscreva-se no curso Manual do Investidor da EXAME Academy.

Para celebrar a data em grande estilo, o e-commerce de vinhos Evino está lançando dois novos rótulos de Chardonnay. O primeiro é o Tormaresca Fichi d'India Chardonnay Salento 2019, um vinho com aroma de frutas como pêssegos brancos e notas de flores de amêndoa, tomilho e lavanda, que apresenta equilíbrio delicado entre fruta e frescor em boca. A outra novidade é o Foresta Chardonnay, bebida com aromas de frutas tropicais como banana, manga e toques de baunilha.

Entre os enólogos, a Chardonnay é considerada uma uva extremamente democrática, sendo cultivada, além da França, em países como Estados Unidos, Chile, África do Sul, Austrália e Brasil. “A Chardonnay é uma das uvas brancas mais populares no mundo todo. Isso deve-se a sua versatilidade - essa casta se adapta muito bem em climas diferentes, originando uma multiplicidade de vinhos em estilos diversos. Quando cultivada em climas mais frios, os vinhos apresentam corpo leve, alta acidez e aromas de frutas cítricas, mas quando é cultivada em regiões de clima quente, os vinhos são mais encorpados, com acidez média e aromas de frutas brancas tropicais”, explica Jessica Marinzeck, sommelière da Evino.

À Casual EXAME, a sommelière da Evino dá 5 dicas de rótulos e pratos que melhor harmonizam com o Chardonnay. Confira:

Camarão na moranga

-

"O camarão é bem delicado de sabor, por isso deve-se selecionar um rótulo semelhante, que não ofusque o sabor delicado do fruto do mar. O Tormaresca Fichi d'India Chardonnay Salento 2019 é a pedida ideal para essa harmonização devido aos seus aromas de frutas cítricas e delicadeza em boca”, afirma Jessica.

Salada Caesar

-

“O prato contém carne de frango e é temperado com um molho cremoso e parmesão, portanto sugiro um vinho que tenha notas mais frutadas para acompanhar, como o Expedicion Single Vineyard Selection Chardonnay Central Valley D.O. 2020”, diz a sommelière.

Nhoque de batata doce

-

Para combinar com o sabor doce da batata, o vinho recomendado por Jessica é o Chatigny Chardonnay Oak Aged 2019, devido às suas notas de baunilha e textura mais cremosa advinda do tempo em madeira.

Paelha

-

“Na hora de pensar em harmonização, uma dica certeira é pensar na regionalidade tanto do prato como do vinho. Para combinar com a Paelha, prato tradicional da Espanha, a minha sugestão é o espanhol Dinastía Manzanos Chardonnay Navarra D.O. 2019”, afirma Jessica.



Quiche de queijo

-

“Além de ser uma receita francesa, a quiche é feita com bastante ovos e queijos, o que a torna um prato substancioso, mas, ainda assim, a quiche tem um sabor bem delicado. Minha indicação é o Buissonnier Crémant de Bourgogne Brut AOC, um espumante também francês, fresco e delicado para combinar com os sabores delicados e de acidez alta para ajudar a limpar o paladar da gordura”, diz a sommelière

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.

Seu feedback é muito importante para construir uma EXAME cada vez melhor.