Dia do bolo de chocolate: 5 lugares para comer o doce em São Paulo

Um dos doces mais populares e simples, o bolo de chocolate tem um dia só para ele. Hoje, 27, comemora-se o Dia do Bolo de Chocolate - uma das sobremesas que está presente desde a infância até datas importantes, como aniversários e casamentos.

Isso porque a receita, apesar de simples, é bastante versátil, o bolo de chocolate combina com os mais diversos tipos de recheios e coberturas, e vai bem desde o café da manhã, na forma mais simples, passando por sobremesa no almoço e claro, acompanhado de um bom café no meio da tarde.

Feliciana

A pequena e simpática padaria no mercado de Pinheiros tem uma vitrine que faz brilhar os olhos dos amantes de um bom doce. O destaque por ali é o Bolo de Cacau - é um pão de ló com ganache de chocolate 50% Callebaut, aromatizado com café orgânico torrado no fogão de lenha, e com camadas são embebidas em calda de amarula. As opções de recheio podem ser, além da ganache de chocolate, de compota de casca de laranja; de cupuaçu, frutas vermelhas e prestígio. (R$ 320 com 3 quilos).

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros -- SP. Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 18h. @feliciana.paes

Red Coffee

A cafeteria dedicada a um bom brunch, comidinhas que caem bem o dia todo e a cafés especiais -- ali pode-se sentir o cheiro da torra acontecendo durante o dia tem no seu cardápio de sobremesas o Bolo Brownie de Amêndoas que pode ser recheado com brigadeiro de café, doce de leite e avelã (R$ 18).

Serviço: Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 416 - Santo Amaro - São Paulo/SP - Fone: (11) 2372-4003 | horário de terça e quarta das 9h às 18h, de quinta a sábado das 9h às 22h e de domingo das 9h às 15h

Miya Wine Bar

Na casa comandada por Flávio Miyamura, dentre as sobremesas está o bolo de chocolate com brigadeiro cremoso e creme inglês com cardamomo (R$ 38).

Rua Padre Carvalho, 55 - Pinheiros Telefone: (11) 91624-3540. Horário de funcionamento: De Quarta a sexta-feira, das 18h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 16h.

Douceur

Comandada pela chef Ludmila Nogueira, a Douceur oferece em seu cardápio sobremesas com menos refinados e industrializados, deixando em destaque os sabores dos ingredientes. Uma das opções mais pedidas é o Bolo de Chocolate com brigadeiro que leva café, mel e conhaque. (R$ 143, o kilo).

Serviço: @adouceur_doces - São Paulo/SP (atendimento com hora marcada) WhatsApp: (11) 97348-2326 - http://www.douceur.com.br

Chocolate Lugano

O bolo de chocolate Lugano tem massa fofinha e uma combinação perfeita dos chocolates da marca. A receita secreta de família torna a experiência gastronômica ainda mais irresistível. Valor do pedaço (R$23,90).

Serviço: Endereço: Alameda Lorena 1504 Jardins - Cerqueira César – Telefone 11 94392-8001