Dia do Bacon: 10 lugares para provar pratos (e drinques) feitos com este corte suíno

O mês de agosto chega ao fim com um gostinho bem especial trazido pelo Dia do Bacon. Comemorado hoje, 31, a data foi estabelecida para homenagear esse alimento que caiu no gosto popular dos brasileiros. Com sabor defumado e textura crocante, as maneiras de consumir esta carne de porco são muitas, seja no café da manhã, no almoço, no jantar e até em drinques.

Confira 10 lugares em São Paulo para provar diferentes pratos com bacon.

Soul Botequim

No Soul Botequim, a sugestão para celebrar o Dia do Bacon é o curioso Rapsódia Tupiniquim (R$37), coquetel autoral que leva cachaça, aguardente com alcatrão, shrub de maracujá e uma fatia de bacon para finalizar. Para comer, a sugestão é o tradicional Sanduíche de bacon (R$ 29) que combina pão de brioche, carne (blend bovino da casa), bacon, queijo, maionese da casa e molho chimichuri.

Serviço: Av. Padre Antônio José dos Santos, 812 - Cidade Monções. Telefone: (11) 3297-0006

Funcionamento: terça a quinta-feira, das 16h à 0h. Sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 21h.

Lanchonete da Cidade

Com quase 20 anos de história em São Paulo, a Lanchonete da Cidade tem três opções em que o bacon é o destaque: a Batata Cheese (R$ 33), batata palito coberta com creme de queijo e farofa de bacon; o clássico X-Bacon (smash R$ 32 e bombom R$ 44), com queijo, maionese e bacon; e o Smoked (smash R$ 37 bombom R$49 ), com cheddar inglês, cebola chapeada, bacon e barbecue com Bulleit Bourbon no pão australiano.

Nouzin

A casa especializada em brunches, traz em seu menu os Ovos Beneditinos (R$ 35) servidos no pão brioche com espinafre, molho holandês e o bacon artesanal feito na casa. Para os amantes de bacon, também há outras opções como o Sanduíche de Carbonara (R$36) – feito com burger de 120g no brioche, creme de parmesão, cebola caramelizada, ovo frito, bacon artesanal e azeite de trufa.

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 – Pinheiros, São Paulo – Fone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp (11) 97504-2201 | Horário de segunda a domingo das 8h às 19h.

Bottega 21

O chef Alexandre Vorpagel tem no menu do bar italiano, que comanda juntamente com o bartender Michel Felício, sua versão de Mexilhões puxados no molho de tomate e bastante bacon, com manteiga, alecrim, tomilho e alho (R$ 54).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 1308 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 99342-2332 Horario: Segunda das 19h à 1h. Terça à Sexta, das 12h as 15h e das 19h a 1h. Sabado das 19h à 1h.

TGI Fridays

Conhecida pelo seu cardápio tipicamente americano, a TGI Fridays apresenta duas opções para saborear a data. Nas unidades disponíveis por São Paulo, é possível pedir o Dueling Barbecue Burger, um hambúrguer grelhado coberto com queijo cheddar derretido, bacon levemente apimentado, alface, tomate, cebola roxa, picles, molho Alabama White, cebola crispy e fritas Fridays, e o Barbecue Crispy Chicken Burger, feito com um hambúrguer de peito de frango empanado, molho barbecue, molho aioli sriracha, alface, coleslaw, queijo cheddar derretido e bacon assado levemente apimentado. Os lanches custam R$ 65 e R$ 59, respectivamente.

Eataly

Além de servir pratos tipicamente italianos, o complexo também oferece um dos pratos mais amados do mundo: o hambúrguer. No restaurante Bistecca, há o Burger no menu feito com hambúrguer de 180g, pão da padaria do Eataly, bacon, queijo emmenthal, cebola crispy, maionese verde e molho defumado. O prato custa R$ 55.

Serviço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1489 - São Paulo, SP. Horário de funcionamento: Segunda a Domingo das 10h às 22h. Telefone: (11) 3279-3300

Renaissance São Paulo Hotel

Com ambiente moderno e casual, o Living Lounge Bar & Sushi é a escolha ideal para um jantar, um drinque no fim da noite ou mesmo um café durante a tarde. No menu é possível encontrar o clássico Cheeseburger (R$56), com pão de brioche, hambúrguer, bacon, queijo cheddar, alface, tomate, cebola e picles.

Serviço: Endereço: Alameda Santos, 2233, São Paulo. Reservas: (11) 3069-2233

Sandubinhas

A lanchonete lúdica que nasceu inspirada no desenho animado 'Sandubinha do Bem' que fez sucesso nas redes sociais tem diversas receitas para comemorar o dia do bacon. Um deles é o Cachorro Quente Bacon Especial onde o pão é recheado com ketchup, mostarda, salsicha, vinagrete, queijo ralado, batata palha, cheddar e bacon (R$ 22). Além disso, na data todos os sanduiches terão direito a bacon extra sem custo adicional.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 453 - Pinheiros | Quarta e quinta, das 17h às 22h; Sexta, sábado e domingo, das 12h às 22h | @sandubinhadobem e @sandubinhas.lanchonete

Red Coffee

A casa especializada em cafés especiais é um dos bons lugares para comemorar o dia do bacon. A sugestão é o Salt Waffle – waffle americano com ovos mexidos, bacon e acompanha geleia e manteiga, E claro, vale os bons cafés (quente ou gelado) para acompanhar. Aos finais de semana, a casa serve o brunch: com café coado, suco, pão de milho, pão de queijo, ovos mexidos, iogurte bowl e fatia de bolo, este disponível apenas na unidade de Pinheiros.

Serviço: Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 416 – Alto da Boa Vista – São Paulo/SP. Terça e sexta-feira, das 8h às 19h. Sábado, das 8h às 19h. Domingo, das 8h às 15h Instagram @redcoffeebrasil. Rua Francisco Leitão, 120 - Pinheiros. Terça à sexta, das 9h às 19h. Sábado das 9h às 18h. Domingo das 9h às 15h.

BEC Bar

A casa dedicada a boas cervejas, oferece em seu menu o BEC Burger (R$39), feito com blend de costela, queijo prato, muito bacon – para os amantes do defumado – , tomate confit e salada mix, e acompanha maionese defumada à parte. Para quem gosta de petiscar, eles também oferecem o Mini BEC Burger (R$57) com seis unidades para compartilhar. No dia do Bacon a casa oferecerá porção extra para todos os hambúrgueres.

Serviço: Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros, São Paulo – Telefone (11) 99660-2161. Horário de quarta das 17h às 00h, quinta e sexta das 17h à 01h, sábado das 12h à 01h, domingo das 12h às 19h.