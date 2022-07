Dia do Amigo: gastronomia, drinques e massagens para comemorar a data

Nesta quarta-feira, 20, é comemorado o Dia do Amigo, uma data para lembrar a importância da amizade e pessoas especiais que nos acompanham. Com isso, Casual Exame selecionou 6 experiências gastronômicas e relaxantes para comemorar a data ao lado dos amigos.

Anantara Spa

Eleita pelo World Spa Awards 2020 como a melhor marca de Spas do mundo pelo quarto ano consecutivo, a Anantara Spa foi criada na Tailândia, em 2001 e chegou em São Paulo em 2016 com a promessa de revolucionar os tratamentos de spas dos hotéis da cidade. Para comemorar o Dia do Amigo, o spa terá 15% de desconto durante todo o mês de julho, nos tratamentos marcados para duas pessoas no mesmo dia e horário. A dupla poderá escolher entre as massagens de 60 e 90 minutos, a Experiência Tropical ou o Day Spa.

Serviço: Alameda Santos, 1437 – Hotel Tivoli, 4° andar. Telefones: (11) 3146 6420 ou 3146 6421.

Tantin Bar

O recém inaugurado boteco do chef Marco Aurélio Sena vai comemorar a data com uma ação: quem levar um amigo hoje no bar e pedir uma porção de pastel de camarão cremoso (26 reais), irá ganhar umas das batidas da casa: coco, caju ou maracujá.

Rua dos Pinheiros, 987, Pinheiros. Horário de funcionamento: Segunda, das 12h às 15h. Terça e Quarta, das 12h às 23h. Quinta à sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h às 18h.

Tiramisu Sossi

Além de diversos sabores de tiramissus, tradicional, pistache, avelã, chocolate branco com amarena, caramelo salgado e damasco com amêndoas, as sobremesas também podem ser compradas em diversos tamanhos: P (R$30 o clássico e R$ 36 os sabores), M (R$ 55 o clássico e R$ 58 os sabores) e G (R$ 75 o clássico e R$ 78 os sabores). Para o Dia do Amigo, quem for na loja, com um acompanhante, ganham dois cafés para acompanhar os doces.

Serviço: Rua Mateus Grou, 15 - Pinheiros. Rua Marselhesa, 447- Vila Mariana - São Paulo (11) 98284-3338. Horário de funcionamento: Terça a domingo das 12h -20h.

Bottega 21

O bar italiano que tem como bartender Michel Felício, quem levar um amigo e pedir qualquer um dos drinks alcoólicos, ganhará um shot de rum, uísque ou cachaça. As opções de drinques são Negroni Cioccolato, Gin Larios, Campari com infusão de cacau, vermute tinto e chocolate com cumaru, todos por R$ 35.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 1308 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 99342-2332 | horário de segunda a sábado, das 18h às 2h

The Gin Flavors

Para brindar o Dia do Amigo, a The Gin Flavors preparou uma surpresa especial. Usando o cupom DIADOAMIGO no e-commerce o cliente ganha 10% de desconto em qualquer produto, além de frete grátis nas compras acima de R$150. Para a data, umas das sugestões é a edição limitada do Gin Bombay Sapphire Approve. Uma colaboração entre a destilaria e a marca de moda! O rótulo foi criado por Helena Sheghen e sua estampa é bem jovem e colorida! A série é limitada a poucas garrafas (129 reais/750ml). Mais informações: www.theginflavors.com.br

Cantagalo Burger

Já a Cantagalo Burger, localizada no Tatuapé, lança duas campanhas promocionais para celebrar a data: ‘Amigo que é Amigo divide até a Sobremesa’, em que na compra de dois lanches do cardápio, a sobremesa Chocolate Brownie (brownie tradicional, acompanhado de uma bola de sorvete de chocolate) é por conta da casa ou ainda a “Amigo que é Amigo bebe junto”, em que comprando três cervejas, a quarta é cortesia. As condições são válidas apenas hoje (20) e para pedidos no salão.

Serviço: Rua Cantagalo 383, Tatuapé - São Paulo

