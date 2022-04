Dia das Mães: roupas, perfumes e flores são os presentes mais populares

A pesquisa ‘O Dia das Mães em 2022’, feita pela Globo, investigou o comportamento de consumo dos brasileiros para o Dia das Mães deste ano e mapeou as intenções de compras para a data. Os dados da pesquisa apontam que 76% dos brasileiros desejam presentear alguém durante o período.

Entre os itens citados estão roupas (26%); perfumes (24%); flores (15%); chocolates e doces (15%) e eletrodomésticos (9%).

Com relação a ida às compras, mais da metade dos consumidores deixa para comprar o presente de última hora: 53% irão comprar na semana do Dia das Mães, na véspera da data ou no próprio dia.

Apesar da alta porcentagem de intenções de compras para a data, 18% dos brasileiros pretendem diminuir o valor gasto no período. Entre os principais motivos para a diminuição estão ‘situação financeira pior do que no ano passado’ (29%); ‘menos dinheiro disponível, pois os gastos aumentaram em relação a 2021’ (23%) e ‘melhor planejamento de compras para esse ano, buscando descontos e promoções’ (17%).

Segundo pesquisa realizada pela Shopee, a intenção de gasto médio é de 233 reais com o presente das mães.

Quando questionados sobre as categorias dos produtos que pretendem comprar para a data, os entrevistados revelaram uma lista de preferidos: Moda 48%; Eletrônicos 18% e Casa, Cozinha e Decoração 15%. E entre os itens mais desejados estão: perfume, vestido, bolsa, celular, sapatos, maquiagem, fone de ouvido, e air fryer.

Já em relação aos canais de compras, a pesquisa do Globo revelou que as lojas físicas se consolidam como a primeira opção para a compra dos presentes, com 40% dos entrevistados optando por lojas físicas de comércio local e 30% preferindo lojas físicas de grandes marcas. Em seguida, estão as lojas online de marketplaces (29%); revendedores (18%); lojas online que vendem apenas uma marca (14%) e plataforma de delivery (7%).

A pesquisa também destaca que 37% dos brasileiros pretendem preparar uma refeição especial em casa. Entre os ingredientes que são considerados essenciais estão carnes (79%); grãos (79%); óleos e gorduras (73%); massas (68%) e molhos prontos (57%).

