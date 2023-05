Dia das Mães 2023: 12 ideias de presentes para se inspirar

Chocolates, vinhos, roupas, calçados, relógios, livros... A lista de possibilidades de presentes para o dia o Dia das Mães 2023 é longa. Mesmo a poucos dias da celebração, que acontece dia 14 de maio, ainda dá tempo de se organizar para comprar um presente que vai ficar na memória. Confira a seleção da EXAME para te inspirar:

Moda

Lacoste

Lacoste: Vestido polo feminino em piqué de algodão com cinto, R$ 689.

Intimissimi

Intimissimi: Quimono Em Viscose Urban Nomad Bege - R$ 399.

Casa

Zaff Design

Uma ideia de presente mais do que especial para o Dia das Mães é a escultura de luz criada pela marca italiana Zafferano. Aqui no Brasil esta opção chega como Zaff Design após conquistar casas, restaurantes e hotéis na Europa e nos Estados Unidos. São luminárias mobile, sem fio, com lâmpadas de LED de alta duração e recarregamento rápido. O que permite criar cantos especiais de luz, dentro e fora de casa. Compor cenários, de forma sofisticada, arrojada e estratégica. Superproduções, mesa posta, piqueniques ao ar livre, no cantinho da leitura e do trabalho, ou um jantar - a decisão é só das mães.

Gastronomia

Evino

A Evino, e-commerce de vinhos da América Latina, lança diversos kits exclusivos para o Dia das Mães, para tornar a data ainda mais especial para as apreciadoras da bebida. Um deles é o Kit Para quem ama vinho, que inclui um vinho Cabernet Sauvignon 2022, Meia Evino - "Ta aí de bobeira? | Me traz uma taça de vinho", saca rolha 2 Estágios Evino e Caderno Degustação (Evino).

Outro Kit em destaque para data é o Kit Degustação Completa , que inclui três deliciosos vinhos: Punta Negra Malbec 2022, Marchesi del Salento Primitivo 2021 e Aves Del Sur Cabernet Sauvignon 2022, junto a um Suporte Degustação, três Taças Gastro Vinho Tinto 450ml e um Caderno Degustação (Evino).

Para mais informações e acesso aos outros kits, acesse o site: https://www.evino.com.br/

Grand Cru

A Grand Cru, maior importadora e distribuidora de vinhos da América Latina, preparou uma condição especial para celebrar o Dia das Mães. Os especialistas da marca prepararam uma lista de rótulos exclusivos que terão de 15 a 25% de desconto até dia 14 de maio para compras feitas pelo site ou qualquer uma das 140 lojas físicas da marca espalhadas pelo Brasil.

Para compor o presente, a Grand Cru também oferece nas compras acima de R$ 800 realizadas nas lojas físicas, uma vela exclusiva com notas de Cabernet Sauvignon. Um jeito especial de levar o aroma dos vinhos para além das taças das mães fãs da bebida.

Perfumes

Montblanc Signature Asolue

Montblanc Signature continua sua história com o lançamento de Signature Absolue, um novo Eau de Parfum brilhante, radiante e intensa. A fragrância abre com as ricas facetas frutadas de mandarina e pera Williams, misturadas com pimenta rosa para revelar os tons intensos de uma feminilidade brilhante. O coração da fragrância se abre como um buquê luminoso e opulento de flores radiantes como tuberosa, plumeria e ylang ylang se unem para oferecer os mais deliciosos tons solares. O caráter gourmand da fava tonka encontra as notas amadeiradas do cedro para dar a Signature Absolue uma deliciosa intensidade, complementada pela sensualidade do âmbar dourado.

Através do vidro facetado do frasco, o líquido dourado irradia com intensidade sublime. O emblema na tampa destaca a marca Montblanc com absoluta preciosidade. A caixa externa é coberta com um ouro brilhante e quente, com um delicado padrão Saffiano que evoca o savoir-faire de artigos de couro de luxo da Maison Montblanc.

Preço: 30 ml: R$ 394.

Relógios

IWC Ingenieur Automatic 40 mm

IWC Ingenieur Automatic 40 mm, um modelo automático que reflete os códigos estéticos arrojados do outrora Ingenieur SL projetado pelo renomado designer de relógios, Gérald Genta, na década de 1970 ao mesmo tempo em que atende aos mais altos padrões de ergonomia, acabamento e tecnologia. A coleção abrange três referências em aço inoxidável.

O Ingenieur Automatic 40 é alimentado pelo calibre 32111, fabricado pela IWC Schaffhausen, com uma reserva de marcha de 120 horas. Todos os novos modelos apresentam caixas internas de ferro-macio para proteger os movimentos contra campos magnéticos e a prova d´água até 100 metros, o que os torna relógios esportivos totalmente versáteis para o século XXI.

O Ingenieur SL, lançado em 1976, destaque da coleção SL de relógios de luxo em aço da IWC, apresentava códigos estéticos arrojados, como um bezel rosqueado com cinco recessos, um mostrador com um padrão exclusivo e um bracelete H-link integrado. Com seu design inovador e disruptivo, o Ingenieur SL estava à frente de seu tempo. Hoje, a criação de Gérald Genta é a favorita dos colecionadores e um dos modelos mais procurados da história da IWC.

Onde encontrar: http://www.iwc.com.br. Preço: R$ 66.300.

PANERAI Luminor Due 38 mm

PANERAI Luminor Due 38 mm é o mais recente lançamento da Maison cuja coleção urbana, leve e contemporânea é a reinterpretação continua de suas origens históricas de alta precisão com relógios enraizados na distinção, estética e função. Os relógios apresentam mostradores nas modernas paletas pastel. Todas as novas cores pastel marcam uma inovação para a Maison Panerai resultando em tons suaves e contemporâneos.

Desenvolvido para uma caixa e pulseira de aço no tamanho de 38 mm, estes lançamentos refletem o espírito de design da relojoaria Panerai, sendo que o apelo da coleção é acompanhar facilmente o guarda-roupa de quem o usa no dia a dia.

Uma sutil inscrição Panerai finaliza a aparência essencialmente cosmopolita dos mostradores pastel, destacando as novas cores, usadas pela primeira vez na história da Panerai. Acompanhando a caixa de aço polido de 38 mm com a parte traseira fechada, há uma pulseira de metal inspirada no distintivo dispositivo de proteção da coroa da Panerai, onde cada elo da pulseira carrega o icônico perfil semi-oval do sistema de trava de segurança.

Alternando entre os acabamentos polido e o escovado, os elos curvos conferem uma elegância refinada aos relógios que são complementos perfeitos para os looks de todas as ocasiões. Apresentando novas proporções - mais fino, mais leve, mais elegante - enquanto mantém a mecânica rigorosa de seus predecessores, os relógios Luminor Due expressam a sofisticação urbana italiana.

Onde encontrar: http://www.panerai.com.br. Preço: R$ 45.100 (todos os modelos).

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300

Alimentado pelo movimento automático Calibre 5 e com mostrador em laca azul com acabamento ondulado, este TAG Heuer Aquaracer é um convite à sua própria superação. Voltado para os mares mais profundos, enquanto eleva o nível para versatilidade.

Um bezel de cerâmica azul unidirecional vibrante combina com a caixa robusta e o belo mostrador, com 8 diamantes VS elegantes (0,078 ct) reafirmando a sua elegância. Uma escala de 60 minutos ajuda a medir o tempo de mergulho decorrido.

Acessórios

Montblanc

Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias Doué Classique com corpo de metal coberto com laca antracite e tampa revestida a ouro gravada com padrões de boa sorte indianos, chineses, japoneses e a gravação do elefante Kiouni, que transporta dos aventureiros do clássico romance de Julio Verne, Volta ao Mundo em 80 Dias. Disponível em caneta-tinteiro com pena em ouro Au750, rollerball ou esferográfica.

Preço da esferográfica: R$ 7.500.

Bolsa Serpenti Baia

Interpretação contemporânea e minimalista de um ícone atemporal, a bolsa de ombro pequena Serpenti Baia é confeccionada em couro de novilho Metropolitan verde-esmeralda Vivid, resistente e macio. Adicionando um toque moderno a qualquer visual diurno, o modelo versátil é dotado de duas grossas correntes removíveis em forma de corpo de serpente e uma corrente adicional, para estender o comprimento da alça de ombro, proporcionando diversas possibilidades de uso. A bolsa conta com o icônico fecho magnético em formato de cabeça de serpente, com design e escamas hipnotizantes inspirados nas joias Serpenti dos anos 1960. Com um único compartimento, o modelo é complementado por um fecho superior com zíper, um

bolso interno plano aberto e o logotipo BULGARI em metal na parte detrás. 27,5 x 18 x 4,5 cm - 10,8 x 7,1 x 1,8”. Fabricado na Itália. R$15.700.

Serpenti Colar

Colar homenageia as famosas peças Serpenti de meados dos anos 50, que introduziram uma nova técnica inventiva chamada de pallini, por causa das minúsculas e flexíveis miçangas que tornam única a aparência dessas criações Serpenti.

Colar Serpenti em ouro rosa 18K cravejado com pavê de diamantes na cabeça e na cauda e olhos em ônix preto