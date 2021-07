Dia da Pizza: 6 pizzarias para comemorar

Para celebrar o Dia da Pizza, EXAME selecionou seis pizzarias com sabores criados para o dia de hoje. De pizzas veganas, até com molho barbecue, estão na lista A Pizza da Mooca, Negroni, Leggera Pizza, QT Pizza Bar, Domino's e Green Kitchen. Confira.

A Pizza da Mooca

A Pizza da Mooca, famosa por suas redondas estilo napolitano, terá um sabor exclusivo que será vendido apenas hoje (10). A Pancetta (49 reais), leva molho de tomate, mozzarela de búfala, pancetta arrotolata, tomate seco e pimenta de abacaxi. A pizzaria também terá até amanhã (11), a promoção com pizza pequena de Pepperoni e uma lata de Coca Cola por 32 reais. Os pedidos podem ser feitos via iFood, retirados diretamente nas unidades de Pinheiros e Mooca, ou até mesmo consumidas no salão. Telefone (11) 3064-0060, pedidos via Ifood.

Negroni

O bar Negroni criou uma nova receita para a redonda, a Firenze leva molho de tomate, mussarela, crispy de presunto parma, pupunha e burrata ao centro (32 reais). Rua Padre Carvalho, 30, Pinheiros.

Leggera Pizza

A Leggera desenvolveu uma novidade especial para a data, o sabor Figliatta. Criada pelo chef André Guidon, a pizza contém tomatinhos orgânicos, prosciutto crudo e uma combinação de rúcula, radicchio e crocante de amêndoas finalizadas com azeite extra virgem DOP (60 reais).

Em celebração especial ao Dia da Pizza haverá delivery via Ifood, a partir das 11h, com pizzas e sobremesas clássicas, na unidade do Jardins. Já na unidade de Perdizes, os pedidos podem ser feitos via Ifood e Whatsapp a partir das 18h. O sabor Figliatta, não estará disponível na plataforma.

QT Pizza Bar

A QT Pizza Bar incluiu três novos sabores com queijo em comemoração ao Dia da Pizza. Com disponibilidade até o dia 31, estão no cardápio os sabores Catu, com molho de tomate, pepperoni, catupiry, parmesão, pesto de manjericão e cebolete (50 reais). Cacio e Pepe, com parmesão, provolone, pimenta calabresa, pimenta preta e azeite (48 reais) e a Melado, com parmesão, fior di latte, queijo de cabra e mel trufado (50 reais).

O combo com as três pizzas sai por 120 reais. Os pedidos devem ser feitos na própria pizzaria (11 96367-4656) ou através do Ifood, Rappi ou Uber Eats. A área de entrega é de 7 km.

Green Kitchen

Para os veganos, a Green Kitchen oferece em seu cardápio dez opções de pizzas de fermentação lenta, feitas totalmente à base de plantas. Destaque para a Brócolis com Cajupori, à base de molho de tomate, mussarela vegana, brócolis ninja, bacon vegano e cajupiry (64 reais); Abobrinha, feita com abobrinha marinada, mussarela vegana, ricota de tofu e chimichurri (59,90 reais); Baianeira, que leva linguiça de gorgonzola vegana, pimenta jalapeno, folhas de mostarda e cajupiri básico (73,50 reais) e Berinjela à Parmegiana, preparada com cajupiri básico, berinjelas marinadas e assadas, manjericão e pangrattato (69 reais).

No Dia da Pizza, na compra de uma pizza, o cliente leva um refrigerante de 2 litros como cortesia. Av. Vieira de Carvalho, 99 República, Rua Monte Alegre, 1204, Perdizes (11) 4118-9555. Disponível também no iFood.

Domino’s

A maior rede de pizzarias do mundo comemora a data substituindo o molho de tomate tradicional pelo barbecue. O novo molho está presente nas pizzas de frango em cubos Sadia durante todo o mês.

Para os consumidores aproveitarem a data, a Domino’s está oferecendo 50% de desconto nas pizzas grandes ou médias de qualquer sabor. A promoção é válida para todos os canais próprios de venda como site, aplicativo, Whatsapp, telefone e até balcão.

