Dia da Cerveja: 8 bares e restaurantes para comemorar a data em São Paulo

O Brasil é a terceira nação do mundo que mais produz cerveja, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindcerv). A bebida, tão amada no país e no mundo, tem um dia inteiro só para ela, toda primeira sexta-feira de agosto.

Para comemorar o Dia da Cerveja com um copo cheio na mão, selecionamos oito lugares em São Paulo que oferecem boas opções:

BEC Bar

Para o Dia da Cerveja, o BEC Bar preparou uma degustação especial com três chopes por R$ 30. A degustação traz diversas opções de chopps, como a BEC West Coast – feita na casa – a Seasons Green Cow, Schornstein Pilsen, Burgman Lager, Startup Unicorn IPA e a Seasons Mr. Green. Como sugestão, a casa traz petiscos para compartilhar e acompanhar a degustação, como o Cupim Casqueirado (R$ 77) e as Tulipinhas Apimentadas (R$ 39) – feita com coxinhas da asa empanadas, molho extra forte e queijos servidos à parte.

Serviço: Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros, São Paulo. Telefone (11) 99660-2161. Horário de quarta das 17h à meia-noite; quinta e sexta das 17h à 1h; sábado das 12h à 1h; domingo das 12h às 19h.

Gaarden Bar

O bar dedicado a cervejas alemãs terá, excepcionalmente no Dia da Cerveja, double chope Hoegaarden a noite inteira. Para aproveitar as cervejas vale o Torresmo New Style (R$ 36) com molho ponzu, o Pollito Pachikay (R$ 60) também é uma excelente opção para compartilhar – galeto marinado com temperos chineses, molho pachikay e tsukemono de nabo, criados pelo chef peruano Enrique Paredes.

Serviço: Rua Fernão Dias, 672 - Pinheiros, São Paulo. Telefone (11) 91744-2138. Horário de quarta a quinta das 17h à meia-noite; sexta das 17h à 1h; sábado das 12h à 1h; e domingo das 12h às 21h.

Tank Brewpub

O Tank Brewpub, em parceria com a Tabasco, irá celebrar o Dia da Cerveja com diferentes combos como a porção queridinha da casa, o Franfrito, feito com asinhas e coxinhas de frango crocantes com molho amanteigado de melaço, finalizado com alho frito e picles de maxixe, especiarias e Tabasco Jalapeño, e um Pint (460 ml) da Tankator, uma Doppelbock com 7,5% de álcool e notas que remetem a toffee e caramelo. O Combo sai por R$ 50 e é possível acrescentar mais um Pint por R$ 10.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 45 - Pinheiros. Funcionamento: segunda das 12h as 15h. Terça e quarta das 12h às 23h45. De quinta a sábado das 12h às 0h45.

Hocus Pocus

A marca da cerveja carioca, que ganhou seu bar em São Paulo, no Largo da Batata, lança para data novos rótulos de cerveja. A Overthinking (R$ 23,90), combina aromas de pêssego, manga, limão e um herbal para finalizar; e a Hockney’s Dreamscape (R$ 23,90), que passeia pelos aromas de goiaba, pêssego e mamão. As duas são New England IPAS. Já a Too Many Astronauts (R$ 24,90) carrega a complexidade da combinação dos cítricos e herbais misturando os aromas de melão, melancia e hortelã. E por fim, a Retrofuturism (R$ 24,90) traz aromas cítricos de laranja e abacaxi na primeira camada sensorial e um segundo plano mais doce, com maçã, baunilha e mel. As duas últimas são West Coasts IPAS. A casa também traz outra novidade especial: quem consumir 5 chopes de 300 ml ganha um chaveiro estilizado de um mini game boy — ou, ainda, é possível obter quem consumir 3 chopes de 300 ml com um acréscimo de R$ 9,90.

Serviço: Rua Fernão Dias, 696, Pinheiros. Telefone: 11 2367-3097

Pirajá

Se o assunto é chope, o bar Pirajá, conhecido como a “esquina carioca” em São Paulo é especialista. A casa que este ano completou 25 anos de história tem números expressivos sobre a bebida: apenas na a unidade da Faria Lima são vendidos, em média, 35 mil copos por mês, o que corresponde a 8 mil litros e 160 barris. O recorde do bar aconteceu durante um evento de roda de samba, em que se vendeu 50 barris em um único dia, ou seja, 2,5 mil litros ou 10 mil copos.

E não é só a quantidade de chope (R$ 9) vendido no Pirajá que impressiona, por lá, os garçons ainda dominam a verdadeira arte de tirar chope. Com 3 centímetros de colarinho e o copo “suando” por conta da temperatura ideal.

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64. Telefone (11) 3815-6881. Horário: segunda das 12h às 23h; terça e quarta das 12h à meia-noite; quinta das 12h à 1h; sexta e sábado das 12h às 2h; domingo das 12h às 19h.

Astor

Além dos coquetéis clássicos e muito bem elaborados, é possível apreciar o chope sempre geladinho nas opções claro (R$ 9), Goose Island (R$ 17) e black (R$10) e ainda os famosos paulista e carioca por (R$10).

Serviço: R. Oscar Freire, 163 - Jardim Paulista. Telefone (11) 5555-2351. Horário: segunda das 12h-às 15h30 e das 17h às 23h. Terça e quarta das 12h às 15h30 e das 17h à meia-noite. Quinta-feira das 12h às 15h30 e das 17h à 1h. Sexta e sábado das 12h às 1h30; domingos, das 12h às 20h; feriados: das 12h às 22h.

La Guapa

O restaurante de empanadas da cozinheira argentina Paola Carosella e seu sócio Benny Goldenberg, também tem sua cerveja artesanal própria, a La Guapa (R$ 23) disponível em duas versões: Cecilia, suave, clara e com toque de capim limão e Carmen, uma cerveja forte e clara com laranja e maracujá.

Abaru

Se a intenção é beber uma boa cerveja e ainda contemplar uma vista especial do centro de São Paulo, o Abaru é o local ideal. Além das cervejas comerciais, o cliente pode brindar com uma das criações exclusivas do renomado cervejeiro Junior Bottura como a Samaúma (R$ 25) feita de puxuri — uma especiaria amazônica de aroma incrível, chamada de noz-moscada brasileira — produzida pela Cervejaria Avós especialmente para a temporada Amazônia.

Serviço: R. Formosa, 157 - Centro, São Paulo - Rooftop do Shopping Light (acesso pelo elevador no estacionamento do shopping). Almoço: segunda a sexta-feira, das 12h às 15h; sábado das 12h às 16h. Café: segunda a sábado das 15h às 20h. Bar: segunda a quinta-feira das 19h às 23h; sexta e sábado das 19h à meia-noite