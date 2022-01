Dez bares e restaurantes com mesas ao ar livre em São Paulo

Com as altas temperaturas do verão, uma boa pedida são restaurantes com área externa com uma boa sombra. Com isso, selecionamos dez bares e restaurantes em São Paulo, com opções de café da manhã, brunch, almoço, jantar e drinques para aproveitar ao ar livre.

Dhomus

O recém inaugurado restaurante mediterrâneo conta com mesas na calçada e ambiente interno. No cardápio de bar, há opções para comer com as mãos como o Croquete de boursin, pistache e carpaccio de peixe com limão siciliano e hortelã (56 reais); Polenta, pasta de salame e gorgonzola com picles de cebola roxa (52 reais) e o Supplí crocante ao pomodoro, mozzarella e tartare de atum apimentado (52 reais). Entre os principais: Filé de peixe ao molho puttanesca, erva doce, basilico e salicornia (74 reais) e Risotto de camarão, burro e salvia al limone com alcaparras (72 reais).

Rua Amauri, 27 - São Paulo. Telefone: (11) 30622985 e (11) 30862255.

NOU

Restaurante NOU na rua Ferreira de Araújo. Restaurante NOU na rua Ferreira de Araújo.

Com uma varanda na frente da casa na rua Ferreira de Araújo, o NOU conta com um cardápio variado. Alguns dos pratos principais estão o Tortelloni de cordeiro ao molho do assado com portobello e espinafre (73 reais), o Bowl vegano com mix de folhas, abóbora, aspargos, figo, quinoa, homus, couve de bruxelas, edamame, semente de abóbora ao molho de Tahine, (60 reais) e o Risoto de cogumelos (62 reais). Durante a semana, o menu executivo com três opções (49,90 reais).

Rua Ferreira de Araújo, 419. Telefone (11) 3812-1848

Tuy Bar, Cocina

Steak tartar do Tuy Bar, Cocina. Steak tartar do Tuy Bar, Cocina.

O chef Edu Bonfim apresenta tapas, petiscos e pratos da gastronomia ibérica como o Espetadas do mar (111 reais) com camarão, polvo, lula, vieira e aspargos grelhados. Já os pratos frios as sugestões são Carpaccio de carne (72 reais), Carpaccio de vieira (96 reais) e Steak tartar (69 reais). Instalado na esquina da rua Jerônimo da Veiga, 163 e sem paredes o espaço conta com três ambientes: salão, sala e jardim.

Rua Jerônimo da Veiga, 163. Telefone: (11) 3167-7774.

Fermentaria Jandira

Fachada e área externa da Fermentaria Jandira. Fachada e área externa da Fermentaria Jandira.

Recém-inaugurada no Butantã, a casa é especializada em pães de fermentação natural, cervejas artesanais e vinhos orgânicos. Com área externa, o cardápio conta com sanduíches, saladas e petiscos. Uma sugestão é o sanduíche de costela feito no pão de brioche de fermentação natural, com coalhada seca artesanal, folhas e acompanha o kimchi e a batata chips. A casa também oferece uma variedade de pães de fermentação natural, com o Pão de Nozes (26 reais a unidade) e Pão de Gorgonzola (28 reais a unidade).

A carta de drinques oferece drinques clássicos e preparações autorais, destaque para o Sol de Raízes (24 reais), à base de vodka, laranja, licor de limão e mel fermentado com raízes e cacau.

Rua Antonio Mariani, 250. Fone: (11) 98593-0034

Red Coffee

Sanduíche de Pulled Pork do Red Coffee. Sanduíche de Pulled Pork do Red Coffee.

Com café torrado na casa, o espaço conta com pratos para o café da manhã, brunch, almoço ou happy hour, com espaço ao ar livre e pet friendly. Algumas das sugestões são o Salt Waffle, waffle americano com ovos mexidos, bacon, manteiga e geleia (33,90 reais) ou os sanduiches, como o Pulled Pork, com pão ciabatta, perfil defumado, quejo, molho pesto e rúcula (29,90 reais).

Rua Ministro Roberto Cardoso Alves

Exquisito

Anticuchos do Exquisito. Anticuchos do Exquisito.

Com novo endereço, na esquina das ruas Artur de Azevedo e Cunha Gago, o local foi escolhido por sua calçada generosa. Com cardápio latino-americano estão o Anticuchos com salsa verde e huancaína (34 reais), Espetinhos de sobrecoxa e de coração de frango, grelhados com milho verde e acompanhados de salsas verde e de amendoim e o Pastel de Siri com picles de pimenta de cheiro (36 reais).

Rua Artur de Azevedo, 2079

Avoca Toast

Avoca Toast, no Beco do Batman. Avoca Toast, no Beco do Batman.

Primeira casa do Brasil especializada em avocado, o Avoca está localizado no Beco do Batman. A casa oferece toasts e sanduíches num cardápio enxuto. Entre as sugestões, destaque para o Avoca Ahi Tuna (42 reais), que leva avocado Hass fatiado, atum selado fresco, asian slaw, maionese (wasabi, kewpie ou Sriracha) e furikake (tempero japonês crocante a base de alga marinha e gergelim torrado) e o Gravlax Bagel Deluxe (38 reais), preparado com salmão curado na casa, cream cheese de ervas, cebola roxa cortada fininha e avocado Hass em fatias, no pão de bagel salpicado com gergelim.

Rua Medeiros de Albuquerque, 141 – Beco do Batman. Telefone (11) 3443-0446

Beefbar

Thai ceviche do Beefbar. Thai ceviche do Beefbar.

Com ambiente inspirado no movimento Art déco, há tanto o espaço do salão com bar, quanto a varanda externa com cobertura retrátil. Na seção Street food, cinco receitas frescas com ingredientes crus na composição, como o Crispy rice (Filet mignon Angus e atum, arroz crocante, tahini, 32 reais), Riviera chicks (Saint Peter , pêssego, base crocante, tartufo nero fresco, 68 reais), e o Thai ceviche (Saint Peter, papaya & manga verdes, castanha de caju caramelizada, 38 reais).

Rua Barão de Capanema, 320. Telefone (11) 23861918

QT Pizza Bar

Área externa do QT Pizza Bar. Área externa do QT Pizza Bar.

Com um bar externo e uma varanda com mesinhas na calçada, as sugestões da pizzaria são entradas para compartilhar: Arancini (Bolinho de risoto de costela com maionese de agrião), Burrata acompanha salsa trufada, mix de cogumelos, crisps de presunto cru e gremolata e o Pão da Casa (Pão com queijo finalizado no forno). E as pizzas individuais. Entre os destaques: Burrata (Molho de tomate, burrata, presunto cru e gremolata), Cog Porc (Molho de tomate, flor di latte, mix de cogumelo e barriga confitada), Ovo (Fondue de queijo, geleia de bacon e gema curada) e Catu (pepperoni, parmsão, catupiry, cebolete e pesto de manjericão).

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096. Telefone: 11 98374-8820.

Negroni

Bar Negroni. Bar Negroni.

Com luzes baixas, a estética industrial inspirada nos anos 1950 remete à época em que o negroni ganhou o mercado financeiro nos Estados Unidos. O jazz nas caixas reforça a atmosfera e embala receitas que homenageiam o mítico aperitivo criado no Café Casoni, em Florença, no ano de 1919, para o conde Camillo Negroni. A mescla de partes iguais de gin, vermute tinto e bitter italiano ganhou versões exclusivas da casa. Tudo isso harmonizado com o cardápio de pizzas de estilo napolitano.

Rua Padre Carvalho, 30. Telefone (11) 2337-4855